Рост тарифов ЖКХ, открытие визового центра и отмена роуминга: какие изменения ждут ижевчан летом

Лето будет богатым на события. Например, с 1 июня в стране отменится роуминг. Изменения ждут и автомобилистов - с 1 июня конфликты между потерпевшим и страховщиком по ОСАГО теперь будет рассматривать финансовый омбудсмен. Какие еще изменения ждут ижевчан, выяснила «Комсомолка».

ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ ЖКХ

Тарифы по ЖКХ в 2019 году должны измениться дважды. Первый раз они увеличились в январе вместе с увеличением НДС. Второй раз рост ожидается с 1 июля. В Удмуртии он не превысит 2%, исключением станут города, в которых заключили концессионные соглашения. Ижевск входит в их число. В среднем плата увеличится на 6%: тариф на отопление повысится на 5,5%, на горячую воду - на 10%. Цены на горячую воду составят 127,96 р/куб. м, на холодную – 19.97 р/куб. м. Цены за теплоснабжение составят 1931,4 р/Гкал. За электричество будем платить 3,82 р/кВт в час, за природный газ – 5,45 р/куб. м, за сжиженный газ – 42,23 р/кг без учета доставки. Тариф за обращение с ТКО не изменится.

ОТКРОЕТСЯ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР

туристический поток из Удмуртии в страны Шенгенского соглашения составляет более 44 тысяч человек

13 июня в Ижевске откроется визовый центр Финляндии. В новом центре будут представлены все виды услуг – в том числе, сбор биометрических данных. Кстати, по этой визе можно будет посетить Германию, Бельгию, Польшу, Испанию, Чехию, Францию и другие страны-участницы Шенгенского соглашения.

НАЧНУТ КУРСИРОВАТЬ ТЕПЛОХОДЫ

Сезон навигации в этом году начнется позже обычного – в июне. Это связано с нерестом рыб, поэтому министерство природы запретило ходить маломерным судам по пруду до 6 июня. Точная дата начала теплоходного сезона неизвестна. Немного вырастут цены на проезд.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОЯВИТСЯ ФОНТАН

на будущей ландшафтной зоне будет более 60 деревьевФото: Архив КП

Летом закончится первый этап реконструкции Центральной площади. Так, здесь должны обустроить ландшафтную зону и Северный сквер (под которым проложат коммуникации), а также построят сухой фонтан, в котором будет около 80 струй разных размеров. Открыться фонтан должен к 1 августа.

ДЕФЕКТЫ УСТРАНЯТ

В прошлом году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 43 участка. Из них нет замечаний только по девяти. Большую часть нарушений подрядчик устранил к 31 мая. Но на четырех дорогах дефекты устранят только к 6 июня. Две самые проблемные дороги «доделают» только к 15 июня. Речь идет об улице 10 лет Октября и о дороге до Оранжерейного комплекса. Если подрядчики не устранят нарушения в срок, их ждут штрафы.

РОУМИНГА НЕ БУДЕТ

С 1 июня все входящие звонки по стране должны стать бесплатными, независимо от оператора и на всех тарифах.

ПОЯВЯТСЯ СОВМЕСТНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ

Супруги с 1 июля могут оформлять совместное завещание. То есть распорядиться, кому какое имущество перейдет, если умрут они оба или кто-то один из них, можно в одном документе - два разных от лица каждого составлять не надо. При разводе совместное завещание утратит силу.

СПОРЫ ЧЕРЕЗ ОБМУДСМЕНА

Конфликты между потерпевшим и страховщиком по ОСАГО теперь будет рассматривать финансовый омбудсмен. Изменения вступят в силу с 1 июня. Уполномоченный по правам человека в сфере финансов будет рассматривать конфликты на сумму до полумиллиона рублей.

ДТП теперь можно будет оформлять без сотрудников полиции. Компенсацию сможет получить представитель или наследник потерпевшего.

Сумма спора по ОСАГО может быть и больше полумиллиона.

Подробнее о федеральных изменениях - читайте в материале.

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