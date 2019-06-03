Конструктор за рисунок: в Ижевске выбрали лучшего экомена

3 мая в Ижевске завершился конкурс рисунков «Экомен за чистый город!». В течение трех недель дети с 5 до 12 лет с помощью карандашей, фломастеров, гуаши и пастели изображали супергероев, которые боролись с городскими проблемами экологии.

Всего в редакцию поступило 72 работы юных художников. С 27 мая по 2 июня ижевчане выбрали лучшие работы. Настало время объявить победителей! Все они получат конструкторы Лего от нашего партнера – УК «Ижкомцентр»!

И так, 3 место занял Корепанов Дмитрий.

Рисунок Корепанова Дмитрия

2 место получила Чепцова Валерия.

Рисунок Чепцовой Валерии

Лучшим из лучших стал Швецов Михаил.

Рисунок победителя конкурса Швецова Михаила.

Кроме того, мы решили наградить группу «Одуванчик» из детского сада №11. Ребята прислали коллективную работу «Экомены в городе», за что получат коллекцию развивающих журналов от «Комсомолки».

Реклама, 0+. Партнер конкурса УК «Ижкомцентр». Организатор конкурса ООО фирма «Ариго». Сроки акции - с 1.05.19 по 5.06.2019. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения уточняйте по телефону 902-020 или на сайте izh.kp.ru. Организатор не несет ответственность за качество предоставленных призов.