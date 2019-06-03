2019-06-03T14:16:45+03:00
Общество

Конструктор за рисунок: в Ижевске выбрали лучшего экомена

«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Экомен за чистый город»
Анастасия Волкова
Поделиться:
Рисунок победителя конкурса Швецова Михаила.Рисунок победителя конкурса Швецова Михаила.
Изменить размер текста:

3 мая в Ижевске завершился конкурс рисунков «Экомен за чистый город!». В течение трех недель дети с 5 до 12 лет с помощью карандашей, фломастеров, гуаши и пастели изображали супергероев, которые боролись с городскими проблемами экологии.

Всего в редакцию поступило 72 работы юных художников. С 27 мая по 2 июня ижевчане выбрали лучшие работы. Настало время объявить победителей! Все они получат конструкторы Лего от нашего партнера – УК «Ижкомцентр»!

И так, 3 место занял Корепанов Дмитрий.

Рисунок Корепанова Дмитрия

Рисунок Корепанова Дмитрия

2 место получила Чепцова Валерия.

Рисунок Чепцовой Валерии

Рисунок Чепцовой Валерии

Лучшим из лучших стал Швецов Михаил.

Рисунок победителя конкурса Швецова Михаила.

Рисунок победителя конкурса Швецова Михаила.

Кроме того, мы решили наградить группу «Одуванчик» из детского сада №11. Ребята прислали коллективную работу «Экомены в городе», за что получат коллекцию развивающих журналов от «Комсомолки».

Реклама, 0+. Партнер конкурса УК «Ижкомцентр». Организатор конкурса ООО фирма «Ариго». Сроки акции - с 1.05.19 по 5.06.2019. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения уточняйте по телефону 902-020 или на сайте izh.kp.ru. Организатор не несет ответственность за качество предоставленных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стала известна причина пожара в многоквартирном доме в Воткинске
В Удмуртии БМВ врезался в ВАЗ: погибли два человека
В Ижевске пройдет чемпионат мира по памп-треку Red Bull Pump Track
Расписание бесплатных спортивных занятий в Ижевске
В Удмуртии ищут родных женщины, которая погибла под поездом
Реакция иностранцев на выступление бабушек из Бураново на «Евровидение»
До середины сентября в Ижевске появятся остановки с видеокамерами и wifi
Первая неделя июня в Ижевске будет теплой и немного дождливой
Мошенники из Удмуртии пытались похитить у пенсионерки 200 тысяч рублей
Ижевчане спасли упавшего стрижа
Житель Удмуртии напал на 10-летнего мальчика
Школьники из Удмуртии сняли мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» на современный лад
У сотрудника УФСИН России по Удмуртии обнаружили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества
В каких домах в Ижевске отключат горячую воду?
Алина Загитова и Елизавета Туктамышева между шоу в Японии играют в футбол