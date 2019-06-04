2019-06-04T10:45:37+03:00
Общество

В Ижевске установили табличку, запрещающую кормить животных и птиц

Законен ли этот запрет и что ждет ижевчан, которые ослушаются?
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Поделиться:
Источник фото: vk.com(ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН | ИЖЕВСК)Источник фото: vk.com(ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН | ИЖЕВСК)
Изменить размер текста:

«Кормить животных строго запрещено! Штраф 2000 рублей!» - такая необычная табличка появилась во дворе дома №53 на Клубной в Ижевске. Несмотря на то, что жители установили ее незаконно (и 28 мая ее демонтировали сотрудники районной администрации), она успела вызвать серьезный отклик.

Одни пользователи соцсетей оказались возмущены.

- Вообще-то бездомные кошки и собаки - это полностью вина людей. Стерилизовать не хотят, разводят. Потом не знают, что делать с котятами теми же, когда поймут, что пристроить не могут, а потому выбрасывают просто. А теперь ещё и кормить их нельзя. Ну так включите мозг и прекратите это конвейер. Может, тогда и бездомных животных станет меньше, - пишет Татьяна Лукманова.

- А ничего, что летом от пьяных компаний на скамейках сранья и мусора в разы больше?! Почему же для людей подобные таблички не вешают? - возмущается Оксана Икутина.

Другие же горожане поддержали инициаторов.

- Да достали: подкармливают животных, а они потом (в частности, собаки, кидаются на прохожих, а это бывают чаще дети!) И даже не нужно писать, что собачки уличные не кусаются, - написала Любаша Ивашова.

- Где такую приобрести? У нас во дворе тоже устроили бесплатный аттракцион по кормлению этих голубей. Кормят те, кто живут в других дворах, а гадят нам! - спрашивает Юлия Шишкина.

«Комсомолка» решила ответить на самые распространенные вопросы.

КАК УСТАНОВИТЬ ТАКИЕ ТАБЛИЧКИ?

Чтобы установить подобную табличку во дворе многоквартирного дома, нужно принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья. Если большинство «за» - документ передается в управляющую компанию или ТСЖ.

КАК ПОНЯТЬ, ЗАКОНЕН ЛИ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ВО ДВОРЕ?

Для этого нужно обратиться в ГИБДД.

МОЖНО ЛИ ПОДКАРМЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ?

Подкармливать птиц и животных закон не запрещает, однако если это приводит к засорению территории, с соответствующей жалобой жильцы могут обратиться в управление Роспотребнадзора, в УК или ТСЖ, а также к участковому.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В одном из банков Ижевска нашли фальшивую 2000 купюру
Удмуртия вошла в список регионов с высоким уровнем заболеваемости ожирением
Мошенница из Ижевска обманула 89 человек
В Удмуртии ребенок, которого оставили без присмотра, выпал из окна
Ветер в Ижевске навел свои порядки
В Ижевске на трамвайные пути упало дерево
В День защиты детей полиция зафиксировала в Удмуртии продажу спиртного
Противопожарный режим в лесах Удмуртии будет действовать все лето
Более 9,5 тысяч воспитанников выпустилось из ижевских детских садов
В Ижевске задержали двух школьников за серию краж
Очевидцы: В больнице Ижевска дедушку привязали к кровати
В торговом центре Ижевска незаконно жил иностранец
Как животные в зоопарке Ижевска переживают жару
Стала известна причина пожара в многоквартирном доме в Воткинске
В Удмуртии БМВ врезался в ВАЗ: погибли два человека
В Ижевске пройдет чемпионат мира по памп-треку Red Bull Pump Track
Расписание бесплатных спортивных занятий в Ижевске
В Удмуртии ищут родных женщины, которая погибла под поездом
Реакция иностранцев на выступление бабушек из Бураново на «Евровидение»
До середины сентября в Ижевске появятся остановки с видеокамерами и wifi
Первая неделя июня в Ижевске будет теплой и немного дождливой
Мошенники из Удмуртии пытались похитить у пенсионерки 200 тысяч рублей
Ижевчане спасли упавшего стрижа
Житель Удмуртии напал на 10-летнего мальчика
Школьники из Удмуртии сняли мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» на современный лад
У сотрудника УФСИН России по Удмуртии обнаружили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества
В каких домах в Ижевске отключат горячую воду?
Алина Загитова и Елизавета Туктамышева между шоу в Японии играют в футбол