В Ижевске установили табличку, запрещающую кормить животных и птиц

«Кормить животных строго запрещено! Штраф 2000 рублей!» - такая необычная табличка появилась во дворе дома №53 на Клубной в Ижевске. Несмотря на то, что жители установили ее незаконно (и 28 мая ее демонтировали сотрудники районной администрации), она успела вызвать серьезный отклик.

Одни пользователи соцсетей оказались возмущены.

- Вообще-то бездомные кошки и собаки - это полностью вина людей. Стерилизовать не хотят, разводят. Потом не знают, что делать с котятами теми же, когда поймут, что пристроить не могут, а потому выбрасывают просто. А теперь ещё и кормить их нельзя. Ну так включите мозг и прекратите это конвейер. Может, тогда и бездомных животных станет меньше, - пишет Татьяна Лукманова.

- А ничего, что летом от пьяных компаний на скамейках сранья и мусора в разы больше?! Почему же для людей подобные таблички не вешают? - возмущается Оксана Икутина.

Другие же горожане поддержали инициаторов.

- Да достали: подкармливают животных, а они потом (в частности, собаки, кидаются на прохожих, а это бывают чаще дети!) И даже не нужно писать, что собачки уличные не кусаются, - написала Любаша Ивашова.

- Где такую приобрести? У нас во дворе тоже устроили бесплатный аттракцион по кормлению этих голубей. Кормят те, кто живут в других дворах, а гадят нам! - спрашивает Юлия Шишкина.

«Комсомолка» решила ответить на самые распространенные вопросы.

КАК УСТАНОВИТЬ ТАКИЕ ТАБЛИЧКИ?

Чтобы установить подобную табличку во дворе многоквартирного дома, нужно принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья. Если большинство «за» - документ передается в управляющую компанию или ТСЖ.

КАК ПОНЯТЬ, ЗАКОНЕН ЛИ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ВО ДВОРЕ?

Для этого нужно обратиться в ГИБДД.

МОЖНО ЛИ ПОДКАРМЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ?

Подкармливать птиц и животных закон не запрещает, однако если это приводит к засорению территории, с соответствующей жалобой жильцы могут обратиться в управление Роспотребнадзора, в УК или ТСЖ, а также к участковому.

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