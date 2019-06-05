Украшенные стены и лепнина «как в Питере»: как ижевчанам сделать креативный ремонт в подъезде

В Ижевске немало подъездов, которые радуют глаз свежим ремонтом, цветами на подоконниках, а то и картинами на стенах. Откуда жителям взять деньги на обновление парадной и можно ли необычно ее украсить, «Комсомолка» спросила у председателя общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александра Евсеева.

Оказалось, что ремонт может быть выполнен на средства, которые жители ежемесячно перечисляют за текущий ремонт, либо же за счет разового целевого взноса. Во втором случае жителям нужно будет рассчитать сумму, которая требуется на работы (например, на замену окон, побелку потолков, покраску стен и др.) и скинуться на конкретную цель. Однако решение о том, как именно нужно потратить деньги, должно приниматься на общем собрании.

- Текущий ремонт делается по решению общего собрания или, если уполномочили на это совет дома, решением совета дома. В рамках текущего ремонта объемы работ определяют сами собственники, исходя из того, сколько денег накоплено, - рассказывает Александр Евсеев.

Фото: tsg105.ru В многоквартирном доме оборудовали колясочные и нарисовали на стенах сказочных персонажей

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ?

Какие работы будут выполнены в подъезде – решают жильцы. И если они примут решение, что хотят креативную покраску, рисунок или лепнину, как в Питере – вполне могут заказать их. Закон этого не запрещает, нужно только соблюсти несколько моментов.

Так, предложение о работах нужно озвучить совету дома или во время общего собрания. Согласие всех жильцов не обязательно – достаточно одобрения большинства. Заручившись поддержкой соседей, нужно будет составить смету работ и рассчитать взносы с каждого из собственников.

Если соседи против лепнины, а украсить подъезд все-таки хочется, есть еще один вариант. За краски и кисти можно взяться самостоятельно, при условии, что вы вами оплатили расходники.

- Такие действия законодательно не регулируются, но лучше все равно согласовать работы с советом дома, - уточнил Александр Евсеев.