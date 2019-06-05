Минирование ЗАГСа, взрывы и роковые опечатки: курьезы на свадьбах ижевчан

Почти ни одна свадьба не обходится без накладок и забавных происшествий: опоздал жених, перепутали ЗАГС, тамада перебрала и начала приставать к гостям… Мы собрали несколько запоминающихся свадебных историй, которые останутся в памяти не только молодоженов.

ПЕРЕПУТАЛИ ДАТУ ОТЬЕЗДА

Антон и Елена Погорелова поженились 17 апреля 2010 года.

- Мы приехали в ЗАГС незадолго до регистрации, но его двери почему-то оказались закрыты. Нам их, конечно, открыли, но мы все же поволновались. Думали все, не распишут нас, - вспоминают они. - После регистрации последовали традиционные «покатушки» по городу. И там у нас тоже произошла небольшая авария в нашем кортеже (не соблюдали дистанцию между машинами, вот одна другую и догнала).

Но самое интересное было после: в день свадьбы мы решили уехать в Египет. Я сняла каблуки и платье и переоделась в спортивный костюм. Поехали на вокзал, сели в поезд. Машем из окна и тут выясняется, что билеты у нас куплены на следующий день. Обменять в Ижевске уже не успеваем. Хорошо, что мой свекор был на машине. Пришлось обгонять поезд на машине и менять билеты на следующий станции. У нас все получилось, и мы благополучно уехали на неделю, - рассказывает невеста.

Когда Елена и Антон сели в поезд, они выяснили, что билеты куплены на другой день Фото: личный архив (Елена Погорелова)

ЭВАКУИРОВАЛИ ЗАГС

Дмитрий и Мария Дерюшевы в браке почти 6 лет. Но до сих пор с улыбкой вспоминают день свадьбы – им пришлось изрядно понервничать.

- Наш свадебный день начался в 5 утра - мой будущий муж понял, что отравился. Я побежала в ближайшую аптеку за лекарствами, а потом сразу к родителям на прическу и макияж. Естественно все утро переживала за Диму, а ему еще нужно было ехать за цветами, букетом… Да еще и дождь зарядил - отменилась фотосессия.

Приехав в ЗАГС, молодожёны столкнулись с огромной толпой негодующих людей. Оказалось, что здание эвакуировали из-за ложного звонка. Чтобы расписаться Дмитрий и Мария прождали час.

Не обошлось без неприятностей и на самом торжестве – гостям подали капкейки со вкусом соды.

В день свадьбы Дерюшевых эвакуировали ЗАГС Фото: Дерюшевы. Личный архив

«ФЕЙЕРВЕРКИ» В ПУГАЧЕВО

Андрей и Светлана Сусловы в браке уже 8 лет. Дата их торжества надолго останется не только в их памяти – в ночь перед их свадьбой произошли взрывы на арсенале в Пугачево. Андрей в это время ехал туда на «мальчишник», к родителям.

- Время близится к полуночи, и тут – телефонный звонок от Андрея. «Свет, а у нас тут фейерверки, часть взрывается»! Помню, что в ему ответила: «Что за глупые шутки?» Но посмотрев в окно, я и правда увидела зарево, - вспоминает Светлана.

Прихватив родных, Андрей сразу же выехал обратно в Ижевск. Кстати, по пути домой, он подобрал раненного Муллу (мусульманский священник, - прим. Ред.).

- При очередном взрыве на него полетели стекла больших окон, его поранило и оглушило. Родителей привезли ко мне, а я с будущим мужем, в халате, с бигудями на голове поехала по больницам чтоб пристроить дедушку с открытыми ранами от осколков, - вспоминает Света.

Кольца для ЗАГСа на замену Сусловы в обычном отделе бижутерии и до сих пор их хранят. Фото: личный архив

Уже под утро, когда до свадьбы осталось буквально пару часов Андрей, Светлана и их родные сели за «стол переговоров», ибо вопросов накопилось не мало.

- Сели за семейный совет с вопросом: а что делать дальше? как поступить со свадьбой? Что будет с родительским домом, будет ли им куда возвращаться...?! Обручальные кольца, костюм жениха и прочие атрибуты для свадьбы – все осталось в Пугачево. Родители мужа в спортивных костюмах – единственное, что успели надеть во время спасения. Но мы пришли к выводу, что свадьбе все-таки быть!

Жениха и его родителей с утра одели в ближайшем магазине на скорую руку. Но приключения не захотели оставлять пару. Приехав в ЗАГС жених и невеста забыли паспорта. Еще бы, после такой-то ночи!

Свадьба прошла со слезами на глазах и от радости, и от страха. Все разговоры только и были о случившемся ЧС, ежеминутные перезвоны с родственниками, которых эвакуировали в сторону Агрыза, и, которых, оставили находиться на месте события.

- На следующее утро уже четвертого июня мы уже с мужем поехали через оцепление в Пугачево, одели на нас жилеты и выдали конвой, чтоб мы зашли в квартиру и забрали ценные вещи, документы и кошку. И вот мы в промежутках между взрывами пробирались по военному городку среди развалин, и при очередных хлопках услышали команду «ложись» - к счастью, никто не пострадал. Вот только квартире «досталось».

ДОСАДНАЯ ОПЕЧАТКА

Поздравительная открытка – неотъемлемый атрибут свадебного подарка. Поэтому зачастую встает вопрос, какие слова написать молодым, чтобы передать всю теплоту своих чувств и произвести положительное впечатление. Почта России тоже решила креативно поздравить молодых. Только вот в телеграмме они решили поженить Сергея не с Ирой, а с Юрой.

- Телеграмма была из Адлера - там жили моя тетя и двоюродный брат с семьей. Конечно же они написали правильно, видимо на Почте России ошиблись, набирая поздравительное сообщение, - вспоминает Ирина. Они с мужем не сразу заметили ошибку.

- Увидели ошибку мы только на следующий день, когда решили прочесть все поздравления и заново окунуться в «наш» дань. Этот казус настолько рассмешил нас, что, когда грустно, я беру в руки эту телеграмму и настроение поднимается, - делится Ирина.

«Юра и Сережа, поздравляем!», - именно так написано на поздравительной телеграмме, которая по сей день греет душу Ирины.

- Муж частенько прикалывался над этой историей и, когда мне было грустно, он частенько подбадривал меня со словами: «Держись, Юра! Ты ж мужик!»