Исторический Ижевск: окунаемся в старые улочки и здания
Все мы когда-то задумывались над тем, а какой Ижевск был раньше? «Комсомолка» решила показать это наглядно, и совместила реальность с тем, какой видели город наши предки.
Ул. Советская, 1. Фото: Из домашнего архива Л. В. Еленской
Цирк. Фото: государственный архив Удмуртии
Улица Горького. Фото: Из домашнего архива Л. В. Еленской
Собор Александра Невского. Фото: из домашнего архива Геннадия Калабина
Оружейный завод. Фото: Сергей Жилин на Яндекс.Фото
Перекресток Советской и Красной, «Гастроном №1». Фото: Сергей Жилин на Яндекс.Фото
Улица К. Либкнехта, 53, Школа юных летчиков. Во время войны - эвакогоспиталь №1127. Фото: государственный архив Удмуртии
Монумент Дружбы народов. Фото: из коллекции краеведа Сергея Селивановского
Максима Горького 45. Фото: zuev.gallery.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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