2019-06-11T17:03:42+03:00
Общество

Исторический Ижевск: окунаемся в старые улочки и здания

В честь Дня города вспоминаем, с чего начиналась столица Удмуртии
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: из коллекции краеведа Сергея СеливановскогоФото: из коллекции краеведа Сергея Селивановского

Все мы когда-то задумывались над тем, а какой Ижевск был раньше? «Комсомолка» решила показать это наглядно, и совместила реальность с тем, какой видели город наши предки.

Ул. Советская, 1. Фото: Из домашнего архива Л. В. Еленской

Ул. Советская, 1. Фото: Из домашнего архива Л. В. Еленской

Цирк. Фото: государственный архив Удмуртии

Цирк. Фото: государственный архив Удмуртии

Улица Горького. Фото: Из домашнего архива Л. В. Еленской

Улица Горького. Фото: Из домашнего архива Л. В. Еленской

Собор Александра Невского. Фото: из домашнего архива Геннадия Калабина

Собор Александра Невского. Фото: из домашнего архива Геннадия Калабина

Оружейный завод. Фото: Сергей Жилин на Яндекс.Фото

Оружейный завод. Фото: Сергей Жилин на Яндекс.Фото

Перекресток Советской и Красной, «Гастроном №1». Фото: Сергей Жилин на Яндекс.Фото

Перекресток Советской и Красной, «Гастроном №1». Фото: Сергей Жилин на Яндекс.Фото

Улица К. Либкнехта, 53, Школа юных летчиков. Во время войны - эвакогоспиталь №1127. Фото: государственный архив Удмуртии

Улица К. Либкнехта, 53, Школа юных летчиков. Во время войны - эвакогоспиталь №1127. Фото: государственный архив Удмуртии

Монумент Дружбы народов. Фото: из коллекции краеведа Сергея Селивановского

Монумент Дружбы народов. Фото: из коллекции краеведа Сергея Селивановского

Максима Горького 45. Фото: zuev.gallery.ru

Максима Горького 45. Фото: zuev.gallery.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24