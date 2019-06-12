Спортсмены из Удмуртии выиграли в первом этапе гонки Can-Am X Race

В России началась крупнейшая гонка страны на квадроциклах - Can-Am X Race. Первый этап прошел в Татарстане с 7 по 9 июня. Два дня участники преодолевали трассы по бездорожью через грязь, воду и пыль.

Серия состоит из трех этапов: кроме Татарстана, спортсменам еще предстоит преодолеть препятствия в каменистой Карелии и песчаной Астраханской области. Вместе со спортсменами из Удмуртии первый этап от старта до финиша прошел и корреспондент «Комсомолки».

Торжественное открытие гонок

Старт у Казанского Кремля

Татарстан принимает этапы гонок Can-Am X Race уже в седьмой раз. А в этом году гонки начались в самом центре - у стен Казанского Кремля. Тысячи гостей, «прокаченные» машины и колорит национального гостеприимства. Казань встретила всех участников с размахом.

Через арку на площади Тысячелетия с приветственным ревом проехали 47 квадроциклов и мотовездеходов из России, Казахстана, Украины, Беларуси и Латвии.

- Всем участникам желаю успешного прохождения этапа. Уверен: благодаря тому, что трасса проложена через самые красивые районы республики, преодолеете вы ее с легкостью, и у вас останутся самые приятные воспоминания об этих соревнованиях, - сказал на открытии Айрат Ахмеров, заместитель министра спорта Татарстана.

Гонки организует компания BRP. В ее специализированных центрах можно купить технику для активного отдыха: квадроциклы, мотовездеходы, снегоходы, запчасти для техники и специальную одежду. С 2009 года компания организовывает ралли-рейды в разных регионах страны, а в этом году гонка Can-Am X Race отмечает 10-летний юбилей.

Открытие соревнований

Соревнования начинаются с пролога: участники по очереди стартуют и проезжают небольшой участок дороги. Потом судьи распределяют порядок старта в зависимости от результатов. Здесь побеждает не тот, кто лучше подготовлен, а тот, кто сильнее всего хочет победить, не боится серьезных нагрузок и безумных приключений. А их на трассе бывает много!

Удмуртию представляют: Владимир Сухих – ATV, Руслан Губаев – ATV, Фарит Губаев и Александр Чернов - SSV-Standart. Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин - SSV-Sport.

Гонщики стартуют по очереди через арку. Сигнал судьи - и взрывают моторы, и из-под колес летит пыль. Через несколько секунд гонщик исчезает за поворотом. После спецучастка грязные машины приезжают в зону сервиса. Главная задача – пройти все контрольные точки и не превысить норматив времени.

В мотовездеходе два человека - пилот и штурман.

В Can-Am X Race принимают участие как профессиональные спортсмены – победители международных соревнований и серий, так и те, кто только делает свои первые шаги в ралли-рейдах

В зоне сервиса царить настоящее адреналиновое безумие: спортсмены торопят механиков, чтобы они починили привод или заменили колесо, от которого остались одни лохмотья. И на все про все всего 20 минут.

Через несколько спецучастков машины становятся абсолютно неузнаваемы. Толстый слой пыли и грязи, стартовые номера покрывает серая короста. Первоначальный цвет машины не угадать, помогает лишь препятствие – речка.

Некоторые участники «утонули»

- Живу в близ Казани, но первый раз на таком соревновании. Моему сыну очень понравилось наблюдать за машинами. Он был в восторге! Мы не видели всю гонку, но впечатлений много. Особенно понравилась машина, которая пролетела через речку и почти не касалась воды. Огромное спасибо организаторам мероприятия за этот шанс. Надеюсь, что всем гостям из других регионов было также круто, - говорит Эльвира.

Кстати, за каждого гонщика переживают не только родные, но и гости соревнования. Каждый старается пройти ближе к трассе, хотя это опасно и запрещено. Тройка лидеров в категории ATV (квадроциклы) по итогам 465 километров финишировали с разницей в секунды. И победителем тут становится тот, кто более аккуратен и внимателен на трассе. Первый кубок и сразу высшей пробы в категории ATV у Юрия Кашанова из Свердловской области. На втором месте Владимир Макеев из Пензы, третий Евгений Беляев из Сыктывкара.

В SSV Standard на 1 этапе призовая тройка состоит из дебютантов Can-Am X Race. Алмаз Магфуров / Александр Кузнецов на первом месте, Рустем Ахметшин / Георгий Гусев на втором и Руслан Абдулнасыров / Эльмир Гимазетдинов на третьем.

Чуть не сломались перед открытием

Владимир Сухих - самый молодой участник гонки в категории ATV: ему 17 лет. Для него этап оказался с серьезным испытанием.

- Поднимался в гору, набрал скорость, а после подъема идет резкий поворот. Я в него не вписался. Проехался по кочкам и упал в овраг, перелетел через руль. В итоге - растяжение руки. Я сошел с дистанции, и судьи назначили пенальтизацию 11 часов. За ночь наш механик восстановил квадроцикл и на следующий день все прошло гладко, - рассказал Владимир.

В прошлом году Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин из Воткинска стали чемпионами серии в классе «SSV-Standart». Теперь ребята перешли в класс «SSV-Sport» и… снова стали победителями, но пока - этапа.

-Думаю, еще на пару-тройку лет мы в «спорте» задержимся. Технику начали готовить с декабря. Мне повезло, что Алексей не только штурман, но и механик. Поэтому технике доверяю на сто процентов. Машина не подвела ни разу, - поделился Анатолий Кузнецов.

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- Трансформировали машину так, чтобы она соответствовала техническим требованиям. Некоторые детали получили накануне отъезда. Доделывали мотовездеход уже в Татарстане. Когда поехали на торжественное открытие, отказал датчик. Хорошо, что это произошло не на соревнованиях, - поделился Алексей Смолин.

- Идет строгий технический регламент по оборудованию. Например, обязательно должен быть огнетушитель. Технику оснащают стопсигналами. Это - минимальные требования. Наращивают дополнительную консоль, чтобы установить приборы: одометры, легенду местности, - рассказал Александр Сухих, руководитель Центра активного отдыха BRP Центра «ЭКСТРИМ - Ижевск».

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Подвели радиаторы

Участников из Удмуртии в классе «SSV-Standart» Фарита Губаева и Александра Чернова подвела техника.

- У нас сгорел радиатор. Разлилась охлаждающая жидкость, и квадроцикл охватил пар. Подумали, что горим. Подобная ситуация произошла с нами в Магнитогорске в прошлых сериях. Больше не будем работать с этим механиком, - рассказал Фарит Губаев.

Фарит добавил, что трасса в этом году была очень сложной. Но самым тяжелым испытанием оказались кочки.

Церемония награждения

- Мы потеряли наши призовые места на участке «кочки-верблюд». Там очень много ям, горбов. Тебя подкидывает, опускает, снова подкидывает... Нагрузка была очень большая на автомобиль, и у нас отлетел радиатор. Ушла вся охлаждающая жидкость, и нас довезли на буксире другие участники. Нам выписали пенальти два часа. А на следующий день мы пришли первыми, - говорит Фарит.

Сына Фарита, Руслана Губаева, тоже подвел радиатор. Он забился грязью, и Руслан сбавил скорость.

- Подвела техника. Радиатор забился грязью и сильно нагрелся. Я его промыл, но он все равно был горячим. Пришлось ехать со скоростью 60 км/ч. Но трасса просто супер! Запомнился спецучасток №2: ехал по дамбе на огромной скорости. Подпрыгнул на кочке, и руки выдернулись из-за руля. Я чуть не улетел в канаву. Еле-еле успел схватить руль и выехать. Пришел на этом спецучастке первым, и это я еще заплутал. Потенциал есть, надо только подготовить технику получше, - делится эмоциями Руслан.

Участники из Удмуртии в классе «SSV-Standart» Фарит Губаев и Александр Чернов

Справка:

Количество участников на первом этапе: более 80

Количество машин: 47

Протяженность трассы: 465 км

Первая серия гонок Can-Am: 2009 год

Даты этапов в 2019 году:

7-9 июня - Татарстан

26-28 июля - Карелия

6-8 сентября - Астраханская область