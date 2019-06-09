2019-06-09T15:07:57+03:00
Общество

Погода в Ижевске: неделя встретит нас летним теплом

С каждым днем температура воздуха будет понижаться
Эльмира Миргалимова
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Предстоящая неделя, по прогнозу Яндекс.Погода, обещает быть умеренно теплой. Днем температура в Ижевске не опустится ниже +15°, а ночью – ниже +12°.

Так, в понедельник, 10 июня, горожан порадует жаркая погода с дневной температурой +28 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +17°. Ожидается западный ветер, 4,4 м/с.

11 июня температура сохранится на отметке +25...+28 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода.

В среду станет прохладнее: столбик термометра покажет отметку в +21°…+23°. Ночью температура опустится до +12°.

12 июня в День города жителей и гостей Ижевска ждет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха прогреется до всего +15°…+17°. Ожидается западный ветер со скоростью 4,5 м/с.

В пятницу ожидается тот же температурный фон, что и в четверг. В городе установится малооблачная погода и северо-западный ветер с порывами до 5,6 м/с.

14 июня нас порадует сухой, но облачной погодой. Температура сохранится на отметке +15°…+18°. Ночью ожидается до +13°.

В воскресенье ситуация не изменится: погода будет на отметке +16...+18 градусов тепла. Возможно пройдет небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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