«Вся жизнь - у железной дороги»: семья машинистов из Ижевска – о любви к профессии

«Романтика!», - говорит Ринат Галимуллин о своей работе: уже 35 лет ижевчанин управляет пассажирскими тепловозами. Железная дорога стала любимым делом для пяти членов семьи - вместе они посвятили этому делу почти век.

В машинисты - за компанию

История династии Галимуллиных началась после Великой Отечественной войны, когда бабушка Рината Маглия Сатритдиновна начала работать шпалоуборщицей.

- Бабушка не рассказывала, почему пошла на железную дорогу. Времена все-таки тяжелые были, наверное, на железной дороге можно было заработать. Работа, правда, очень тяжелая, - рассказывает Ринат Галимуллин. - Кстати, она - одна из первых работников Ижевского отделения. Проработала здесь 20 лет.

Династия Галимуллиных началась после Великой Отечественной войны

Сам Ринат, еще будучи школьником, ходил в кружок «Юный железнодорожник», общался с машинистами. Да и учился он в железнодорожной школе. Но работать в этой сфере все-таки не планировал.

- А после 8 класса поступил на помощника машиниста - все пошли, и я пошел. За компанию с друзьями. Они тоже работают машинистами сейчас, - делится Ринат Рафаилович. - Я всю жизнь у железной дороги.

Ученик, превзошедший учителя

«Всю жизнь у железной дороги» относится и к сыну Рината Роману. Признается: переезжал в другой район города, но уже через год вернулся обратно к стуку колес и гудкам тепловозов.

В отличие от Рината Рафаиловича, Роман пошел в машинисты осознанно - впечатлила работа папы.

- Я всегда смотрел на отца. Иногда он меня брал в поездки с собой. Первая поездка была в 4 года, когда меня не с кем было оставить, - рассказывает ижевчанин.

Ездить в качестве пассажира в вагоне машинисты не любят - это им кажется скучным Фото: russiantourism.ru

Сейчас Роман - машинист-инструктор. Он контролирует и обучает машинистов: сначала учится сам на тренажерах, а затем показывает другим.

- Я езжу, а он контролирует, - говорит Ринат Рафаилович о сыне. - Ученик превзошел учителя - так и должно быть, к этому надо стремиться.

- Я бы сейчас лучше в машинисты пошел. Там ответственности меньше, - улыбается Роман. - А тут плюс в том, что постоянно совершенствуешься, много читаешь.

Психологическая совместимость

В этом году Ринат Галимуллин отмечает сразу два юбилея –35 лет на железной дороге, 25 - в должности машиниста. За это время ижевчанин освоил более 10 разных тепловозов!

- Воткинск, Ува, Балезино, Бугульма, Нижнекамск… - перечисляет Ринат Рафаилович конечные остановки своих маршрутов. - Самая дальняя поездка - в Бугульму: 12 часов в дороге в одну сторону.

Работа, признается машинист тепловоза, более чем ответственная. Особенно ночью, когда хочется спать.

- Помощник же рядом есть! Р-раз подзатыльник: «Не спать!», - отвечает Ринат Рафаилович на вопрос, как борются со сном. - То уши потрешь, то в форточку высунешься, всяко бороться придется. Кофе на работе не пью - из-за него, наоборот, спать хочется.

Глава Удмуртии Александр Бречалов лично поздравил династию Галимуллиных с Днем железнодорожника

Кстати, напарников машинистам - помощников - выбирают не случайным образом. Каждый из них проходит психологическое тестирование.

- Тест - 200 вопросов, беседа с психологом, компьютерное тестирование - три уровня. Так проверяют совместимость. Ты работал-работал с одним помощником всю жизнь, а он приехал на тестирование очередное, и все. Люди по 20 лет вместе работают, а потом пройдут тест, и, оказывается, не подходят друг другу. Больше их не поставят в напарники. Даже если до этого нарушений не было у бригады, - рассказывает Роман.

- И по здоровью проверки строже, чем у летчиков. Сегодня ты еще машинист, а завтра могут списать. Двоюродного дядю Миргасима Галимуллина, тоже машиниста пассажирских тепловозов, еще в начале 90-х из-за зрения списали. Проработал около 20 лет, - добавляет отец Романа.

«Это тяжело переносится»

- Дед у меня был. Две войны прошел. Под Сталинградом его контузило, и он дослуживал в Казани. Попал под поезд. Наша работа его убила, - печально говорит глава семейства.

На железной дороге, признаются машинисты Галимуллины, травмируется много людей. Люди то ли по привычке, то ли просто не задумываясь, часто нарушают правила нахождения в зоне железной дороги: переходят в неположенном месте, прыгают с платформ, лень обойти стоящий поезд - пролезают под вагонами.

- Особенно рядом с небольшими городами, рядом с поселками. Столько человек рискуют своей жизнью! - продолжает Ринат Рафаилович. - А поезд остановить мгновенно просто невозможно. Даже у автомашин есть тормозной путь. А у нас ходят грузовые составы весом 6, 9, 12 тысяч тонн. Это законы физики. И любой случай травмирования тяжело переносится.

После таких случаев машинистов сразу оправляют в отпуск, в санаторий, чтобы они могли психологически разгрузиться.

- Года 3-4 назад в Воткинске дети решили поспорить, и до последнего сидели на путях. Ладно, успели отскочить перед поездом. Или вот: человек перед поездом перебежал, а потом стоит и смотрит. А куда спешил? Можно было и на этой стороне посмотреть, как поезд идет.