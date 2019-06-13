«Столица шахмат»: юбилейный турнир «Кубок Корпорации «Центр» собрал в Ижевске юных шахматистов со всей России

В среду, 12 июня, в ижевском Дворце детского (юношеского) творчества состоялось торжественное открытие этапа Кубка России по шахматам – «Кубка Корпорации «Центр». Этот турнир стал юбилейным – уже 10 лет он проводится в Ижевске.

Исполнительный директор Шахматной федерации Удмуртии, являющийся также главным судьей на соревнованиях, Александр Ватлин, назвал детский кубок главной изюминкой ежегодного шахматного фестиваля. Количество участников действительно год от года лишь возрастает, а география расширяется. В этот раз на турнир собралось 360 участников из 17 регионов России. Со всех уголков нашей большей страны приехали сильнейшие из молодых игроков.

На соревнования собралось почти 400 юных шахматистовФото: Ильяс Бекмансуров

На турнир прибыли как постоянные участники, так и новички. Например, юный шахматист из Ижевска Тимур Агаев попал на этап Кубка России впервые. Его отец Руслан поясняет: сын ходит в одну из шахматных школ города и делает значительные успехи, так что большие соревнования – это важный и необходимый этап.

- Я хочу не только сегодня выиграть, а каждый раз выигрывать! – гордо, но не скрывая волнения, заявляет мальчик. – Я умею играть в шахматы и мне очень нравится в них играть! На «Кубок корпорации «Центр» я приехал в первый раз, мне тут нравится, весело!

Руслан и Тимур Агаевы: на турнире впервыеФото: Екатерина АРДАШЕВА

На открытие турнире присутствовали и почетные гости: председатель городской Думы Ижевска Олег Гарин, заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, генеральный директор корпорации «Центр» Роман Гайдуков и начальник управления образованием администрации Ижевска Светлана Петрова. Они поздравили гостей и участников турнира с праздником, пожелали успехов и хорошего настроения.

- Здорово, что в республике и в городе Ижевске очень много внимания оказывается развитию шахмат, - сказал Олег Гарин. - Сегодня уже вспоминали Сергея Ощепкова, который стоял у истоков развития нашего шахматного движения. Я думаю, что очень символично, что именно сегодня, в День города, ему было вручено посмертно звание почетного гражданина города Ижевска. Больше спасибо Шахматной федерации Удмуртии и Корпорации «Центр» за такую большую работу, благодаря которой наши дети имеют замечательную возможность себя проявить.

Почетные гости турнира слева направо: Роман Гайдуков, Дмитрий Чистяков, Олег ГаринФото: Ильяс Бекмансуров

Напомним, что российская сеть по продаже техники и бытовой электроники Корпорация «Центр» уже много лет поддерживает шахматный спорт в республике. Благодаря большому личному вкладу основателя компании Сергея Ощепкова, шахматы стали в Удмуртии одним из самых популярных видов спорта.

- Сегодня Ижевск – столица шахмат, - в своем приветственном слове сказал Дмитрий Чистяков. – Это потрясающая игра, это и культура, и история, и спорт. Полторы тысячи лет вся планета играет в шахматы, и сегодня большие шахматы пришли в наш любимый город. Мы безумно благодарны вам, что вы выбрались сегодня и находитесь здесь.

Награждение юных шахматистовФото: Ильяс Бекмансуров

Также в этот день прошло награждение самых талантливых молодых шахматистов Удмуртии, показавших высокие результаты на различных соревнованиях. Ижевчанке Полине Зяпаевой, которая привезла серебро с Первенства Европы по шахматам среди школьников Роман Гайдуков вручил шахматы с автографом чемпиона мира Сергея Корякина. Полина уже не проходит на соревнования по возрасту, но будет помогать на этапе кубка России судьям. Также подарок получил Роман Ветошкин из Увы, занявший третье место на Всероссийском соревновании.

Расписание соревнований

- Очень приятно видеть, что все больше и больше участников становится в «Кубке Корпорации «Центр», все больше увлеченных шахматами, талантливых ребят, - сказал Роман Гайдуков, глава Корпорации «Центр». - Дорогие дети, дерзайте, добивайтесь успехов в этом замечательном, интеллектуальном виде спорта. А наша компания и дальше будет прикладывать максимум усилий, чтобы вы могли достигать новых высот, а турнир развивался и привлекал все больше юных шахматистов.

Открытие Кубка действительно стало для ребят большим праздником. Они не только смогли сыграть первые партии, но и отдохнули, пообщались, побывал на увлекательных экскурсиях, увидели концерт и праздничный фейерверк.

Первый тур Кубка прошел 12 июняФото: Ильяс Бекмансуров

Всего ребят ожидает девять шахматных туров, которые пройдут с 12 по 18 июня. По итогам соревнований будет определено восемь победителей в каждой возрастной категории и 16 призеров. Все они получат медали, кубки, денежные призы и подарки от корпорации «Центр».

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