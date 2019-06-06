Кузнец из Ижевска сделал браслет для защиты от белых ходоков из «Игры престолов»

Днем 38-летний Иван Крюков – обычный офисный работник в IT-компании. А по вечерам и выходным он создает удивительные украшения со средневековым колоритом.

ВСЕ РАДИ ЛЮБВИ

- Всегда любил работать руками: например, в 6 лет сам вырезал из дерева наличники на дачный домик. Этому меня научил дед. Потом выучился на сварщика, после - на кузнеца. А в 25 лет увлекся исторической реконструкцией, делал себе доспехи и плел кольчуги. Ездил на военно-исторические фестивали, - вспоминает Иван. – На одном из них увидел украшения в технике кольчужного плетения. Стало интересно: смогу ли сделать такую ювелирную работу? Попробовал – получилось! Навык пригодился: примерно в это же время я познакомился с будущей супругой. Мне захотелось делать ей какие-то необычные подарки, которые она ни от кого еще не получала, и плел для нее украшения.

«Люди, которым интересны мои украшения, думают, что они обладают магией», - говорит Иван. Фото: личный архив героя публикации

В СТИЛЕ ПРОВОЛКИ

Базовые навыки работы с кольчужным плетением Иван отработал еще на доспехах, а дальше совершенствовался по видеоурокам в интернете. Теперь ижевчанин может сделать украшение практически любой сложности: в его руках мельхиор и нейзильбер приобретают невероятные формы! А дополняют эти металлы натуральные камни: яшма, агат, оникс, сердолик, жемчуг, лабрадор.

- Я стараюсь не повторять работы других мастеров, предпочитаю придумывать что-то эксклюзивное. Однако меня вдохновляет история. Изучал средневековые украшения по публикациям и монографиям археологов. Так понравились их мотивы, что у меня родилась целая коллекция стилизованных под Древнюю Русь серег, - рассказывает Иван. – Но чаще придерживаюсь собственного стиля. В нем сочетаются wire wrap («кручение проволоки»), кольчужное плетение и элементы средневековых украшений. Спустя всего месяц после того, как любимая надела сделанные мной сережки, у меня появились первые покупатели.

Своему хобби Иван пытается выделять не меньше 2 часов в день. Фото: личный архив героя публикации

СДЕЛАЛ ЗАШИТУ ОТ… «БЕЛЫХ ХОДОКОВ»

В среднем работа над изделием занимает у Ивана несколько дней. Но бывают и сложные заказы. Например, над комплектом украшений из латуни ижевчанин трудился почти месяц!

- Основную часть времени я просто ломал голову, как собрать кулон. Заказчик просил сделать его в форме дерева Иггдрасиль - дерева жизни, где корни и крона – зеркальное отражение друг друга. Но все получилось, - рассказывает Иван. – Кстати, заказчики часто вкладывают в мои изделия какой-то особый смысл: например, просят подобрать камни под их знак зодиака или просят использовать какой-то конкретный камень, исходя из своих представлений о его свойствах: приносит удачу, защищает, укрепляет здоровье. Я сам в это не верю, разобраться в этом мне помогает супруга. Она знает о свойствах камней, чтобы при случае помочь покупателю с выбором. Так что теперь работаем с ней в паре. Кстати, недавно сделал браслет с обсидианом – «драконьим камнем». Так что, если нападут Белые Ходоки, украшение поможет владельцу, - смеется мастер.

То самое украшение. Фото: личный архив героя публикации

КОВКА В МИНИАТЮРЕ

Два года назад Иван перестал заниматься средневековым боем, а в прошлом году пришлось отказаться и от тяжелой работы в кузнице – сказались старые спортивные и производственные травмы. Теперь ижевчанин работает в IT-компании. Но продолжает баловать супругу и окружающих украшениями!

Цена камней начинается от 300 рублей и заканчивается несколькими тысячами за один минерал. Фото: личный архив героя публикации

- Я скучаю по созданию доспехов, а плетение украшений помогает утолить жажду творчества. До сих пор использую методы, которые применял в ковке, только в миниатюре. А еще пускаю в ход вязальные спицы, гвозди и сверла, - делится Иван. - Но эти приспособления – лишь малая часть того, что необходимо для создания таких сложных и тонких в работе вещей.

Сегодня в эксклюзивных украшениях Ивана ходят в Москве, Питере, Екатеринбурге, Перми, Ульяновске. Однако Иван не забывает о своей вдохновительнице, радует жену все новыми подарками.

Сегодня в эксклюзивных украшениях Ивана ходят в Москве, Питере, Екатеринбурге, Перми, Ульяновске. Фото: личный архив героя публикации

СВОЙСТВА НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ

Агат — несет здоровье и долголетие, оберегает от несчастных случаев.

Бирюза — обеспечивает успех и благополучие.

Жемчуг — дарит женское здоровье, полезен при гипертонии.

Коралл —улучшает память и нейтрализует негатив.

Лазурит — успокаивает нервную систему, улучшает сон.

Оникс — дарит хорошее настроение.

Опал — устраняет грусть, меланхолию.

Сердолик — предохраняет от ссор и споров, устраняет нервные болезни.

Янтарь — помогает привлечь любовь.

Яшма — лечит болезни желудка, очищает организм от шлаков.