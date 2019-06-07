Пора гулять: этнокомплексы, усадьбы и заповедники Удмуртии, которые можно посетить в выходные

Выходные летом - прекрасная возможность отправиться в небольшое путешествие. «Комсомолка» собрала несколько живописных мест, где можно не только отдохнуть на свежем воздухе, покататься на лошадках, но и узнать о быте удмуртского народа, посетить ферму или пасеку, самому напечь перепечей или табаней.

Агроусадьба«СальяДор» 0+

На территории есть: дом южных удмуртов, где проводятся мастер-классы по изготовлению удмуртских национальных блюд; животноводческая ферма и пасека; баня на дровах, чудная беседка с местом для приготовления шашлыка и ухи; детская площадка; удобная парковка. Здесь же можно покататься на лошадях верхом или на старинной телеге, а также порыбачить, искупаться в пруду или прогуляться в еловом лесу. Предусмотрены площадки для игры в футбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, дартс.

Фото: vk.com/salyador

Отдохнуть можно в благоустроенном 2-этажном доме. Где: д. Старая Салья, 80 км от Ижевска(по Сарапульскому тракту в сторону Киясово)

Тел. 8-904-830-21-24

Цена: 2 дня - 2000 руб., дети до 6 лет бесплатно, 6-15 лет - скидка 50%.

Группа ВК vk.com/salyador

Этнокомплекс «Живица» 0+

На территории есть своя старинная действующая кузница, музей под открытым небом «Быт северных удмуртов», детский парк «Поляна сказок», территория для спортивных игр и праздников, баня на дровах и летний бассейн.Рядом с усадьбой протекает речка Лып, расположено много родников. Проходят мастер-классы по выпеканию табаней и перепечей, лепке пельменей, общение с домашними животными (овцы, куры, собаки, кошки и др).

Фото: vk.com/zhivitca_kez

Где: д. Сосновый Бор, Кезский район

Тел.: 8-950-179-62-22, 8-912-468-99-84 Цена: проживание 500-800руб. за ночь с чел. (детям скидки), завтрак и ужин - 400 руб.\чел. (можно самим готовить), мастер-класс в кузнице - 500 руб./группа, мастер-класс «Перепечи или табани» - до 1000 руб./группа, баня - от 100 руб./чел.,экскурсия - 50 руб./чел., интерактив с ансамблями - от 2000 руб.

Группа ВК vk.com/zhivitca_kez

Родовая усадьба «Мумы дор» 0+

Усадьба расположена рядом с городом, на опушке леса. Гости смогут окунуться в жизнь и быт удмуртской семьи, могут стать участниками языческих обрядов, забытых деревенских игр и хороводов, мастер-классов по приготовлению национальной пищи: табаней, перепечей, пирогов. Кормление домашних животных, катание на лошадке, рыбалка,костер, встреча с Нюлэскузе и Тэро прилагаются. Обязательно договоритесь о времени приезда!

Фото: vk.com/mumydor

Где: Ижевск, ул. Полевская, 2

Тел.: 8-922-687-15-94, 8-919-908-00-28

Цена: экскурсия - 100 руб./час/чел.

Группа ВК vk.com/mumydor

Этноцентр «Шаман Парк» 0+

На территории в 3 га находятся настоящая бурятская юрта, изба удмуртского шамана, куала - удмуртский молельный дом, действующая баня по-черному и другие постройки. Есть здесь и избушка на курьих ножках Бабы-Яги, около 10 родников, бобровая плотина и вековой лес. По территории свободно гуляют верблюды, хаски, кролики и овечка. Гости узнают, чем отличаются шаманы Удмуртии от шаманов Сибири, Северной Америки и Азии, посетят обрядовый храм и капище язычников, места силы и священные рощи и приготовят колдовское зелье. Можно поиграть на бубне и варгане, изготовить кукол-травниц и обереги, а также испробовать на себе массаж бубном.

Фото: vk.com/shamanparkburanovo

Где: д. Бураново, Малопургинский район(с трассы Ижевск-Сарапул поворот по указателю на Киясово)

Телефон: 8-912-016-85-88

Цена: баня по-черному - 1 500 руб., экскурсия с анимационной программой и угощением 2,5 часа - 350 руб.

Группа ВК vk.com/shamanparkburanovo

Сказочная резиденция Бабы-яги 0+

В Удмуртии, на берегу речки Яги, живет персонаж русских народных сказок - Баба-яга. Ее резиденция находится в деревне Котловка. Ехать в гости к Бабе-яге лучше всего с детьми: им точно понравится и представление, которое разыгрывают перед гостями местные жители, и сказочное оформление резиденции, включающее даже знаменитую вертящуюся избушку «на курьих ножках». Представление показывают только группам больше 10 человек, поэтому перед визитом лучше уточнить, в какой день покажут сказку. Кроме этого, можно покататься на лошадях, пострелять из лука и арбалета, разместиться в деревенской гостинице.

Фото: vk.com/club56620587

Где: д. Котловка, ул. Пионерская, 11, Граховский район

Телефон: 8 (964) 18-46-907

Цена: 300 руб., дети до 3 лет - бесплатно, дети 3-14 лет - 200 рублей, катание на лошадях - от 50 руб., стрельба - 100 руб.

Сайт: babayaga-udm.ru

Группа ВК vk.com/club56620587

Усадьба Тол Бабая

В живописном уголке Удмуртии, в старинном селе Шаркан разместилась усадьба удмуртского Деда Мороза. Для гостей здесь проводится культурно-развлекательная программа с удмуртскими мифологическими персонажами. Каждого ждут угощения национальной выпечкой и напитками, а также катание на квадроциклах и лошадях.

Фото: vk.com/tol_babay

Тел. 8-919-915-22-03

Где: с. Шаркан, ул. Свободы, 9

Цена: развлекательные программы от 150 руб./чел.

Группа ВК vk.com/tol_babay

Музей-заповедник «Лудорвай»

Самый знаменитый музей нашей республики, который знакомит с древним бытом удмуртов. Где есть где погулять, и есть что посмотреть. Например, ветряную мельницу, усадьбы со старинными предметами обихода. Работает сувенирная лавка.Здесь можно отведать удмуртские перепечи и табани, покормить домашних животных, покататься на лошади и попариться в бане.

Фото: vk.com/ludorvay

Где: д. Лудорвай, Завьяловский район (на объездной дороге между Нылгинским и Можгинским трактом, 17 км от Ижевска)

Тел.: +7 (3412) 56-93-37, 8-919-916-93-37 (прием заявок)

Цена: прогулка по комплексу 80 руб., студенты, пенсионеры, школьники 50 руб., экскурсии - от 200 руб., мастер-классы - от 50 руб.

Сайт: ludorvay.ru

Группа ВК vk.com/ludorvay

Агротуристический комплекс «Зеленая звезда» 0+

Сад-парк вдоль берега Камы. На территории располагается хутор, выполненный в норвежском стиле с домиками с живыми дерновыми крышами, хостел с двухэтажными бревенчатыми кроватями, летняя гостиница «Сеновал» в форме двухпалубного корабля с прозрачной крышей для наблюдения за звездами, диско-баня «Кочегарка», кафе «Бригантина» в виде парусника. Если вы будете работать в садах комплекса, жилье и питание можно получить бесплатно.

Фото: vk.com/club91987225

Где: с. Вятское, Каракулинский район (от Ижевска 130 км)

Тел. 8-982-838-48-58

Цена: установка своей палатки - 100 руб./сутки/чел., диско-баня - 700 руб./час, хостел - 250 руб., домик - 1000 руб./сутки

Группа ВК vk.com/club91987225

Конный клуб «Золотая подкова» 0+

Клуб расположен вдали от крупных городов в живописном уголке на севере Удмуртии, в окружении холмов, полей и небольших перелесков. Здесь живут около 10 лошадей вятской породы, резвые и выносливые. Для всадников-новичков есть огороженный манеж, в котором, под руководством инструктора, можно сделать первые шаги.

Гости размещаются на частном крестьянском подворье. В программу включено проживание, 3-разовое питание, русская баня, обучение верховой езде, верховая езда, музей, мангал с дровами, беседка, рыбалка.

Фото: vk.com/club47410962

Где: д. Наговицыно, Дебесский район (120 км от Ижевска)

Тел. 8-912-028-58-17

Цена: 1700 руб., дети до 5 лет - бесплатно; 6-10 лет - 850 руб.

Группа ВК vk.com/club47410962

Военно-исторический клуб-отель «Варяжская дружина» 6+

Туристический комплекс, выполненный в древнерусской тематике. Здесь есть гостевой терем, где можно приготовить еду и выспаться, беседка в виде ладьи, русская баня на дровах, лучный и метательный тир. Рядом есть небольшой прудик. При желании там можно загорать и купаться, а также ловить рыбу.

Фото: vk.com/moyadruzhina

Где: д. Кудрино, Воткинский район (25 км от Ижевска)

Тел.: 8-912-747-18-47, 56-30-13 (короткий сотовый)

Цена: программа с размещением на сутки, от 10 человек: в выходные и праздники - 2000 руб./чел., будни - 1500 руб./чел.; школьный тур в «Погружение в Средневековье» (15-20 чел.) - 820 руб./чел.

Группа ВК vk.com/moyadruzhina

Деревня хаски 0+

В питомнике живут хаски, маламуты, норвежская ездовая собака и якутские лайки. Со взрослыми собаками и щенками можно играть и фотографироваться, а экскурсоводы расскажут о животных. Кроме собак здесь живут домашние животные и птица: гуси, курицы, утки, козочки, бараны, свиньи и кролики, а еще настоящая лиса!Планируйте поездку в питомник в хорошую погоду - после дождей в деревне размывает дорогу. Форма одежды - спортивная.

Фото: vk.com/iz.klana.simurana

Где: д. Жеребенки, ул. Центральная, 2, Завьяловский район (25-й км Сарапульского тракта)

Тел. 8-982-125-43-49

Цена: 250 руб. с человека, до 5 лет - бесплатно (для групп от 20 человек - 200 руб. с каждого)

Откроется 7 июня!

Группа ВК vk.com/iz.klana.simurana

Музей «Этапный пункт» в Бачкеево 0+

Музей является культурно-историческим объектом экскурсионно-туристического маршрута «Сибирский тракт - дорога сквозь века». Туристам здесь не только расскажут об истории Сибирского тракта, но и предложат почувствовать себя каторжником - примерить арестантские кандалы, попробовать безвкусной каши, которой кормили осужденных и полежать на жестких деревянных нарах. А в 30 километрах от деревни Бачкеево установлена стела, оформленная в соответствующем стиле (здесь можно сделать фото «за решеткой»), колодец, сохранившийся с тех времен, и кузница, в которой ковали кандалы для ссыльных. Договариваться об экскурсии нужно за 3-4 дня.

Фото: goodplaces.travel

Где: д. Бачкеево, ул.Сибирская,16б, Игринский район

Тел.: 8 (34134) 4-19-12, 4-32-57, 4-01-17

Цена: 70 руб./чел. (экскурсия, примерка кандалов и каша)

Группа ВК vk.com/museumbachkeevo