Инициативное бюджетирование в Ижевске: что это за программа и какие площадки могут попасть в нее в этом году?

В Ижевске вводят инициативное бюджетирование. Это значит, что теперь жители смогут получить деньги на ремонт двора, детского городка или тротуара из регионального и муниципального бюджета. Что для этого нужно, разбиралась «Комсомолка».

Чем помогут?

По условиям программы, неравнодушные горожане могут собраться и разработать проект — чего не хватает их двору или микрорайону. Это может быть и установка детской площадки, и ремонт дороги местного значения, и установка фонарей, и обустройство скверов. Полный список, что попадает под финансирование можно найти в постановлении правительства региона №196.

На реализацию проекта можно получить до 1 млн рублей из регионального бюджета и до 150 тыс. – из муниципального. Однако побороться за деньги придется на конкурсной основе.

Что нужно делать?

1. Провести предварительное собрание с теми, кого касается ваш проект и определиться с проектом.

2. Организовать встречу с представителем районной администрации.

3. Назначьте председателя и секретаря собрания, последний должен вести протокол встречи. Также нужен явочный лист, где распишутся все пришедшие, и фото собрания — эти документы пригодятся для специальной таблицы.

Собранные документы передают в районную администрацию, которая и вносит данные в спецтаблицу.

Что дальше?

Эксперты оценивают их по пунктам, каждый приносит определенное количество баллов. Даты проверки варьируются в зависимости от сроков подачи данных. По сумме баллов определят тех, кто получит деньги.

- Максимальные баллы даются проекту, в который жители готовы внести не менее 15% от стоимости либо нематериальные вложения и у которого есть спонсоры. А еще если на первичных собраниях по проекту были 50% населения, - уточнил Александр Коробов, начальник сектора благоустройства Ленинского района Ижевска.

Спонсора найти должны сами жители.

- Если на проект вы хотите получить миллион рублей, то жители должны быть готовы выложить не менее 150 тысяч, а еще на 150 тысяч найти спонсора. Им могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели. И администрация еще будет 150 тысяч давать максимум, - поясняет эксперт.

Рубрика: Кстати

Кто получит деньги в этом году?

1. Проект «Южный Парк «Тропа здоровья»» (Ленинский район)

Здесь планируется обустроить лесопосадку в районе Татарбазара (36 и 37 квартал Заречного участка Ижевского лесничества Ленинского района).

2. Проект обустройства сквера с южной стороны дома №27 по Заречному шоссе (Ленинский район)

Здесь предлагают привести в порядок заброшенный участок, очистить его от мусора и ненужной поросли, установить скамейки, обустроить спортивную площадку, беговую и пешеходные дорожки.

3. Проект по строительству детской спортивной площадки на территории МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» (Октябрьский район)

Здесь предлагают установить уличные спортивные тренажеры под навесом, полосу препятствий, уложить травмобезопасное покрытие.

4. Благоустройство детской игровой площадки у дома №199 по ул. Коммунаров (Первомайский район)

Здесь предлагают отремонтировать асфальт на площадке для игры в мяч, заменить ограждение, вырубить и подрезать деревья, установить карусели и качели.

5. Ремонт филиала Дома детского творчества Первомайского района по ул. Ленина, 114. (Первомайский район)

В здании собираются отремонтировать коммуникации, актовый зал и сделать косметический ремонт кабинетов.

6. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки у дома №37 в Ключевом поселке (Первомайский район)

Здесь предлагают установить столы для настольного тенниса, стол с шахматной доской и другое спортивное оборудование.

7. Многофункциональная спортивная площадка во дворе дома №105 на улице Красногеройская «Спорт для всех» (Индустриальный район)

Жители хотят установить детский игровой комплекс, спортивные уличные тренажеры «эллипс», «гребля», «брусья», «твистер», «маятник» и «мультистанция», а также теннисный стол.

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