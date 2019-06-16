2019-06-16T12:55:34+03:00
Общество

Погода в Ижевске: к середине недели придет потепление

Два дня в городе пройдут небольшие дожди
Наталья Сорокина
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Предстоящая неделя, по прогнозу Яндекс.Погода, обещает быть умеренно теплой. Днем температура в Ижевске не опустится ниже +17°. И только в начале и в конце недели пройдут небольшие дожди.

Так, в понедельник, 17 июня, горожан ожидает теплая погода с небольшими дождями и дневной температурой +17...+20 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +9 градусов.

18 июня температура сохранится на отметке +18...+21 градус. Погода будет ясная и без осадков.

В среду станет чуть теплее: столбик термометра покажет отметку в +22 градуса. Ночью температура опустится до +13...+15 градусов.

20 июня ижевчан ждет облачная с прояснениями погода и без осадков. Температура воздуха прогреется до +25 градусов.

В пятницу ожидается тот же температурный фон, что и в четверг. В городе установится малооблачная погода и небольшой северо-западный ветер.

22 июня днем и вечером пройдут небольшие дожди. Температура сохранится на отметке +18…+24 градуса. Ночью ожидается до +16 градусов.

В воскресенье ситуация изменится: без осадков, днем температура будет на отметке +24...+25 градусов. К вечеру столбик термометра опустится до +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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