2019-06-10T11:16:19+03:00
Общество

День двора, День района и День города: Дворовые игры, «МатрешкаFEST», концерт Орбакайте и другие праздничные мероприятия

«Комсомолка» собрала афишу на 10-12 июня
Мария Хафизова
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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С 10 по 12 июня в Ижевске пройдут День двора, День района, а также День города и День России. Для жителей и гостей столицы проведут десятки праздничных и развлекательных мероприятий. «Комсомолка» собрала самые интересные из них.

ДЕНЬ ДВОРА – 10 ИЮНЯ

Фото: vk.com/izh259

Фото: vk.com/izh259

• Фестиваль дворовой песни (двор по ул. Горького, 152-154)

• Фестиваль уличных танцев «Хип-хоп баттл» (территория по ул. Баранова, 87 (ТЦ «Матрица»)

• Фестиваль дворовых игр (двор по ул. Берша, 29)

• Спортивные игры среди дворовых команд района (двор по ул. Клубная, 47)

• Отборочный турнир по снайперу (двор по ул. 9 Января, 163)

• «Громкие чтения с мамой» (двор по ул. 40 лет Победы, 56а)

• «Шашки в каждый двор» (двор по ул. Молодежная, 35)

Большинство мероприятий стартуют в 18:00. Точное время и место проведения ищите на сайте 295.izh.ru

ДЕНЬ РАЙОНА – 11 ИЮНЯ

Фото: vk.com/izh259

Фото: vk.com/izh259

Праздничные мероприятия пройдут в парке Космонавтов, на Крымской аллее, в парке им. Кирова, в Южном парке, на площади около Свято-Михайловского собора и др.

Например, в ТРЦ «Италмас» ул. Автозаводская, 2а пройдет командное первенство по дзюдо (с 14:00 по 19:00). В соревнованиях примут участие дзюдоисты 10-11 лет. По окончании соревнований на площадке фуд-корта пройдет Фестиваль детских творческих коллективов «Территория возможностей».

На Крымской аллее (стадион МБОУ СОШ № 42) с 17:00-19:00 пройдет праздник «День района». Для жителей будет подготовлена праздничная программа с развлечениями и мастер-классами. На протяжении всего праздника гостей будут развлекать ростовые куклы.

А с 20:00 до 21:30 на площади у Свято-Михайловского собора состоится «Большой хоровой собор» - «Тебе, Россия, посвящается!». «Большой хоровой собор» – праздник музыки, которому нет аналогов в России. В этот день у православного храма соберутся несколько сотен музыкантов и исполнят произведения русских, советских и современных композиторов.

ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ РОССИИ – 12 ИЮНЯ

«Литературный Арбат» (Ул. Наговицына, 11:00-16:00)

Здесь можно будет совершить виртуальное путешествие по всем городам-побратимам Ижевска, сделать фото на фоне достопримечательностей этих городов и даже отправить открытку с поздравлениями. А еще станцевать аргентинское танго, поучаствовать в корейском танцевальном флешмобе, поиграть в национальные игры других стран и пр.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Квест «Городские тайны и легенды» (ВЦ «Галерея», старт в 13:00)

С помощью специального путеводителя участники пройдутся по городу, будут отмечать маршрут, собирать наклейки и зарабатывать баллы. Финишируют участники у музея Ижевска. Самых быстрых и внимательных наградят на набережной в 18:00.

Удмуртский национальный праздник «Гербер» (Парк «Березовая роща», 11:00-15:00)

Впервые этот праздник откроет торжественный «Парад делегаций», состоящий из представителей каждого района города. В праздничном шествии примут участие известные творческие коллективы районов, члены Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», активная молодежь. Кроме этого по традиции на празднике будут варить кашу: попробовать ее можно будет в 14:00.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Благотворительный забег «#БежимсКузей» (Набережная Ижевска, 09:00-14:00)

В рамках празднования Дня России и Дня города пройдет единственный благотворительный полумарафон в поддержку детей с генетическим заболеванием ихтиоз по всей России.

Принять участие в благотворительном полумарафоне #БежимсКузей могут все желающие в возрасте от 1 года. Пробежать можно на следующие дистанции: 200 м (детский забег), 1,6 км, 10,5 км и 21,1 км (для спортсменов). Все собранные средства будут направлены на поддержку детей с ихтиозом.

«Матрешка Fest» (Набережная Ижевска, 12:00-18:00)

«Матрешка Fest» станет масштабным семейным праздником, который состоится 12 июня в рамках празднования Дня России на набережной Ижевского пруда. Главной героиней праздника будет Матрешка как символ, объединяющий народы России и Удмуртии.

Фестиваль объединит лучшие образцы народного творчества и декоративно-прикладного искусства. На фестивале будут работать бесплатные игровые площадки, где каждый сможет поиграть в национальные игры и просто повеселиться вместе с аниматорами, посетить мастер-классы по изготовлению и росписи матрешек.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Концерт Кристины Орбакайте (Набережная Ижевска, 20:45)

12 июня на набережной города выступит эстрадная певица, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Кристина Орбакайте. Концерт завершится в 22:00 праздничным салютом.

Подробную программу мероприятий ищите на сайте 259.izh.ru (0+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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