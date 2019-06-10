«Отец драконов»: Житель Ижевска сделал Визериона и Железный трон

На волне безумной популярности сериала «Игра Престолов», некоторые стали фантазировать о собственных драконах. А вот 46-летнему ижевчанину Виктору Герасимову удалось исполнить мечту миллионов – недавно у него появился один из драконов Дайнерис – Визерион.

МИНИ-ВИНТЕРФЕЛЛ

Размер необычного «питомца» не очень большой – около 25 см в высоту. Сделан из пластика. Его (а кроме него – Железный трон) Виктор отпечатал на 3D-принтере.

- После выхода финальной серии, я рыскал в интернете. На одном из сайтов наткнулся на макет настольной лампы в виде дракона – «загорелся» ее сделать! Купил у мужчины специальные чертежи и отправил на печать на 3D-принтер, - рассказывает Виктор.

Фото: Виктор Герасимов

Изначально для работы использовался цветной пластик, поэтому разукрашивать фигурку не пришлось. Для самой лампы нужны были только светодиоды.

- По моей задумке, это был Визерион – первый дракон Дайнерис, который погиб (перевоплотился – прим.ред.) в 7 сезоне. Он даже «выдыхал» синее пламя. Но поигравшись с лампочками, я понял, что из него можно сделать и Дрогона – он бы выдыхал красное пламя, - объясняет Виктор.

Фото: Виктор Герасимов

8 часов на печать, еще 30 минут на монтаж фигурки и вот он – почти как настоящий. Достаточно подключить его к розетке, и дракон начнет выдыхать пламя. Кстати, в арсенале Виктора есть даже небольшой железный трон.

- В планах думаю напечатать фигурки Серсеи, Тириона и Дайнерис. Уже даже есть специальные чертежи, - говорит «отец драконов».

Фото: Виктор Герасимов

ГРУТ, СПИННЕРЫ И ЖДУН

Для Виктора 3D-печать это всего лишь хобби. Поэтому сделанные фигурки либо уходят на подарок, либо продаются, либо так и остаются у него. Например, он уже печатал огнедышащих, но таких милых существ, из мультфильма «Как приручить дракона». Беззубик и его пассия уехали жить к племяннице Виктора. Глазки и мелкие детали специально не прорисовывал, чтобы ребенок разукрасил их самостоятельно.

Фото: Виктор Герасимов

- Печатал черепа, тыквы к Хэллоуину, фигурки Ждуна и Грута, спиннеры, подставки для телефона, магнитики, много всего. Тут, скорее, внутренний позыв сделать тот или иной объект. Да, бывает заказывают что-нибудь особенное. Но чаще всего, просто делаю для себя или родных, - рассказал Виктор.

Фото: Виктор Герасимов

Больше 10 лет он занимается фигурной печатью. В основное же время мужчина работает фрилансером – лазерная резка и графический дизайн.