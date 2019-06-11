Борьба за бюджетные места и целевой прием: в Ижевске стартует приемная кампания в вузы

Совсем скоро стартует приемная кампания в вузы Удмуртии - 20 июня они распахнут свои двери перед абитуриентами. Сколько будет бюджетных мест и каким будет целевой прием, выяснила «Комсомолка».

СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

В марте этого года Минобрнауки России сообщило о планируемом увеличении числа бюджетных мест в вузах по некоторым специальностям. Однако, как прокомментировали в приемных комиссиях, на 2019-2020 учебный год количество бюджетных мест в университетах Ижевска изменится незначительно.

Так, в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии прибавилось 12 мест - в основном это магистратура и заочное отделение. Таким образом, число мест возросло с 208 до 920. Самое большое количество мест - по 50 - выделено по специальностям «Агрономия», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также «Агроинженерия».

Прием документов в вузах начинается 20 июняФото: Архив КП

В ИжГТУ по программам бакалавриата на этот учебный год выделили 837 бюджетных мест, что всего на пять больше, чем в прошлом. По программам специалитета выделили 126 бюджетных мест - на 6 больше, чем в прошлом году. А вот в магистратуре стало на 18 меньше. Больше всего мест выделено строителям - 85 и специалистам по информатике и вычислительной технике - 86. А вот архитекторы получили всего 10 мест.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА

Еще одним мартовским изменением стало новое Положение о целевом обучении, утвержденное правительством России. В перечень направлений, по которым будет возможен целевой прием в вузы, вошло 500 специальностей.

Целевые места выделяются из общего числа бюджетных мест и оплачиваются государством. Это не значит, что на эти места нет конкурса - он проводится среди целевиков.

После окончания института выпускники будут обязаны отработать на своих предприятиях три года либо возместить затраты на обучение. Если же студента отчислили за академическую неуспеваемость, это не освобождает его о возмещения затрат.

В том случае, если предприятие обучило человека, но не смогло взять его на работу, ущерб государству возмещает уже оно. Также не получившему рабочее место гражданину выплачивается компенсация в виде троекратного размера заработной платы.

Технические специальности остаются востребованнымиФото: Архив КП

- В УдГУ квоты на целевой прием есть почти по всем специальностям бакалавриата, - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Андрей Туркевич. - Сейчас правила изменились и ужесточились. Если раньше институт заключал договор с организацией, то сейчас он является участником договора как третья сторона. В течение 3 лет работодатели ежегодно отчитываются перед институтом, работает или не работает выпускник. Коме того, сейчас заказчик целевого обучения должен обеспечивать своего студента жильем, оплачивать проезд и т.д. К сожалению, не все копании и муниципальные образования могут обеспечить своих абитуриентов мерами материальной и социальной поддержки, а это обязательное условие для участия.

СКОЛЬКО ЦЕЛЕВЫХ МЕСТ?

- В прошлые годы мы выделяли до 30% бюджетных мест, но все не заполнялись. В этом году мы запрашиваем 20%, это около 100 мест, - прокомментировала ответственный секретарь приемной комиссии ИжГСХА Марина Миронова.

Так на разные направления агроинженерии в Сельхозакадемии целевикам выделено 26-27% бюджетных мест. А на «Агрохимию и агропочвоведение» и «Техносферную безопасность» - всего по 10%.

В ИжГТУ минимальная квота на целевое обучение составила 10% от общего числа бюджетных мест. Такая выделена на направления «Строительство», «Прикладная математика», «Архитектура», «Теплотехника» и т.д. Максимальная доля целевиков составила 80% - это специальность «Радиоэлектронные системные комплексы». «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» на втором месте - 75%.

Вузы способны регулировать число целевых мест в зависимости от потребностиФото: Архив КП

В Ижевской медакадемии под целевой прием отведено по 60% мест для первокурсников лечебного дела и педиатрии. Чуть меньше - 50% мест - выделено будущим стоматологам.

В УдГУ на каждое из направлений целевой прием составляет от одного до четырех мест. Наибольше число выделено в направлении «Природообустройство и водопользование» - восемь мест на очном отделении и пять на заочном, а также на биологическое и психолого-педагогическое образование - по семь мест на очном отделении.

КАКИЕ ПРОФЕССИИ ВОСТРЕБОВАНЫ В ИЖЕВСКЕ?

Основными «заказчиками» целевиков в ИжГТУ являются ИЭМЗ «Купол», концерн «Калашников», Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», Ижевский радиозавод, Воткинский завод, Сарапульский электрогенераторный завод и т.д.

- У нас обычно просят программистов, специалистов по информационным технологиям и системных администраторов, строительные организации просят стиролей, администрации просят инженеров под конкретные предприятия в районах и управленческий персонал, - перечислил ответственный секретарь приемной комиссии ИжГТУ Михаил Дягилев.

Заказчиками целевого обучения в УдГУ чаще всего выступает администрации городов и районов, а также школы, центры занятности и библиотеки. К медакадемии обращаются больницы.

- Мы заключаем договоры с районами, с муниципальными образованиями, - рассказала ответственный секретарь приемной комиссии сельхозакадемии Марина Миронова. - Это могут быть министерства лесного и сельского хозяйства, Управление ветеринарии. На заочном отделении мы также сотрудничаем с Удмуртэнерго, так как эта организация имеет долю государства в уставном капитале.

А ЧТО С ПЛАТНЫМ ОБУЧЕНИЕМ?

Самые дорогие специальности этого учебного года обнаружены на очных отделениях УдГУ и ИжГТУ. Например, специальность «Прикладное искусство и народные промыслы» на факультете дизайна УдГУ - 205 600 рулей стоит первый год обучения, а весь курс обойдется в 871 600 рублей. Также весьма значительные цены установлены в УдГУ на «Прикладную геологию» - 150 400 рублей за первый год обучения и 812 900 рублей за весь курс.

Дизайнер остается одной из самых дорогих специальностейФото: Архив КП

В ИжГТУ самые дорогие направления – это «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», а также «Проектирование производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»: 173 700 рублей за первый год обучения и 955 350 рублей за весь курс.

Недешево обойдется обучение в ИжГСХА на факультете лесного хозяйства по направлению «Землеустройство и кадастры»: 167 910 рублей за первый год обучения на очной форме. А год обучения на стоматолога в ИГМА стоит более 150 тыс. рублей.

Что касается самой низкой оплаты, то она установлена в ИжГСХА за первый год обучения на экономиста, менеджера или специалиста по экологической безопасности: всего 83 тыс. рублей.

Кстати, при наличии у абитуриента определенного количества баллов, на обучение могут сделать скидку. Например, в ИжГТУ при выборе направления подготовки, где нет бюджетных мест, скидка предоставляется абитуриенту, набравшему 135 баллов по трем предметам и за индивидуальные достижения.

КСТАТИ:

Подробные списки бюджетных мест с квотой целевого приема уже размещены на сайтах всех ижевских вузов