2019-06-11T13:27:09+03:00
Общество

Что будет с прудом на улице Автозаводской в Ижевске?

И кто будет решать его судьбу
Ольга Константинова
Поделиться:
Что будет с прудом на улице Автозаводской в Ижевске?Что будет с прудом на улице Автозаводской в Ижевске?Фото: Ольга КОНСТАНТИНОВА
Изменить размер текста:

Вокруг пруда на улице Автозаводской в Ижевске разгорелись нешуточные страсти. Что стало причиной конфликта и где найти решение, разбиралась «Комсомолка».

Завалили мусором

В конце мая в соцсетях появились снимки сваленного на берегу водоема строительного мусора. Обеспокоенные местные жители начали обращаться в муниципальную милицию, жалуясь на подвоз битого кирпича.

Снимки сваленного на берегу мусора появились в конце мая Фото: Ольга КОНСТАНТИНОВА

Снимки сваленного на берегу мусора появились в конце маяФото: Ольга КОНСТАНТИНОВА

После вмешательства городских властей завоз мусора остановили, а потом и вовсе начали убирать сваленное.

— Поскольку этот мусор сюда складывали несанкционированно, мы потребовали того, кто его сюда привозил, все убрать. Все дальнейшие действия мы будем уже согласовывать, исходя из того, что по генплану, на этом участке предусмотрена жилая и деловая застройка, а разрешения на строительство здесь не выдано, — подчеркнул глава Ижевска Олег Бекмеметьев на встрече с местными жителями.

Он же заявил: судьбу пруда решат вместе — город, люди и потенциальный застройщик. Тем более у последних есть интерес к этому месту.

— Мы с ними (потенциальными застройщиками. — Прим. ред.) поговорили на предмет того, что они здесь видят. И они ответили, что возможен вариант оставить часть пруда, они готовы этот вопрос обсуждать. <…> Поэтому если общественность выскажется, что здесь нужно благоустроить территорию, то она станет точкой притяжения для жителей, — отметил руководитель муниципалитета.

А что жители?

Жители микрорайона на встрече доказали — они к этому месту неравнодушны. Как рассказала председатель совета дома №21Б по улице Автозаводской Анна Филатова, по документам этот пруд является не водоемом, а просто углублением для сбора воды. Несмотря на такой «неофициальный статус», объект давно стал местом притяжения для местных жителей. Зимой по склонам катаются на тюбингах, а по замерзшей водной глади – на коньках. Летом приходят на рыбалку.

После вмешательства городских властей завоз мусора остановили, а потом и вовсе начали убирать сваленное. Фото: Ольга КОНСТАНТИНОВА

После вмешательства городских властей завоз мусора остановили, а потом и вовсе начали убирать сваленное.Фото: Ольга КОНСТАНТИНОВА

— Мы бы очень хотели привлечь власти города, инвесторов, чтобы действительно не просто его почисть, а благоустроить, дать развитие этой территории, ведь здесь можно прекрасные мероприятия проводить, — убеждена ижевчанка.

По ее словам, местные жители тоже не останутся в стороне: люди готовы и рублем, и делом поспособствовать облагораживанию пруда. Даже сами организовали субботник.

— Понятное дело, что содержать – это очень дорого, но, тем не менее, это же можно все придумать, поэтапно хотя бы, не сразу, — поддерживает коллегу председатель совета дома №19А по улице Автозаводской Наталья Корепанова.

Поможет коллектор

Пруд на улице Автозаводской образуется из трех видов вод: дренаж, ливневые воды, родниковые воды. По словам местных жителей, он никогда не пересыхает, даже в самую сильную жару. А еще, за счет того, что это самая низкая точка, спасает от подтопления. Люди опасаются, что, если его засыпать, пруд появится в другом месте – например, на новенькой детской площадке.

Жители микрорайона на встрече доказали — они к этому месту неравнодушны. Фото: Ольга КОНСТАНТИНОВА

Жители микрорайона на встрече доказали — они к этому месту неравнодушны.Фото: Ольга КОНСТАНТИНОВА

Специалисты считают, что решить эту проблему сможет коллектор. Он будет более качественно собирать воду и не позволит ей застаиваться.

— Мне кажется разумнее, чтобы коллектор был сделан, — выразил свое мнение Олег Бекмеметьев.

Кроме того, по словам главы города, если до 1 декабря успеть сделать проектную документацию, и она пройдет все согласования, в том числе публичные слушания, то этот объект может претендовать на средства, выделяемые Ижевску в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Отметим, что в этом году на эти деньги благоустроят пять общественных пространств – Центральную площадь, скверы Калашникова, Драгунова, Рябиновый и Птичий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Ростелеком» обновил систему освещения в школах Удмуртии
Медвежата Ижевска проверили на себе переноску для спасения сирот
10 млн рублей выделят на ремонт ливневок в Ижевске
Уголовное дело ижевских стрелков передали в суд
Когда завершат работы по нанесению разметки в Ижевске?
Какая погода будет в День города в Ижевске?
Чемпионат для карапузов состоится в Ижевске
Ижевчане смогут присоединиться к фестивалю стрит-арт
Мужчину из Удмуртии обвиняют в убийстве
Двое детей из Удмуртии оказались в реанимации по вине пьяного водителя
В 2020 году вырастет минимальная плата на капремонт в Удмуртии
7-летний ребенок утонул в Удмуртии
12 июня в Ижевске пройдет традиционный велопарад
Двое детей в Удмуртии попали под колеса машины из-за ошибки водителя
«Не позднее 10 дней крышу восстановят»: в Воткинске устраняют последствия грозы
В Алтайском крае снимут кино про ижевского конструктора Михаила Калашникова
Какие дороги закроют в Ижевске 11 и 12 июня?
Работы на мосту через речку Подборенку в Ижевске планируют возобновить в августе
Парковку в ночное время запретили около зоопарка Ижевска
Председатель объединения советов домов Удмуртии прокомментировал новую строку в платежке
Разрушающая гроза прошла в Удмуртии
«Тополиный пух, жара, июль» - это песня не про Ижевск
Tele2 приглашает жителей Удмуртии на Red Bull Air Race
«Они пытаются изведать новую территорию»: Минприроды о бегающих в Ижевске лосях
Сертификат в KIDO-парк за рассказ о банке: дети из Удмуртии могут выиграть призы
Более тонны опасной рыбы обнаружено в Удмуртии
Под предлогом выплаты компенсации у ижевчанки было похищено 780 тысяч рублей
В Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра
Почти 1 млрд рублей потратят на строительство в Ижевске корпуса туберкулезной больницы