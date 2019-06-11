Что будет с прудом на улице Автозаводской в Ижевске?

Вокруг пруда на улице Автозаводской в Ижевске разгорелись нешуточные страсти. Что стало причиной конфликта и где найти решение, разбиралась «Комсомолка».

Завалили мусором

В конце мая в соцсетях появились снимки сваленного на берегу водоема строительного мусора. Обеспокоенные местные жители начали обращаться в муниципальную милицию, жалуясь на подвоз битого кирпича.

Снимки сваленного на берегу мусора появились в конце маяФото: Ольга КОНСТАНТИНОВА

После вмешательства городских властей завоз мусора остановили, а потом и вовсе начали убирать сваленное.

— Поскольку этот мусор сюда складывали несанкционированно, мы потребовали того, кто его сюда привозил, все убрать. Все дальнейшие действия мы будем уже согласовывать, исходя из того, что по генплану, на этом участке предусмотрена жилая и деловая застройка, а разрешения на строительство здесь не выдано, — подчеркнул глава Ижевска Олег Бекмеметьев на встрече с местными жителями.

Он же заявил: судьбу пруда решат вместе — город, люди и потенциальный застройщик. Тем более у последних есть интерес к этому месту.

— Мы с ними (потенциальными застройщиками. — Прим. ред.) поговорили на предмет того, что они здесь видят. И они ответили, что возможен вариант оставить часть пруда, они готовы этот вопрос обсуждать. <…> Поэтому если общественность выскажется, что здесь нужно благоустроить территорию, то она станет точкой притяжения для жителей, — отметил руководитель муниципалитета.

А что жители?

Жители микрорайона на встрече доказали — они к этому месту неравнодушны. Как рассказала председатель совета дома №21Б по улице Автозаводской Анна Филатова, по документам этот пруд является не водоемом, а просто углублением для сбора воды. Несмотря на такой «неофициальный статус», объект давно стал местом притяжения для местных жителей. Зимой по склонам катаются на тюбингах, а по замерзшей водной глади – на коньках. Летом приходят на рыбалку.

После вмешательства городских властей завоз мусора остановили, а потом и вовсе начали убирать сваленное.Фото: Ольга КОНСТАНТИНОВА

— Мы бы очень хотели привлечь власти города, инвесторов, чтобы действительно не просто его почисть, а благоустроить, дать развитие этой территории, ведь здесь можно прекрасные мероприятия проводить, — убеждена ижевчанка.

По ее словам, местные жители тоже не останутся в стороне: люди готовы и рублем, и делом поспособствовать облагораживанию пруда. Даже сами организовали субботник.

— Понятное дело, что содержать – это очень дорого, но, тем не менее, это же можно все придумать, поэтапно хотя бы, не сразу, — поддерживает коллегу председатель совета дома №19А по улице Автозаводской Наталья Корепанова.

Поможет коллектор

Пруд на улице Автозаводской образуется из трех видов вод: дренаж, ливневые воды, родниковые воды. По словам местных жителей, он никогда не пересыхает, даже в самую сильную жару. А еще, за счет того, что это самая низкая точка, спасает от подтопления. Люди опасаются, что, если его засыпать, пруд появится в другом месте – например, на новенькой детской площадке.

Жители микрорайона на встрече доказали — они к этому месту неравнодушны.Фото: Ольга КОНСТАНТИНОВА

Специалисты считают, что решить эту проблему сможет коллектор. Он будет более качественно собирать воду и не позволит ей застаиваться.

— Мне кажется разумнее, чтобы коллектор был сделан, — выразил свое мнение Олег Бекмеметьев.

Кроме того, по словам главы города, если до 1 декабря успеть сделать проектную документацию, и она пройдет все согласования, в том числе публичные слушания, то этот объект может претендовать на средства, выделяемые Ижевску в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Отметим, что в этом году на эти деньги благоустроят пять общественных пространств – Центральную площадь, скверы Калашникова, Драгунова, Рябиновый и Птичий.