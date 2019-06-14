Тонул тихо: стали известны подробности гибели 16-летнего школьника у кафе «Дача» в Ижевске

11 июня на пруду около кафе «Дача» в Ижевске произошла страшная трагедия – утонул 16-летний школьник. Почему, несмотря на то, что это место достаточно многолюдно, парню никто не помог? И как сейчас пляжи делают безопасными? Выяснила «Комсомолка».

ДУМАЛИ, ЧТО ПРИТВОРЯЕТСЯ

Тот день выдался достаточно жарким – термометр показывал +26 градусов. Компания из четырех друзей решила прогуляться до пирса, который располагается у кафе «Дача». Место достаточно живописное и благоустроенное. Трое ребят (каждому было от 15 до 16 лет) решили искупаться. Нырнуть решили тут же, с пирса. На суше остался лишь один из компании.

Далеко школьники не отплывали, развлекались около причала. В какой-то момент один из ребят, Михаил (имя изменено – прим.ред.) начал театрально тонуть. На вопрос друзей: «С тобой все в порядке?», тот с улыбкой сказал, что «да». На этом все могло и закончиться. Но – увы.

Вдоволь накупавшись, двое ребят выбрались на пирс. Миша же остался в воде. Что именно произошло дальше – пока неясно. Известно лишь, что школьник по какой-то причине начал тонуть по-настоящему. На помощь к нему никто не бросился – друзья подумали, что он продолжает дурачиться…

Всю серьезность ситуации ребята осознали лишь тогда, когда Миша, уйду с головой под воду, не всплыл обратно. Друзья кинулись за помощью – звать спасателей.

- Подростки позвонили в экстренные службы и побежали в поисково-спасательную службу Ижевска, которая находится недалеко. Водолазы службы и достали тело подростка, - сообщил следователь Октябрьского МСО СУ СК России по Удмуртии Алексей Михеев.

Кстати, несмотря на то, что на пирсе в это время было довольно много людей (часы показывали 16-17:00), на тонущего подростка не обратили внимания. Школьник тонул тихо – не кричал, не барахтался… Люди просто не поняли, что происходит.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, - уточнил Алексей Михеев.

НУЖНА ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

На данный момент сотрудники ГУ МЧС по Удмуртии уже приступили к патрулированию городского пляжа. И даже есть Распоряжение правительства республики, которое предполагает организовать работу по созданию спасательных постов. Но трагедии, как мы видим, происходят.

- Хочу обратиться к гражданам, родителям, воспитателям, учителям, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин. – Не будьте равнодушны к детям. Надо организовать дежурства на реках и проводить воспитательную работу с подрастающим поколением. Это может спасти их жизни. Ведь не от количества пляжей зависит их жизнь, а от того, как мы с вами будем оберегать детей.

В начале июня прошло заседание комиссии при правительстве республики, на которой приняли ряд решений о предупреждении трагедий. Например, органы местного самоуправления, вместе с ОСВОД в Удмуртии, должны создать отделения для подготовки спасателей из числа добровольцев.

- В 2019 году обеспечить спасательными постами все необорудованные места массового отдыха людей на водных объектах. Разместить на информационных стендах возле подъездов жилых домов, в лифтовых кабинах памятки для родителей об обеспечении безопасной жизнедеятельности детей. Организовать информирование учреждений образования о каждом несчастном случае, произошедшем на воде с ребенком, для выработки и принятия мер по исключению факторов, способствовавших несчастному случаю, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

На данный момент спасатели проверили и допустили 4 пляжа 39 в Удмуртии, которые заявились. Это городской, в лагере «Березка», Молдаванский и на курорте «Чекерил».

ВАЖНО!

Правила безопасного поведения на воде:

1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.

2. Не входите в воду пьяным.

3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

4. При судорогах нужно уколоть тревожное место любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.).

5. Не подплывайте близко к судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

8. Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.

9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.

10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства.