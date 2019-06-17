Откровения медсестры из Ижевска, проработавшей в реанимации более 20 лет: «Мы плачем, если не можем спасти пациента»

- Помню, к нам в больницу привезли отца и сына - их избили на улице. Обоих прооперировали. Отца перевели в палату через неделю, а вот сын задержался у нас на два месяца. Врачи не давали никакой надежды. Одна только мать сидела у порога, у дверей, и каждый день молилась, чтобы ее ребенок выздоровел... И чудо произошло!

В «копилке» Нины Никифоровой - сотни таких историй. Больше 20 лет она работает медицинской сестрой-анестезистом в одной из ведущих больниц города - ГКБ №7. Уходить она и не думает - предана не только своей профессии, но и клинике.

Нина Никифорова много занимается общественной работой. Так, с 2013 года она возглавляет профильную секцию «Анестезиология и реаниматология» Региональной Ассоциации медицинских сестер Удмуртии Фото: личный архив героини

- Когда я пошла в 1 класс, мне, конечно, сразу понравилась профессия учителя, - вспоминает она. - Но в шестом классе я серьезно заболела и несколько раз ложилась в больницу. Вот тогда-то я и поняла, что профессия врача - для меня самая благородная и интересная. Приходит человек больной, его лечат, и он благодаря этому может жить дальше.

ОТ СТЕКЛЯННЫХ ШПИРЕЦЕВ - К ИННОВАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

За 20 лет медицина и условия работы сильно изменились, признается наша героиня. Например, если раньше использовались стеклянные шприцы, которые приходилось кипятить, то сейчас все материалы одноразовые. Изменилась и работа медсестры - если раньше больных вручную перекладывали на каталку и везли на обследование, сейчас большинство диагностических процедур проводят прямо в реанимации. А если больного нужно перевезти, на помощь приходят специальные скользящие простыни - такая подкладывается под пациента, и его легко можно переместить.

- Раньше за пациентами ухаживали санитарки, - рассказывает Нина Никифорова. - На эту работу могли принять, что называется, «с улицы»: показывали, что нужно делать, и санитарка приступала к работе. Теперь их заменили младшие медсестры, обязательно имеющие образование.

Медсестра-анестезист руководит работой младшего персонала, а также сама проводит процедуры и обезболивание. Рабочий день начинается в 7:45. Первым делом нужно принять смену у постелей пациентов и распределить нагрузку. Она может быть разной: например, на одну медсестру в реанимации приходится трое больных, а на врача и младшую сестру по уходу за больными - по шесть пациентов. Но порой людей, которые нуждаются в помощи, намного больше.

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ДЕЖУРСТВА СПАЛА СУТКИ

В отделение анестезиологии-реанимации ГКБ №7 поступают люди с патологией или травмами головного и спинного мозга. За долгое время работы Нина Никифорова повидала все: от спинномозговой грыжи переусердствовавшего дачника до криминальных травм и опухолей мозга. Но первую свою смену не забудет никогда.

В ГКБ №7 Нина пришла работать 1 августа 1996 года. До этого работала в бригаде скорой помощи и школьном медпункте Фото: личный архив героини

- Мое первое дежурство было очень сложным, - вспоминает она. - На тот момент отделение реанимации было рассчитано на 12 коек, и все койки были заняты тяжелыми больными. Были пострадавшие в ДТП, были сосудистые патологии и инсульты. И дети с опухолями мозга, с водянкой… Это было просто ужасающе - особенно после спокойной работы фельдшером в школе. Я не присела ни разу. Кого-то нужно было лечить, кого-то перевозить на обследование. После первого дежурства я спала целые сутки. Я знала, что будет тяжело, но не думала, что настолько.

Тем не менее, молодая медсестра не сдалась и продолжила работу.

- Конечно, плакала, и не раз, - признается Нина Никифорова, - медработники ведь такие же люди, как и все. Особенно тяжело переносить детские смерти. У нас дети порой дети лежат такие, которых невозможно спасти - об этом знают и родители, и мы сами. Такое чувство горечи и безысходности от этого наваливается… Но при пациентах и их родственниках эмоции приходится сдерживать.

Когда становится особенно тяжело, Нина Никифорова идет в храм - вера помогает ей выживать в трудных ситуациях. Придает сил и осознание того, что каждый день, несмотря на трудности, многие жизни все-таки удается спасти.

Фото: личный архив героини

- Знаете, в основном наши пациенты бывают без сознания - оглушенные или в коме. А когда их переводят из реанимации, они даже не помнят, что у нас лежали, - грустно улыбается медсестра. - Но мы сами помним каждого пациента, каждый случай. Когда больные выходят из комы, то чувствуешь ни с чем несравнимое облегчение. Это же такое счастье!

НУЖНО ОТВЛЕКАТЬСЯ

Нина Никифорова признается - работать в реанимации нелегко, по большей части, с моральной точки зрения. Если изначально не настроить себя правильно, то можно быстро «выгореть».

- Нужно всегда отвлекаться, - говорит медсестра, - при каждой возможности путешествовать, получать впечатления. Домой приходишь - ты должна выйти из образа медика и должна принять образ жены, матери. И понимание семьи здесь очень много значит. Моя семья - это муж и сын, которому уже 22 года. Без них я бы, наверное, никогда не достигла таких результатов. Они уже привыкли к моему графику работы, привыкли к тому, что я занимаюсь общественной работой, поддерживают меня всегда.

Сын с детства знал, что его мама помогает спасать людей. Нина Никифорова с улыбкой вспоминает, как он просился к ней на работу, чтобы поглядеть на то, как люди оживают. Правда, она ни разу его просьбу не исполнила - нечего ребенку в реанимации делать.

КСТАТИ!

В апреле этого года медицинская сестра ижевской больницы Нина Никифорова вошла в тройку лучших специалистов своего профиля в России. Она заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая медицинская сестра» и привезла из Москвы почетную награду, которую медики с долей юмора и еще большей долей гордости называют «медицинским Оскаром».

В апреле 2019 года Нина Никифорова заняла второе место на Всероссийском конкурсе медработников в номинации «Лучшая медсестра» Фото: личный архив героини

Само по себе участие во Всероссийском конкурсе требовало больших затрат сил и времени. Нине Никифоровой понадобилось собрать портфолио на 150 страницах, сертификаты, данные об общественной работе, а также сделать видеоролик о своей работе и работе учреждения.

Как говорит сама героиня, победа принадлежит не только ей, но и все коллегам, которые уже многие годы работают с ней бок о бок. Особую благодарность Нина Никифорова выражает главному врачу ГКБ № 7 Игорю Стародубцеву и главной медицинской сестре Аиде Хуснутдиновой.

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