2019-06-17T12:20:03+03:00
Общество

«Дом, который построил Джек» и Чайковский: стены домов в Ижевске стали интереснее

Теперь, гуляя по городу, можно нарваться на интересные рисунки
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина

В Ижевске продолжается фестиваль стрит-арта, в рамках которого добровольцы-художники разукрашивают стены домов и зданий, тем самым внося яркие краски в нашу обыденность. Их работы уже можно встретить. «Комсомолка» собрала яркий фоторепортаж.

Этот рисунок около Удмуртской государственной филармонии. Фото: Диля Ахмадишина

Этот рисунок около Удмуртской государственной филармонии. Фото: Диля Ахмадишина

На зданиях по адресу Удмуртская 267. Фото: Диля Ахмадишина

На зданиях по адресу Удмуртская 267. Фото: Диля Ахмадишина

На углу улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Фото: Диля Ахмадишина

На углу улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

На набережной Ижевска. Фото: vk.com/streetart_izh

На набережной Ижевска. Фото: vk.com/streetart_izh

Фото: Александр Чирков

Фото: Александр Чирков

Флигели Генеральского дома в летнем саду (ЦСДР/Конюшня, Парки Ижевска). Фото: Диля Ахмадишина

Флигели Генеральского дома в летнем саду (ЦСДР/Конюшня, Парки Ижевска). Фото: Диля Ахмадишина

Около Республиканского Музея Изобразительных Искусств (ул.Кирова, 128). Фото: Диля Ахмадишина

Около Республиканского Музея Изобразительных Искусств (ул.Кирова, 128). Фото: Диля Ахмадишина

Удмуртская, 267. Фото: Диля Ахмадишина

Удмуртская, 267. Фото: Диля Ахмадишина

Рисунок на Дзержинского 83. Фото: Диля Ахмадишина

Рисунок на Дзержинского 83. Фото: Диля Ахмадишина

ИСТОЧНИК KP.RU

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