«Дом, который построил Джек» и Чайковский: стены домов в Ижевске стали интереснее
В Ижевске продолжается фестиваль стрит-арта, в рамках которого добровольцы-художники разукрашивают стены домов и зданий, тем самым внося яркие краски в нашу обыденность. Их работы уже можно встретить. «Комсомолка» собрала яркий фоторепортаж.
Этот рисунок около Удмуртской государственной филармонии. Фото: Диля Ахмадишина
На зданиях по адресу Удмуртская 267. Фото: Диля Ахмадишина
На углу улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
На набережной Ижевска. Фото: vk.com/streetart_izh
Фото: Александр Чирков
Флигели Генеральского дома в летнем саду (ЦСДР/Конюшня, Парки Ижевска). Фото: Диля Ахмадишина
Около Республиканского Музея Изобразительных Искусств (ул.Кирова, 128). Фото: Диля Ахмадишина
Удмуртская, 267. Фото: Диля Ахмадишина
Рисунок на Дзержинского 83. Фото: Диля Ахмадишина
ИСТОЧНИК KP.RU
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