Двойное убийство на Холмогорова в Ижевске: преступники украли почти 16 миллионов рублей

В пятницу, 14 июня, на улице Холмогорова в Ижевске произошло кровавое и дерзкое убийство. Были убиты двое – отец и сын. Из квартиры, в которой они проживали, были похищены 16 миллионов рублей. Как именно произошло преступление и что известно о подозреваемых на данный момент?

ЗАБРАЛИ ДЕНЬГИ И ДРАГОЦЕННОСТИ

Чтобы ответить на эти вопросы, журналист «Комсомолки» отправился на Холмогорова. Дом, в котором произошла трагедия, находится на достаточно оживленном перекрестке. На первом этаже разместились многочисленные магазины и салоны. Поблизости – небольшой стадион и детская площадка. Уютный и аккуратный двор, каких в Ижевске сотни. Трудно представить, что здесь могли найти трупы двух человек.

44-летний Александр и его 22-летний сын Петр (имена изменены – прим. ред.) жили в этом доме давно. По словам соседей, часто гуляли с собакой. Петр в 2014 году поступил в «Российскую правовую академию Министерства юстиции России» Ижевский юридический институт (филиал). По словам знакомых, у семьи есть успешный бизнес.

- Мужчина (погибший – Прим.ред.) знаком был с убийцами, поэтому дверь открыл. Убили не за дело, а за деньги. Сын спал в это время. Его во время сна убили, - написала жительница Дарья в социальной сети.

Трагедия разворачивалась днем. Несмотря на это, соседи практически ничего не слышали и не видели. А кто-то и вовсе знает о произошедшем только от сотрудников полиции, которые опрашивали постояльцев.

- Да, приходили и ко мне тоже, - рассказывает жительница пятого подъезда. – Я в тот день дома была, отлучалась только в магазин. Но совсем ничего не слышала. Кто-то говорит, что слышал звук болгарки. Ну мало ли что соседи делают, может ремонт, поэтому не обратили внимание.

ТАК ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО?

Мы попробовали воссоздать картину преступления. 14 июня, днем, преступники проникли в квартиру. Вероятнее всего, хозяин им сам открыл дверь. Увидев, что дома есть владельцы, они напали сначала на отца, а потом на спящего сына – одного из мужчин задушили, а второго ударили по голове тупым предметом. После чего открыли сейф и вынесли из квартиры около 10 миллионов рублей. Прихватили и драгоценности – на сумму более 6 миллионов рублей.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

Подозреваемых объявили в розыск. Пока это три человека - Баранов Георгий Александрович, Мартыненко Максим Валерьевич и Рогозин Игорь Андреевич. Про Максима Валерьевича известно, что он долгое время работал в службе такси. Местные также рассказывают, что он не прочь пригубить.

Одного из подозреваемых уже задержали. Фото: пресс-служба МВД по УР

- Который Мартыненко в моем подъезде живет, другой (Баранов – прим.ред.) в соседнем, все время вместе ходят, пиво пьют, - написала Виктория.

По открытым данным известно, что Максим Валерьевич служил в воинской части в Ижевске (1995-1997 года) и окончил Институт права, социального управления и безопасности УдГУ в 2007 году. Некоторое время был индивидуальным предпринимателем – занимался розничной торговлей непродовольственными товарами. В последнее время работал в службе такси.

Известно, что одного из подозреваемых уже арестовали. Сейчас следователем готовят материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ОФИЦИАЛЬНО

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 («убийство двух лиц из корыстных побуждений») и п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших»). Расследование дела и поиск подозреваемых продолжается.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК

- Рогозин Игорь Андреевич, 12.12.1987 г.р., уроженец г.Можга.

Рогозин Игорь Андреевич. Фото: пресс-служба МВД по УР

- Баранов Георгий Александрович 07.06.1978 г.р. прож. г. Ижевск ул. Красноармейская 76-159.

Баранов Георгий Александрович. Фото: пресс-служба МВД по УР

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Отдел полиции №2 УМВД России по г. Ижевску тел. (3412) 415-620.

Дежурный Следственного управления СК России по Удмуртской Республике: (3412) 500-648, 500-168.