Платья из кримплена, блестки и Modern Talking: ижевчане вспоминают свои выпускные

«Комсомолка» собрала воспоминания ижевчан об их выпускных.

ПОРТВЕЙН И КЛУБНИКА

- Мой выпускной вечер начался с формальной части - нам вручили в актовом зале школы №40 аттестаты. Было это в далеком 1978 году, - вспоминает Алексей Коробейников, руководитель научного издательства «Иднакар: методы историко-культурной реконструкции». - С родителей на наш вечер собирали деньги, но понемногу, рублей по 10 - зарплата моих родителей - инженеров была 250. Подарили на них классному руководителю зеркало.

Ижевский пруд во все времена собирал гуляющих выпускников

В 70-х юноши надевали на выпускной брюки клеш; многие мальчики носили длинные волосы. Девочки же делали пышные прически и носили платья из кримплена.

- Костюм выпускной на мне был серый в полоску, польского производства. Купили его в г. Чайковском, ибо в местных магазинах были лишь черно-булыжного оттенка костюмы. Популярными в те дни были «Песняры» и «Самоцветы», но танцами и девушками тогда мало интересовался, потому что готовился учиться в университете, - вспоминает Алексей. - С несколькими товарищами мы взяли такси и поехали на один из городских огородных массивов. Сев в машину, все, «как большие», сразу закурили. Курить в кабине было противно. Как-то заранее у нас было припасено несколько бутылок портвейна (продавали вино тогда до 19 часов). Мы вино пили, заедая его клубникой, которую искали на грядках в темноте на ощупь.

Утром, или через несколько дней пошли сдавать документы в университет. Через 10 лет после выпускного я в отпуске встретил девушку Ирину из параллельного класса, которую в школе не замечал. А тут заметил, и теперь у нас есть дочь Софья, которой уже 25 лет. Она тоже историк и живет в Петербурге.

Я в заднем ряду четвёртый слева, а крайняя справа дама сидит - наша классная руководительница Галина Константиновна Синцова - вела у нас физику.

MODERN TALKING И «ХИМИЯ» НА ЧЕЛКЕ

- Мой выпускной был в 1985 году в 34 школе, что на Автозаводе. Черно-белые фотографии и встреча рассвета. Застолья у нас не было. Помню, как мы зажигали под Modern Talking. Правда, душевнее были песни под гитару. Мы сидели у подъездов и пели песни группы «Машина времени», - вспоминает ижевчанка Любовь Щетинина.

В 1980-х в моде уже были пиджаки с подплечниками, узкие галстуки, а у девушек — туфли-лодочки и высокие прически с начесом.

- Платье мое было заказано в ателье. Раньше многие шили по журналу Burda Moden*. Тогда был модный тренд - одно плечо закрыто, а другое на тоненькой бретельке. Костюмы наших мальчиков были как на подбор: все в стильных рубашках, пиджаках и брюках. Нам в целом было за счастье без школьной формы одеться и ходить. На голове практически у каждой девочки была химия, как на челке, так и по всей длине, - продолжает Любовь Щетинина.

Платье Любовь заказывала в ателье.

БЛЕСТКИ И ТАНЦЫ ПОД «ЗВЕРЕЙ»

В 2000-х в моду вошли открытые платья, иногда обтягивающие, а иногда и очень пышные, прически с эффектом «мокрых» кудрей, которые украшали диадемы, а вот молодые люди оставались неизменно верны костюмам, но разбавляли строгий образ яркими рубашками и галстуками.

- Девочки из моего класса, да и всей моей параллели были похожи на принцесс из Диснеевского мультфильма: все в шикарных пышных платьях разных цветов – глаз не оторвать. Мои одноклассницы блестели как звезды, в прямом смысле этого слова – все их волосы, тело и платья были в блестках. Мы же были одеты все по классике: рубашка и брючный костюм. Всю ночь в ДК «Мир» были пляски, конкурсы. Наутро пошли гулять пешком до центра. Зажигали мы там под песни «Зверей» и «Максим», эх, было время… - вспоминает инженер Рустам.

Фото предоставлены героями публикации

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