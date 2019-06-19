Вы увидели птицу или птенца на улице Ижевска. Что делать?
Сообщения о том, что на улицах Ижевска нашли стрижей, воробьев и прочих летающих созданий, которые по каким-то причинам копошатся в траве, с завидной регулярностью появляются в социальных сетях. Например, 11 июня жители сообщили, что в центре города около остановки лежит птенчик, который сам не может взлететь. Точно ли он настолько беззащитен? И что нужно делать? Выяснила «Комсомолка».
СЕЗОН ПТЕНЦОВ
Как рассказывают специалисты, летом вероятность встретить в траве птичку вырастает. Это могут быть воробьи, синицы, трясогузки, дрозды, чибисы. Причем это будут слетки - молодые птицы, которые только начали вылетать из гнезда. Их легко различить по сформировавшемуся оперению, без трубочек и пролысин, такие птенцы бодро прыгают и немного перелетают с места на место.
- Они летают под присмотром родителей. Те их обучают и кормят. Поэтому, если вы заметили такую птицу, особенно если она громко кричит, то это не крик помощи, а обращение к матери: «Покорми меня». Не надо трогать такого птенца, - рассказывает ижевчанка Ольга, которая уже год занимается выхаживанием пернатых.
Но что делать если видишь, что он ранен или странно себя ведет?
ЧТО ДЕЛАТЬ С ВЗРОСЛЫМИ ПТИЦАМИ?
Здоровая птица не будет просто так падать. Тут может быть две причины - травма тела (крыла, лапки и прочее) или черепно-мозговая травма. В первом случае будет заметно невооруженным глазом ранение, во втором - птица будет, например, бегать по кругу, тяжело дышать с открытым клювом.
- Если вы будете готовы взять на себя лечение и заботу о птице, то выполняем необходимые шаги (о которых ниже. - Прим.ред.). Если нет, тогда зачем поднимаете ее? Не нужно перекладывать ответственность на других и требовать, чтобы ее забрали себе добровольцы. В России нет приютов для массовых видов птиц, только для краснокнижных, хищных или тех, кто сложен в воспитании, - поясняет Ольга.
Не испугались? Тогда идем дальше.
В случае травмы:
1. Нужно понять, какая именно травма и насколько она сложная. Для этого необходимо отвезти птицу в ветеринарную клинику, где могут сделать рентген.
Примечание: на рентген в клиниках необходимо записываться заранее, поэтому сделайте контрольный звонок ветеринарам Ижевска
2. Получили снимок. Выкладываем его в группу добровольцев России «Сирин», которые помогают птицам, с пояснением, как вела себя птица, где нашли. Важно сделать и как можно больше снимков пернатого, а лучше видео.
Примечание: в группе помогают добровольцы, у которых есть своя работа и заботы, поэтому если вам тут же не ответили - ждите.
3. Специалисты могут дать заключение о том, что птица поддаётся лечению и тогда уже вы сами берете на себя ответственность по ее восстановлению. Либо они могут сказать, что нужна эвтаназия.
В случае черепно-мозговой травмы:
1. Сразу обезболить. Купить в ближайшей аптеке Мелоксикам (три ампулы 150 рублей). Давать по одной капле в клюв в течение трех дней.
Примечание: не поить, но кормим. При кормлении насекомого надо смочить в воде.
2. Принести домой, положить в коробку, на которую накинуть плотную ткань. Нужно ее затемнить, чтобы птица случайно не ударилась.
3. Через пару дней она должна прийти в себя и ее можно отпускать. Этого не произошло? Обращайтесь к добровольцам в группу «Сирин».
ЧТО ДЕЛАТЬ С ПТЕНЦАМИ?
Чаще всего они выпадают из-за того, что по каким-то причинам упало гнездо. В этом случае:
Слеток трясогузки в Ижевске.
1. Найти гнездо и постараться разместить его на возвышенность, недалеко от места, чтобы родители смогли найти его.
2. Примерно два часа наблюдаем. Если родители прилетели – все хорошо.
Если рядом нет гнезда:
- Птенчик прыгает в траве и пищит. Не трогаем и отходим совсем далеко, потому что скоро должна подлететь мама, чтобы его накормить. А она не будет подлетать, когда рядом люди.
- Птенчик не кричит, лежит и видно, что ему плохо. Тогда аккуратно кладем в коробку и везем к ветеринарам. В этом случае не обязательно пользоваться перчатками, но руки после помыть стоит.
Примечание: совята в любом случае не будут кричать. Поэтому, если нет видимых травм, оставляем его в покое. Ночью мама сама найдет его по громкому писку и будет тщательно опекать.
РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ
Гнездо дрозда рябинника. Снимали в течение трех недель. Фото: Светлана Башкова
Если возьму птенца в руки, ему передастся мой запах, и родители не примут ребенка
Это древнее заблуждение, которое в корне не верно. Родители не бросят такого слётка. Но лезть к птенцам в природе действительно вредно, особенно когда они в гнезде. Помимо того, что птенцы могут испугаться и вылететь раньше времени, вы можете разоблачить гнездо для хищников.
Если птица лежит на земле, ее нужно подкинуть, чтобы взлетела
Стрижу действительно тяжело взлететь с поверхности. Бывает, что они несильно ударяются и потом готовы взлететь - тогда достаточно поднять стрижа повыше на руке в открытом месте. Если птица больна, и вы швырнёте её вверх - она может так удариться при падении, что помочь будет уже сложнее. Удержитесь от соблазна кидаться птицами. Лучше всего приподнять на вытянутой руке (как бы имитирую скалу) и слегка покачать в течение 15 минут. Здоровая птица улетит.
Птенцов нужно кормить хлебом и дождевыми червями
К вопросу кормежки нужно относиться максимально внимательно! Несколько часов голода для птенцов может закончиться смертью. И, если вороненок или скворчонок будут громко требовать еду, то совенок так не сделает и придется его кормить насильно. Голубята могут просить еду, издавая писк и трепеща крылышками, но разжимать клюв и закладывать туда зерно тоже придётся вам самим.
Чем же кормить? 90% птенцов будут насекомоядные (это не черви!). Можно купить кормовых насекомых, которые есть в избытке в зоомагазинах.
А ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ГНЕЗДО?
Да, не только на деревьях они встречаются. Например, не редки случаи, когда вьют гнезда под капотом автомобилей. Это излюбленное место трясогузок и синиц – там тепло и уютно. Не так давно житель Можги нашел в своем автомобиле гнездо с яйцами. Некоторое время он так и ездил по городу с малышами, а когда ставил машину, родители прилетали и спали. Потом вылупились здоровые птенцы. Тогда мужчина просто переставил гнездо недалеко от места парковки. И семья зажила счастливо в новом месте.
С началом огородного сезона в полых трубах на участках находят гнезда. И это большая проблема. Во-первых, трубы накаляются, и птенцы могут погибнуть. Во-вторых, не каждый птенец сможет вылететь. Лучший вариант – достать гнездо и убрать его в безопасное место на возвышенность.
А еще много гнезд бывает в щелях у оконных рам и балконов. При замене окна, например, зачастую гнезда (с живыми птенцами!) просто выкидывают на улицу. Чтобы такого не было, лучше менять окна осенью, когда птенцы вырастают.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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