Вы увидели птицу или птенца на улице Ижевска. Что делать?

Сообщения о том, что на улицах Ижевска нашли стрижей, воробьев и прочих летающих созданий, которые по каким-то причинам копошатся в траве, с завидной регулярностью появляются в социальных сетях. Например, 11 июня жители сообщили, что в центре города около остановки лежит птенчик, который сам не может взлететь. Точно ли он настолько беззащитен? И что нужно делать? Выяснила «Комсомолка».

СЕЗОН ПТЕНЦОВ

Как рассказывают специалисты, летом вероятность встретить в траве птичку вырастает. Это могут быть воробьи, синицы, трясогузки, дрозды, чибисы. Причем это будут слетки - молодые птицы, которые только начали вылетать из гнезда. Их легко различить по сформировавшемуся оперению, без трубочек и пролысин, такие птенцы бодро прыгают и немного перелетают с места на место.

- Они летают под присмотром родителей. Те их обучают и кормят. Поэтому, если вы заметили такую птицу, особенно если она громко кричит, то это не крик помощи, а обращение к матери: «Покорми меня». Не надо трогать такого птенца, - рассказывает ижевчанка Ольга, которая уже год занимается выхаживанием пернатых.

Но что делать если видишь, что он ранен или странно себя ведет?

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВЗРОСЛЫМИ ПТИЦАМИ?

Здоровая птица не будет просто так падать. Тут может быть две причины - травма тела (крыла, лапки и прочее) или черепно-мозговая травма. В первом случае будет заметно невооруженным глазом ранение, во втором - птица будет, например, бегать по кругу, тяжело дышать с открытым клювом.

- Если вы будете готовы взять на себя лечение и заботу о птице, то выполняем необходимые шаги (о которых ниже. - Прим.ред.). Если нет, тогда зачем поднимаете ее? Не нужно перекладывать ответственность на других и требовать, чтобы ее забрали себе добровольцы. В России нет приютов для массовых видов птиц, только для краснокнижных, хищных или тех, кто сложен в воспитании, - поясняет Ольга.

Не испугались? Тогда идем дальше.

В случае травмы:

1. Нужно понять, какая именно травма и насколько она сложная. Для этого необходимо отвезти птицу в ветеринарную клинику, где могут сделать рентген.

Примечание: на рентген в клиниках необходимо записываться заранее, поэтому сделайте контрольный звонок ветеринарам Ижевска

2. Получили снимок. Выкладываем его в группу добровольцев России «Сирин», которые помогают птицам, с пояснением, как вела себя птица, где нашли. Важно сделать и как можно больше снимков пернатого, а лучше видео.

Примечание: в группе помогают добровольцы, у которых есть своя работа и заботы, поэтому если вам тут же не ответили - ждите.

3. Специалисты могут дать заключение о том, что птица поддаётся лечению и тогда уже вы сами берете на себя ответственность по ее восстановлению. Либо они могут сказать, что нужна эвтаназия.

В случае черепно-мозговой травмы:

1. Сразу обезболить. Купить в ближайшей аптеке Мелоксикам (три ампулы 150 рублей). Давать по одной капле в клюв в течение трех дней.

Примечание: не поить, но кормим. При кормлении насекомого надо смочить в воде.

2. Принести домой, положить в коробку, на которую накинуть плотную ткань. Нужно ее затемнить, чтобы птица случайно не ударилась.

3. Через пару дней она должна прийти в себя и ее можно отпускать. Этого не произошло? Обращайтесь к добровольцам в группу «Сирин».

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПТЕНЦАМИ?

Чаще всего они выпадают из-за того, что по каким-то причинам упало гнездо. В этом случае:

Слеток трясогузки в Ижевске.

1. Найти гнездо и постараться разместить его на возвышенность, недалеко от места, чтобы родители смогли найти его.

2. Примерно два часа наблюдаем. Если родители прилетели – все хорошо.

Если рядом нет гнезда:

- Птенчик прыгает в траве и пищит. Не трогаем и отходим совсем далеко, потому что скоро должна подлететь мама, чтобы его накормить. А она не будет подлетать, когда рядом люди.

- Птенчик не кричит, лежит и видно, что ему плохо. Тогда аккуратно кладем в коробку и везем к ветеринарам. В этом случае не обязательно пользоваться перчатками, но руки после помыть стоит.

Примечание: совята в любом случае не будут кричать. Поэтому, если нет видимых травм, оставляем его в покое. Ночью мама сама найдет его по громкому писку и будет тщательно опекать.

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ

Гнездо дрозда рябинника. Снимали в течение трех недель. Фото: Светлана Башкова

Если возьму птенца в руки, ему передастся мой запах, и родители не примут ребенка

Это древнее заблуждение, которое в корне не верно. Родители не бросят такого слётка. Но лезть к птенцам в природе действительно вредно, особенно когда они в гнезде. Помимо того, что птенцы могут испугаться и вылететь раньше времени, вы можете разоблачить гнездо для хищников.

Если птица лежит на земле, ее нужно подкинуть, чтобы взлетела

Стрижу действительно тяжело взлететь с поверхности. Бывает, что они несильно ударяются и потом готовы взлететь - тогда достаточно поднять стрижа повыше на руке в открытом месте. Если птица больна, и вы швырнёте её вверх - она может так удариться при падении, что помочь будет уже сложнее. Удержитесь от соблазна кидаться птицами. Лучше всего приподнять на вытянутой руке (как бы имитирую скалу) и слегка покачать в течение 15 минут. Здоровая птица улетит.

Птенцов нужно кормить хлебом и дождевыми червями

К вопросу кормежки нужно относиться максимально внимательно! Несколько часов голода для птенцов может закончиться смертью. И, если вороненок или скворчонок будут громко требовать еду, то совенок так не сделает и придется его кормить насильно. Голубята могут просить еду, издавая писк и трепеща крылышками, но разжимать клюв и закладывать туда зерно тоже придётся вам самим.

Чем же кормить? 90% птенцов будут насекомоядные (это не черви!). Можно купить кормовых насекомых, которые есть в избытке в зоомагазинах.

А ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ГНЕЗДО?

Да, не только на деревьях они встречаются. Например, не редки случаи, когда вьют гнезда под капотом автомобилей. Это излюбленное место трясогузок и синиц – там тепло и уютно. Не так давно житель Можги нашел в своем автомобиле гнездо с яйцами. Некоторое время он так и ездил по городу с малышами, а когда ставил машину, родители прилетали и спали. Потом вылупились здоровые птенцы. Тогда мужчина просто переставил гнездо недалеко от места парковки. И семья зажила счастливо в новом месте.

С началом огородного сезона в полых трубах на участках находят гнезда. И это большая проблема. Во-первых, трубы накаляются, и птенцы могут погибнуть. Во-вторых, не каждый птенец сможет вылететь. Лучший вариант – достать гнездо и убрать его в безопасное место на возвышенность.

А еще много гнезд бывает в щелях у оконных рам и балконов. При замене окна, например, зачастую гнезда (с живыми птенцами!) просто выкидывают на улицу. Чтобы такого не было, лучше менять окна осенью, когда птенцы вырастают.

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