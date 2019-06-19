«У него слезла кожа»: 9-летний ижевчанин получил ожог в автобусе

Кто бы мог подумать, что поездка на автобусе может обернуться серьезными ожогами. Так, 1 июня 9-летний мальчик получил серьезную травму по дороге домой с прогулки. ЧП произошло на 12-м маршруте. Подробности выяснила «Комсомолка».

НЕОЖИДАННО ПОШЕЛ ГОРЯЧИЙ ПАР

- Мы зашли в автобус на остановке «Торговый техникум», на улице 9 Января, - рассказывает ижевчанка Татьяна Семенова (имя изменено. - Прим. ред.). В этот день она и двое ее детей - 9-летний сын и 4-летняя дочка - возвращались с прогулки. Часы показывали около 20:00. - Дочке уступили место напротив кондуктора. А сын встал около окна, на расстоянии сантиметров 20.

Несколько остановок семья проехала спокойно. Но на улице Петрова Татьяна почувствовала жар, который исходит от пола.

- Посмотрела под ноги, а там пар и течет какая-то жидкость. В этот момент сын начал кричать и вскочил на сиденье к сестре. Я ничего не поняла, растерялась. А он начал твердить, что ему больно, - говорит ижевчанка. - Стали снимать обувь и, получилось так, что кожа с ноги слезла….

Тут уже всполошились пассажиры вокруг. Крикнули водителю, чтобы тот остановил автобус; кто-то вызвал скорую помощь. Мальчика забрали в больницу.

РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА

Ребенок пробыл в больнице 10 дней, после чего его выписали на домашнее лечение. Но на перевязки он ходит до сих пор.

- Врачи сказали, что он получил ожоги 2-3 степени. Пока еще не дают никаких прогнозов, - говорит Татьяна. - А сын лишь на днях стал кое-как наступать на ногу.

По ее словам, был причинен вред здоровью, но в какой степени - не ясно. Однако именно от этого будет завесить дальнейших ход дела и размер компенсации, которую может получить семья. К этой истории подключились и следователи. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, проводится доследственная проверка.

- В рамках проверки устанавливаются обстоятельства получения травмы ребенком. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, изучается документация, представляющая интерес для следствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в пресс-службе.

Какие технические причины привели к данной ситуации и что именно произошло в автобусе - однозначно сказать пока нельзя. Редакция направила запрос на имя генерального директора АО «ИПОПАТ», чтобы получить комментарии и разъяснение ситуации с их стороны.

ВНИМАНИЕ!

Ищут очевидцев произошедшего. Если вы стали свидетелем инцидента или что-то знаете о произошедшем, позвоните по номеру - 8 (912) 013 35-16 (родители).

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