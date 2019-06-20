Какие дороги Ижевска рекомендованы для ремонта в 2020 году

К решению одной из важнейших городских проблем - убитым дорогам - подключились общественники. Так, Общественная палата Ижевска приняла участие в формировании списка участков для ремонта в следующем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как они выбирались и кто попал в список, выяснила «Комсомолка».

НИКАКИХ НАКРУТОК

Напомним, что в 2018 году объекты для ремонта выбирали с помощью онлайн-голосования. Без накруток, увы, не обошлось.

Фото: Амир Закиров

- В этом году были люди, недовольные итогами, отмечавшие, что есть улицы в гораздо худшем состоянии, нежели те, что были отобраны, - рассказала начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Ольга Удалова. - Безусловно, все эти участки требуют приведения в нормативное состояние. Перечень составлен по обращениям граждан, предписаниям надзорных органов и предложениям общественных организаций. Мы, в свою очередь, оцениваем эти участки с технической стороны.

Чтобы составить список дорог, рекомендованный к ремонту в 2020 году, была создана рабочая группа. В нее вошли члены Общественной палаты, а также представители общественных организаций «Автомобилисты Удмуртии» и «Автомобильная Удмуртия».

Фото: Амир Закиров

- Делая выбор, мы усилили значение такого критерия как близость социальных учреждений: детских садов, школ, больниц. В результате в приоритетный список попали несколько улиц, которые являются вообще единственными подъездными путями к ним. Например, к больнице №3, Республиканскому реабилитационному центру и школе-интернату №15, трем детским садам на ул. Телегина и т.д. Кроме того, приоритетными считали участки дорог, по которым курсирует общественный транспорт, от которого зависит большое количество горожан, - отметила председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

КАКИЕ УЧАСТКИ ПРОВЕРИЛИ?

Некоторые участки - дороги, вызывающие сомнения - представители рабочей группы проверили лично. Например, общественники побывали на ул. Спортивной, которая является единственным проездом в микрорайон Старки. Она внесена в приоритетный перечень, тем более что ее ремонт предполагался в 2019 году, но средств не хватило. Побывали представители рабочей группы и на проезде Копровый. Однако он в список приоритетных не попал. Улицу пересекают железнодорожные пути, и «разгрузить» участок можно, лишь реконструировав их.

- Мы приняли решение обратиться в администрацию города с предложением разработать комплексный план реконструкции участка с участием собственников железнодорожных путей, - пояснил член Общественной палаты Ижевска и Общественного совета Миндортранса УР Наиль Зиятдинов.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В список дорог, рекомендованных к ремонту в 2020 году, вошли 20 из 72 участков - именно здесь, по мнению общественников, проблемы нужно решать в первую очередь. Еще пять участков

Фото: Амир Закиров

попали в «резервный список». Он будет задействован, если у города появятся дополнительные средства, либо если при проведении торгов на ремонт основного списка получится сэкономить. В этот перечень попали участки, на которых необходима укладка верхнего слоя покрытия.

Итоговый список направлен для утверждения в управление благоустройства и окружающей среды администрации Ижевска для дальнейшего его представления в министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Рубрика: ЗНАЙ!

Список участков дорог Ижевска, рекомендованных для включения в БКАД в 2020 году

1. ул. Халтурина от ул. Ленина до с/о «Знамя»

2. ул. Спортивная

3. ул. Степная от ул. Областной до ул. Московской

4. ул. Маркина от пер. Железнодорожного до конечной остановки автобуса

5. ул. Загородная от ул. Нагорной до ул. Областной

6. ул. Западная от ул. Областной до ул. Нагорной

7. ул. Парашютная от ул. Степной до ул. Гагарина

8. ул. О. Драгунова от ул. Мужвайской до ул. К. Герда

9. ул. Пастухова от ул. Свердлова до ул. Удмуртской

10. пер. Студенческий

11. ул. Саранская

12. ул. Кирзаводская

13. ул. Советская от ул. Свердлова до Карлутской набережной

14. ул. К. Герда от ул. Клубной до ул. О.Кошевого

15. ул. Клубная

16. Шабердинский тракт

17. пер. Профсоюзный от ул. Совхозной до ул. Парковой

18. ул. Красногеройская от ул. Удмуртской до ул. К. Маркса

19. ул. Телегина от ул. Новошестнадцатой до ул. Пятнадцатой

20. пер. Раздельный

Резервный список

21. ул. Наговицына от пл. 50 лет Октября до ул. Пушкинской

22. ул. 10 лет Октября от ул. Удмуртской до ул. 40 лет Победы

23. дорога Ижевск - Оранжерейный комплекс

24. ул. Сельская от ул. Выставочной до границ города

25. ул. Пушкинская от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогорова