Погода в Ижевске: на предстоящей неделе: ожидается небольшое похолодание

На предстоящей неделе ижевчане могут отдохнуть от жары: ожидается небольшое похолодание. Однако к концу недели в городе вновь установится жара. По данным Яндекс.Погода, с 24 по 30 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

Так, в понедельник, будет ясно. Столбик термометра поднимется до 24…25 градусов. Однако к ночи заметно похолодает: ожидается +13…+16. Ветер северо-западный, 3,6 м/с.

25 июня в городе установится облачная с прояснениями погода. Температура составит +18…+20 градусов днем и +10…+12 градусов ночью. Ветер усилится до 4, 1 м/с.

В среду ситуация с погодой сохранится. Порывы ветра стихнут до 2, 7 м/с.

Четверг, 27 июня, температура поднимется до +21 градуса. Ночью ожидается +10…+13.

В пятницу днем ижевчан ожидает повышение столбика термометра до +22 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и юго-восточный ветер.

29 и 30 июня в городе установится облачная с прояснениями погода. Температура поднимется до +26 градусов. И, если в субботу порывы ветра достигнут 3, 6 м/с, то к воскресенью они стихнут.