Блины из поролона и 5-килограммовые костюмы: как создают постановки в Национальном театре Удмуртии

На этот раз журналист «Комсомолки» отправился в Национальный театр Удмуртии. Это первый театра в республике. Именно здесь первый мюзикл и первый балет. Труппа театра сегодня является одной из самых больших – в ней 43 человека.

Рассказываем, как создаются постановки на одной из самых важных площадок республики

ДЕСЯТКИ КОСТЮМОВ

На подготовку к премьере в театре уходит около трех месяцев. Режиссер и художник (его, кстати, в штате театра нет - он всегда приглашенный) разрабатывают эскизы и цеха оживают.

В эскизах художник прописывает материал, который хотел бы видеть в работе.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Первый из цехов - пошивочный. Швеи готовят десятки костюмов: каждому из артистов, играющих одну роль, шьется свой наряд. Но и после премьеры работы не становится меньше.

- Сейчас мы готовим костюмы к спектаклю, который ижевчане увидят только осенью. Кроме них шьем костюмы для новогодних представлений, - рассказывает завцехом Мария Лащенко. - Сезон еще не завершился, но мы уже готовимся к новому.

Из пошивочного цеха готовые костюмы «переезжают» в костюмерный. Здесь они будут храниться несколько лет - пока спектакль не уберут из репертуара. Здесь же наряды готовят к выступлению.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ДЕТАЛИ ОБРАЗА

Обувного цеха в театре нет - туфли и ботинки или покупают в магазинах или заказывают мастеру извне. Бывало, готовые пары из обувных салонов приходилось перешивать или перекрашивать.

Завершают образ актера парики и бороды - их создают в постижерном цехе. Артистам не приходится стричь косы или перекрашивать волосы - постижер найдет выход из любой ситуации. Кстати, иногда мастерица стрижет желающих бесплатно - если волосы подойдут для парика или усов.

Фотограф «Комсомолки» примерил новый образ.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Параллельно с костюмами создаются реквизит и бутафория. Блины из поролона, мордочки животных, банка с «соленьями», расшитые «жемчугом» кокошники - чего только нет в этих цехах! Бутафоры всегда придумают, как сделать реквизит легким, но при этом правдоподобным.

Зритель увидит в руках артиста роскошный хрустальный фужер, а на самом деле сделан он из пластиковой бутылки.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Национальном театре спектакли ставятся и на удмуртском языке. Для тех, кто языка не знает, есть синхронный перевод - на входе всем желающим выдают наушники. Текст перевода не записывают заранее, каждый раз его читают снова и снова. Синхронистки - артистки театра - сидят в отдельном кабинете и следят за происходящим на сцене через монитор.

Кабинет синхронного переводаФото: Сергей ГРАЧЕВ

Кстати!

Грим артисты провинциальных театров, как правило, наносят сами. Этому их обучают еще в вузах.

- На лицо наношу вазелин, чтобы поры не забивались. Затем общий тон: если играю молодую девушку, то посветлей оттенок, если зверюшку, то белый и так далее. Компактной пудрой не пользуюсь - она размазывает все. А раньше я заказывала заячьи хвосты - они такие пушистые, ничего не размазывалось. И тональный крем тоже неохотно используем: он синяк замажет на 40 минут, а потом все видно. А грим - 3-4 часа играй спокойно! Грим делается на вазелиновой основе, он тяжелый, - рассказала артистка театра Римма Николаева.

Гримом артистов снабжает театрФото: Сергей ГРАЧЕВ