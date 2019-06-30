2019-06-30T14:04:21+03:00
Общество

Погода в Ижевске: к концу недели в город придут дожди

К середине недели в городе немного потеплеет
Наталья Сорокина
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Предстоящая неделя обещает быть умеренно теплой и дождливой.Предстоящая неделя обещает быть умеренно теплой и дождливой.Фото: Константин ИВШИН
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Предстоящая неделя, по прогнозу Яндекс.Погода, обещает быть умеренно теплой и дождливой. Днем температура в Ижевске не опустится ниже +17°.

Так, в понедельник, 1 июля, горожан ожидает облачная погода с прояснениями и дневной температурой +17...+19 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +12....+13 градусов.

2 июля температура сохранится на отметке +19...+20 градусов. Погода будет пасмурная, ветер северо-западный с порывами 3 м/с.

В среду станет чуть теплее: столбик термометра покажет отметку в +22...+24 градуса. В первой половине дня пройдет небольшой дождь.

Утром и днем 4 июля ижевчан вновь ждут небольшие дожди и слабый юго-западный ветер. Температура воздуха прогреется до +22 градусов.

В пятницу дожди будут идти уже с самого утра и до позднего вечера. Воздух прогреется до +16...+20 градусов.

6 июля также весь день будут идти небольшие дожди. Температура сохранится на отметке +16…+21 градус. Ночью ожидается до +14 градусов.

В воскресенье все останется без изменений: небольшие дожди с раннего утра и до самой ночи. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью до +16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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