Съела две ягодки и покрылась пятнами: в Ижевск завезли ядовитую клубнику?

Недавно в редакцию обратилась ижевчанка Надежда (Прим. ред. - имя изменено). Она рассказала о том, что 18 июня купила клубнику в уличной палатке. Съев две шутки, Надя заподозрила неладное. И не ошиблась – спустя день девушка начала покрываться красными пятнами.

- Я купила клубнику в палатке на улице Лихвинцева – она недавно открылась, - рассказывает героиня. - До этого я там уже брала клубнику – очень люблю эту ягоду. В прошлый раз она была из Краснодара – не очень презентабельная на вид и недорогая по цене. А тут смотрю: другая клубника, красивая, гладкая, правда, стоит 310 рублей за килограмм. Мне сразу ее вид показался странным, но я все-таки купила. Помыла, съела одну ягодку, потом вторую – чувствую, от рук пахнет чем-то. Мне показалось, что похоже на бензин. Я понюхала всю клубнику и решила, что не буду есть. И мужу сказала не есть.

На следующий день у Надежды появились красные пятна на ногах. К концу недели реакция распространилась на руки и лицо, поднялась температура – тогда девушка забила тревогу.

- Ничего специфичного, кроме клубники я в этот день не ела, более того, я соблюдала в это время диету, не ела никаких аллергенных продуктов, - рассказывает потерпевшая.

Сперва высыпания не беспокоили, только чуть пощипывало, и пострадавшая не придала им значения. Фото предоставлено героиней

Ижевчанка обратилась к дерматологу, и он подтвердил, что реакция может быть на ягоды. Инфекция не подтвердилась, анализ крови ничего не показал. Сейчас Надежда принимает антигистаминные препараты, ходит на капельницу и наносит мазь от аллергии, а также принимает сорбенты, чтобы вывести остатки неизвестного аллергена из организма. По ее словам, самочувствие пока остается не очень хорошим.

ДОКУМЕНТОВ – НЕТ?

К сожалению, Надежда поздно спохватилась, что клубнику нужно было сдать на экспертизу – к тому времени ягоды уже были выброшены.

Наш журналист посетил ту палатку, в которой Надежда покупала клубнику. Сейчас там вновь продаются краснодарские ягоды по цене 150 рублей за килограмм. Продавец заверил, что несколько дней назад клубники в продаже не было вообще, но также признался, что это вообще «не его точка».

Документов на продукцию в наличии не оказалось. По словам руководства, которому позвонил продавец, лицензии находятся на базе – где она располагается, а также прямой телефон руководителя нам не сообщили.

Та самая палатка, в которой, по свидетельству ижевчанки, продавалась странная клубника. Фото: Киселев Никита

АЛЛЕРГИЯ ИЛИ ОТРАВЛЕНИЕ?

Как подсказала врач-аллерголог иммунолог, заведующая отделом Отдел ДМС и организации платных услуг ГКБ №6, к.м.н. Надежда Гузнищева, определить, на что именно, а главное, по какой причине, прореагировал организм, не всегда бывает легко.

- Существует аллергия истинная и так называемая псевдоаллергия, - говорит специалист. – И то и другое может сопровождаться появлением пятен. Чаще всего взрослое население не страдает пищевой аллергией на продукты – это больше свойственно детям. Но бывают единичные случаи и у взрослых. Чаще всего бывает, что при какой-то патологии желудочно-кишечного тракта, например, при гастрите или нарушении секреции, употребление каких-либо продуктов питания приводит к реакции в виде высыпаний. Это и есть псевдоаллергия. В отличие от настоящей аллергии она может возникнуть однократно и потом больше не повторяться. В данном случае я больше склонна думать, что ягоды, были чем-то обработаны, а у пострадавшей были какие-то проблемы с пищеварением, и эти два компонента соединились. Но нельзя исключать и чисто токсического воздействия – мы не знаем, каким химикатами могли обработать ту клубнику.

Надежда Гузнищева также отметила, что для истинной аллергии на пищевые продукты характерна мгновенная реакция, а вот псевдоаллергическая реакция на химикаты как раз может быть отсроченной.

Клубника из Краснодара. Фото: Киселев Никита

К сожалению, определить на глаз, обрабатывались ли продукты какими-либо веществами, невозможно. Обезопасить себя от инфекций можно, промыв купленные ягоды и фрукты под горячей проточной водой, а вот пестициды и консерванты, как правило, впитываются так, что никакое мытье не поможет.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии также дает рекомендацию ополоснуть ягоды слабым уксусным раствором, а при выборе обращать внимание на внешний вид и аромат клубники.

ОБМАНЧИВАЯ КРАСОТА

Не следует забывать и о том, что в ягодах могут содержаться нитраты – об этом также напоминает Роспотребнадзор. На эти вещества в том числе возможна индивидуальная реакция организма.

- Ягода, выращенная с добавлением нитратов обладает привлекательным внешним видом, но не имеет вкуса и аромата, - комментирует ведомство. - Наличие привкуса металла также говорит о присутствии нитратов. Употребление таких ягод может привести к неприятным последствиям: возникновение аллергической реакции, проблемы с нервной системой или желудком; нарушение метаболизма, расстройство кишечника.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?

Застраховать себя от покупки обработанных ягод и фруктов можно единственным образом: попросив у продавца документы на данную продукцию - их обязаны будут предоставить. Как подсказали несколько поставщиков, при перемещении пищевых продуктов через границу, они подвергаются тщательному контролю, а клубнику обычно везут в холодильнике, ничем не обрабатывая. На одной из овощебаз предположили, что протравленные ягоды были привезены нелегально.

Кроме того, если вы чувствуете странный вкус и подозреваете, что ягоды чем-то отравлены – их можно сдать на проверку. За консультацией можно обратиться в Роспотребнадзор по телефону (3412)66-16-16 или в Россельхознадзор по телефону 8-800-707-60-36.

- Можно обратиться сразу в лаборатории Ижевска: Удмуртский ветеринарно-диагностический центр по адресу ул. Воткинское шоссе, 29 или Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике по адресу ул. Кирова, 46. В зависимости от проверяемых показателей экспертиза обойдется от 400 рублей до 4000 рублей, - подсказала София Гунина, исполнительный директор Союза потребителей Удмуртии. – В случае обнаружения некачественной продукции гражданин может подать в суд, и если экспертиза проводилась за его счет, он в паве требовать возмещения потраченных средств.

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