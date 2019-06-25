800 млн на обновление парка: купят ли для Ижевска новые трамваи и троллейбусы и за счет каких средств?

Сегодня в Ижевске работают 208 трамваев и 215 троллейбусов. За год они перевозят более 85 млн пассажиров, в том числе 30 млн льготников. Несмотря на столь внушительные цифры, городской электрический транспорт остро нуждается в обновлении подвижного состава – общий износ техники составляет 80%. Купят ли для Ижевска новые трамваи и троллейбусы, и какие суммы на это понадобятся, выяснила «Комсомолка».

МИЛЛИОННЫЕ ТРАТЫ

Сегодня и трамваи, и троллейбусы находятся в ведении МУП «ИжГорЭлектроТранс». Увы, предприятие терпит убытки – по итогам 2018 года ИжГЭТ «ушло в минус» на 50,6 млн рублей. При этом общие расходы на работу электротранспорта составили 1,4 млрд рублей.

Чтобы выплатить зарплату работникам, осенью 2018 года предприятию пришлось взять кредит на сумму 60 млн руб. Несмотря на это, ему удалось удержать тариф для пассажиров – плата за проезд в Ижевске не выросла, оставшись на уровне 2015 года.

Из чего складывается тариф за проезд?

ОБНОВЛЕНИЕ СОСТАВА И ПУТЕЙ

Предприятие регулярно проводит ремонт имеющегося подвижного состава, однако бесконечно пытаться вдохнуть жизнь в старые машины становится все сложнее и затратнее. Обновление же подвижного состава происходит куда медленнее, чем хотелось бы. Так, в последний раз новые троллейбусы закупались для Ижевска еще в 2010 году. И, несмотря на то, что силами специалистов МУП «ИжГЭТ» удалось наладить экспериментальное производство модернизированных троллейбусов на базе существующих устаревших образцов, этого явно недостаточно.

Что до новых трамваев – семь внешне новых составов вышли на линию несколько лет назад. Они были заново изготовлены из современных материалов и комплектующих в цехах самого ИжГЭТ.

Большая же часть подвижного состава по-прежнему нуждается в обновлении. В модернизации нуждается и энергохозяйство: 25 тяговых подстанций, невидимая для обычных горожан кабельная сеть под землей, контактная сеть для троллейбусов и путевое хозяйство для трамвая.

В настоящее время около 10% путей требуется капитальный ремонт, 40% текущий. Всего их протяженность 75 км. Рельсы со временем деформируются, что может привести к сходу вагонов. Такое происшествие, особенно на перекрестках, становится причиной заторов, повреждения может получить и ходовая часть трамвая. Сейчас предприятие ремонтирует участки, которые уже находятся в аварийном состоянии. На этот год запланирован ремонт перекрестка ул. Карла Маркса и Кирова, где есть нарекания и от водителей трамваев, и от автомобилистов. По этой же причине работы затронут еще несколько участков.

На обновление транспортного состава троллейбусов и трамваев понадобится порядка 800 млн рублей. Фото: Архив

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В настоящий момент в Ижевске прорабатывается инвестиционный проект, который позволит изменить ситуацию.

- На сегодняшний день город совместно с инвестором прорабатывает проект модернизации электротранспорта Ижевска, - рассказал замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Игорь Сальников. - Это касается трамваев и троллейбусов МУП «ИжГЭТ». Сумма инвестиций составит от 800 млн рублей. При этом ставится задача повысить эффективность работы электротранспорта, сохранить существующую маршрутную сеть, рабочие места и заработную плату на предприятии. Отдельно отмечу, что вся новая техника, приобретенная в рамках инвестпроекта, останется в собственности города.

По мнению специалистов, найти условия для инвестиционного проекта, который бы позволил обновить парк техники, вполне реально. Об этом рассказал директор института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, председатель общественного совета минтранса России Михаил Блинкин.

- Такие попытки предпринимаются, и мы за ними внимательно следим. Все зависит от того, насколько рабочей является схема взаимодействия между инвестором и городом. При этом лучше, если в этих вопросах участвует регион, поскольку у муниципалитетов часто есть проблемы с бюджетом. Как правило, привлекаются кредитные средства госбанков. Частный инвестор может лучше командовать проектом, но если в городе есть толковый МУП, то он тоже может справиться с задачей. Есть успешные концессионные схемы, когда концессионер является одновременно производителем трамваев или путевых конструкций, т.е. он заинтересован в сбыте своей продукции. Если в соглашении будут прописан минимальный гарантированный доход концессионера, то по сути для города это такой долгосрочный кредит, за счет которого можно действительно обновить подвижной состав, - комментирует Михаил Блинкин.

В настоящее время около 10% путей требуется капитальный ремонт, 40% ― текущий. Фото: Архив

А ЧТО У ДРУГИХ?

Проблема износа подвижного состава стоит перед большинством российских городов. Отдельные столицы регионов пытаются решать ее за счет закупки подержанных трамваев и троллейбусов из Москвы, Петербурга. Некоторые города, в частности, Казань, Саранск, Йошкар-Ола приобретают транспорт за счет бюджета.

Однако целый ряд городов прорабатывает возможности привлечения инвесторов. Так, по данным Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), в различных стадиях подготовки находятся проекты в более чем 10 муниципальных образованиях, некоторые публично обсуждаются на протяжении нескольких последних лет. Например, активно решается вопрос в Екатеринбурге, Челябинске, Твери и других городах.

На данный момент в России в полную силу заработал только один такой проект в Санкт-Петербурге. Концессионное соглашение с городом сроком на 30 лет подписано в 2016 году. Объем инвестиций около 14 млрд рублей. Проект предусматривает реконструкцию трамвайной линии, ввод трех очередей из 23 современных трехсекционных низкопольных вагонов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как пассажиры оценивают трамваи и троллейбусы в Ижевске?

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