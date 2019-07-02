«Лес вокруг завода пожелтел и засох»: что пугает жителей Камбарки?

Жители города Камбарки в Удмуртии уже месяц кипят от возмущения: власти планируют открыть возле населенного пункта завод по переработке отходов 1 и 2 классов опасности, к которым в том числе относится плутоний.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?

Недавно федеральные СМИ сообщили о строительстве в России 220 заводов по сортировке и переработке мусора в рамках национального проекта «Экология». В это проект попала и Камбарка, где новое предприятие появится в 2023 году на базе завода по уничтожению химоружия (УХО).

13 июня в городе прошло открытое заседание, на котором компания-застройщик «РосРАО» гарантировала, что радиоактивные отходы в Камбарке перерабатываться не будут. Как подчеркнули специалисты, проект еще на стадии разработки, но как только он будет готов, жителей обязательно с ним познакомят.

КАМБАРЯКИ ПРОТИВ!

Многие из вопросов жителей общественные слушания оставили без ответов, и 22 июня в Камбарке прошел митинг против строительства завода. Главным требованием участников был перенос завода на территорию вдали от населения.

- Мы переживаем за своих детей, внуков. Надо бороться, все равно что-то делать, нам хватило одного химзавода. Пришло бы больше народа, но все держатся за рабочие места, - рассказала пенсионерка Ирина.

По официальным данным МВД по Удмуртии в митинге приняло участие около 280 человек Фото: Михаил Красильников

А вот что рассказала бывавшая сотрудница завода УХО:

- Класс опасности утвержден, а что конкретно будут утилизировать, не говорят, даже на встрече этого не было, - жалуется она. - Мы даже не понимаем, идет речь о проработке или захоронении. Конечно, на старом заводе меры безопасности колоссальные создавались, все было очень строго, начиная с медосмотров, заканчивая пропускным режимом. Но существует такой фактор, как человеческий.

Город с трех сторон окружен водоемами, и это дополнительный повод для волнения.

- Камбарка практически испещрена болотами. А на глубине 100 метров под городом находится подземное озеро. Если построят завод по переработке опасных отходов, вещества наверняка попадут в воду, а потом отравят Каму, Волгу, Каспий… - переживают камбаряки.

ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Несмотря на общие настроения, есть люди, которые поддерживают перепрофилирование завода. Аргументы за: новые рабочие места для Камбарки и важность переработки отходов.

По итогам митинга участники приняли резолюцию, предлагающую организовать в Удмуртии референдум, посвященный размещения нового перерабатывающего предприятия Фото: Михаил Красильников

- Папа работал на заводе УХО, - рассказала одна из жительниц Камбарки. - Я сама эколог, закончила УдГУ. Вы понимаете, насколько на заводе все было просчитано и защищено! Ничто там никуда не сливалось. Там химоружие было кожно-нарывного действия. Что бы было, если бы что-то в реку утекло или в воздух попало? Аккумуляторы от машины не разрешают никуда сдавать. А краски, а растворители? Вот это как раз и есть 1-2 классы опасности. Радиоактивные отходы - это совсем другой список! Я за уничтожение. Я без работы сижу, а на таких предприятиях всегда есть работа для экологов.

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Несмотря на сомнения жителей, строительство завода уже находится под всесторонним контролем. Так, специалисты Росприроднадзора по Удмуртской Республике утверждают: реализация проекта будет возможна только после государственной экологической экспертизы. Ее проведут, когда появится проектная документация.

Завод находится в двух километрах от Камбарки и, по свидетельству местных жителей, лес вокруг него давно пожелтел и засох Фото: Яндекс. Карты

Общественная палата Удмуртской республики также создала по вопросу свою рабочую группу с участием экоактивистов.

А 27 июня проблему прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM) (12+). Глава региона согласился с тем, что переработка отходов - опасный процесс и должна находиться под контролем. Тем не менее он отметил, что химическое оружие, которое перерабатывали в Камбарке раньше, было намного опаснее, однако его утилизация прошла без явных последствий.

МНЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА

О том, что делать какие-либо конкретные выводы пока рано, нам рассказал доктор технических наук, профессор Виталий Исаков - заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоподготовка» ИжГТУ.

- Нет никакой документации по тому, что они собираются там строить, - пояснил специалист. - С точки зрения обычного сжигания отходов особых проблем не будет - печи остались еще от люизита, температура в них так высока, что все разлагается до углекислого газа. Но об оборудовании и методах пока можно только гадать. В принципе заводы по отходам, если они правильно спроектированы, работают без особого воздействия на окружающую среду. Если это просто бытовые отходы. Если батарейки и градусники, то там уже сложнее. Но пока нет техпроцесса, никакой документации. Даже тендер, насколько я знаю, не объявлен по проектированию, так о чем можно говорить?

Отходы 1 и 2 класса опасности

А КАК В ДРУГИХ РЕГИОНАХ?

На самом деле случай с Камбаркой - не единичный. В постановлении Правительства России упоминается еще три завода по уничтожению химоружия, которые собираются перепрофилировать. Это комплексы в Саратовской, Курганской и Кировской области. Народные волнения везде одинаковы - об этом появляется много информации в соцсетях и местных СМИ.

Кроме того, ситуацией крайне обеспокоены соседи Камбарки. Так, всерьез встревожились жители Нефтекамска, который находится от Камбарки всего в 20 км.

В Сарапуле, Кирове, Нефтекамске и Ижевске уже готовятся митинги.

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