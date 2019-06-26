Когда квартира поплыла: что делать, если вас затопил сосед или дом «поплыл» после дождя

В начале лета в Ижевске прошли ливневые дожди, ряд жилых домов подтопило. Так, в подъезде дома на Ворошилова вода текла через перекрытия по этажам. Что делать, если вас затопил сосед сверху или дом «плывет» при каждом дожде, выяснял журналист «Комсомолки».

Топит? Звоните в УК!

Не важно, топит ли одну квартиру или общедомовое имущество, первым делом вызывайте представителя УК или ТСЖ, чтобы составить акт. В нем будет указан факт затопления и причина ЧП, например, «свищ на стояке холодного водоснабжения».

– Очень важно успеть составить акт именно в момент причинения вреда, например, в момент, когда вода проникает в квартиру, или пока сохраняется сырость. Если представители УК или ТСЖ предлагают повременить с составлением акта, поясняя, что позже можно увидеть больший объем повреждений, не соглашайтесь на это, – советует председатель «Объединения советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

Если после уведомления сотрудники УК или ТСЖ не приходят, акт можно составить самостоятельно, в произвольной форме. Главное, детально описать повреждения и зафиксировать, в присутствии кого акт составлялся. Это должен быть председатель совета дома и, например, несколько незаинтересованных лиц.

Фото: Архив

С кого взыскать ущерб?

С виновника потопа. Иными словами, если вашу квартиру или подъезд в доме затопил сосед, требовать возмещения вреда нужно с него. А если причина ЧП – прохудившаяся крыша, то ответственность за ущерб, причиненный общедомовому или частному имуществу, понесет УК или ТСЖ.

– Задача собственников – контролировать процесс, следить за тем, как фиксируется причиненный вред сотрудниками УК или ТСЖ, – комментирует Александр Евсеев.

Основным документом в этой ситуации является акт о причинении вреда имуществу, но если его не составили вовремя, то помочь сможет экспертиза.

– Это может быть досудебное заключение специалиста, а может быть и судебная экспертиза, если требования о возмещении ущерба уже предъявлены предполагаемому виновнику через суд, – пояснил Александр Евсеев.

После того, как все просохнет, нужно вызвать оценщика, который определит размер нанесенного ущерба.

– Услуги оценщика платные, но впоследствии эта сумма будет взыскана с виновного в причинении вреда. Тут тоже возможен вариант не проводить досудебную оценку, а подать ходатайство о назначении оценочной экспертизы в рамках судебного процесса, если дело дошло до суда, – рассказал общественник. – Кстати, в случае, если вред причинен общедомовому имуществу, услуги оценщика или экспертизы оплачиваются из общедомовых средств, решение принимает совет дома.