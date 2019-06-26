Чертова сосна и свидетельница смерти узников: 6 самых мистических деревьев Удмуртии

Священные рощи существуют во многих поверьях у многих народов. Но у удмуртов они имеют особенное значение. Вековым деревьям поклонялись, около них приносили жертвы, просили об исполнении желаний. «Комсомолка» совместно с Аллой Долгановой и краеведом Александром Кондратьевым, составила небольшой путеводитель по самым мистическим и удивительным деревьям Удмуртии.

Сосна в Егоровцах (Селтинский район).

Сосна в Егоровцах. Фото: Алла Долганова

Возможно, это самая старая сосна в Удмуртии. По примерным подсчетам она растет 5 веков. И, если хотите ее обнять, приезжайте хотя бы вчетвером, ведь в обхвате она больше 5 метров.

Говорят, что раньше в тех местах жили староверы, которые бежали из Нижегородской области. Они вырубили глухой лес, но оставили только эту сосну, чтобы она была своего рода громоотводом. Около нее собирались по праздникам, назначали свидания, водили хороводы. Да и сейчас местные жители проводят гуляния у старого дерева.

Можно сказать, что она принимала участие в судьбах людей, которые шли по Сибирскому тракту. К ней ходили молиться, просили помощи, приносили жертвы.

Координаты: 57.422179, 52.208764

Примечание: искать не придётся: находится в деревне, с дороги за километр видна.

Сосна в Чабишуре (Увинский район).

Сосна в Чабишуре. Фото: Алла Долганова

Она стоит еще со времен пугачёвских восстаний. И рядом есть небольшая роща тоже из сосен. Есть мнение, что эта самая роща появилась из семян старшей сосны.

Кроме того, когда-то дерево было местом языческих поклонений. Местные молились богу Инмару – верховному божеству удмуртов. Приносили ему в жертву животных. Возможно из-за этого многие сейчас называют ее сосной Инмара.

- Вообще удмурты поклонялись именно соснам, либо березам. Но сосна по древесине, по крепости, гораздо мощнее. Ведь наши предки выбирали такие деревья, которые будут стоять веками, собирая и передавая человеческую память, - рассказывает Александр Кондратьев.

Координаты: 57.019812, 52.137862

Примечание: Стоит сразу за огородами, с трассы можно и пешком дойти.

Чёрная сосна, она же Чёртово дерево (Игринский район).

Чёртово дерево. Фото: Алла Долганова

Чертовыми называли те деревья, у которых уродливо были переплетены ветви. Сколько лет именно этой сосне – говорить сложно. Но по рассказам старожилов, древние удмурты считали ее священной. Возле дерева совершали ритуалы, помогающие от болезней, там же давали подношения лесным духам, просили сосну исполнить их желания.

А сейчас, судя по данным сайта «Уникальные природные объекты Игринского района», туда часто приезжают мужчины, чтобы попросить у сосны улучшения мужской силы. Для этого они вбивают монеты или просто кидают их около ствола, мысленно прося о помощи.

Но не все так радужно. Остаются поверья, что дерево мрачное. Что там часто происходят ДТП. И не мудрено – раньше там проходил Сибирский тракт – место сосредоточения людских страданий. Возможно поэтому, увидев множество слез, дерево засохло.

Координаты: 57.586894, 53.214078

Примечание: находится на трассе Игра – Дебёсы (если ехать из Игры – слева).

Лиственница Новья в посёлке Новый (Воткинский район).

Лиственница Новья. Фото: Алла Долганова

Ей более 200 лет, а значит, она застала то время, когда там жили крестьяне, принадлежавшие лично царю или членам царской фамилии. В 1930-х годах там жили рабочие, которые занимались заготовкой и сплавом леса. В это же время построили узкоколейную железную дорогу, по которой на вагонетках лошадиной тягой возили лес на берег Камы.

Эта лиственница пережила года, когда построили в районе Гурьиного мыса лагерный пункт №3 или как его ещё называли «Девятый барак». Лагерь окружал высокий глухой забор с колючей проволокой и сторожевыми вышками по углам. В нём содержались от 900 до 2000 заключенных, которые работали на заготовке леса и дров для Воткинского завода. В 1995 году на месте барака поставили памятник «Вечная память жертвам репрессий 1941-45 г.г.». И позже стали находить захоронения узников лагеря.

Координаты: 56.821650, 54.028319

Примечание: Находится на опушке леса, что окаймляет поселок с северо-запада.

Кедры урочища Нюрдор-Котья (Вавожский район).

Кедры урочища Нюрдор-Котья. Фото: Алла Долганова

Нюрдор-Котья – это деревня, которой уже нет. В работе Яны Миловидовой и Марии Сивковой (их предки жили в этой деревне) сказано, что в деревне была одна большая, длинная улица и одна маленькая. Было много домов, но среди них — четыре богатых, которые в дальнейшем были раскулачены. Имущество у людей отобрали, а их самих отправляли в Сибирь. И, к сожалению, хозяин только одного дома вернулся живым на свою малую родину. Это был Еремеев Николай. Та усадьба, около которой высажены эти три кедра, принадлежала именно ему. А посадил их тоже местный житель Поликарп Бердников.

- Когда люди высаживают дерево, они, подбирая породу, стараются запечатлеть свое имя. Это на каком-то внутреннем уровне происходит. На уровне ощущений. Когда ты выбираешь и садишь дерево – передаешь ему свои силы. И, в последствии, оно будет продолжать нести твою энергию, - считает Александр Кондратьев.

Координаты: 56.831153, 51.847829

Заякинская кедровая роща (Игринский район).

Заякинская кедровая роща. Фото: Алла Долганова

Доподлинно известно, что ее высадил школьный учитель Алексей Смирнов в 1920 году. Откуда родом Алексей Алексеевич местные жители не знают. Известно только то, что из-за своих политических взглядов был отправлен в Сибирь. А после ссылки вернуться домой ему не разрешили. Поэтому и обосновался в селе Зура. Руководил земской школой. И однажды решил посадить кедры. Написал письмо в Сибирь другу, тот ему отправил шишечки и из этих шишечек он сначала посадил сеянцы и долго думал, куда их посадить. А потом облюбовал место около Заякино.

Еще говорят, что когда на Мамаевом Кургане началась работа по строительству мемориального комплекса, пришло письмо с просьбой выслать саженцы кедра в память о тех удмуртских воинах, которые пали смертью храбрых в боях за свою Родину. Саженцы кедра были высланы в Волгоград.

Координаты: 57.681970, 53.395414

Примечание: тем, кто с погодой не угадает, машину лучше оставить в Тюптиево и прогуляться пешком около двух километров.

А ЧТО ЕЩЕ?

Реликтовая сосна в Зуре (Игринский район).

Примерный возраст этого дерева – 220 лет, высота – 16 метров, диаметр ствола на высоте 1,3 метра – 0,92 метра. Дерево растет недалеко от Митрофановского храма и, по мнению биолога Александра Кондратьева, эти два объекта связаны друг с другом. Известно, что приход там открыли 20 марта 1845 года.

Координаты: 57.604349, 53.415638

Примечание: она находится примерно на расстоянии 0,5 километра от Митрофановского храма на холме

Сосна возле Большого Кияика (Завьяловский район).

Это многоголовое дерево – у нее вверх идет около 11 самостоятельных стволов. Находится на территории старой дороги, что ведет из Ижевска в Уву. И она вполне могла присутствовать вовремя строительства плотины, что стала зарождением Ижевска. Рядом с этим деревом проходила вся древесина, которая шла на строительство. Мимо нее шли крестьяне, которые строили наш завод. Поэтому она видела все зарождение города.

Координаты: 57.004672, 52.775341

Сосна-борть в Якшуре (Якшур-Бодьинский район).

Интересная особенность сосны в том, что там есть борть – улей в дупле. Еще 50 лет назад к нему сделали специальные скобы, чтобы можно было подниматься. Правда сейчас дерево облюбовали шершни, а не пчелы.

Координаты: 57.203833, 53.160517

Примечание: если ехать из Ижевска, сосна будет справа от трассы. Дерево обнесено оградой.

Стахеевские дубы в урочище Голюшурма (Алнашский район).

История промышленности в Голюшурме связана с династией купцов Стахеевых, говорят, и дубы по их указанию посажены. Села того уж нет, ушло под воду, как град Китеж, а дубы на высоком холме остались. Раньше здесь был берег Ижа, теперь Камы. Холмы, несмотря на метаморфозы, устояли, а с ними и дубы.

Координаты: 56.831153, 51.847829

Примечание: нужно будет подниматься по склону