«Что унывать, если жизнь такая?»: Житель Удмуртии потерял обе ноги, но ездит на рыбалку и управляет трактором

- Здравствуйте! Мы журналисты из Ижевска, - говорю я, выходя из машины у дома Маевых.

- Вижу, вижу, - говорит хозяин дома, который что-то мастерил в этой время недалеко в гараже. - Проходите! Давайте сядем у дома на скамейке и пообщаемся.

Николай аккуратно выкатывается на своей самодельной тележке из гаража и ловко усаживается на скамейку. Рядом садится жена Александра, и они начинают свой рассказ о том, как 6 лет назад их жизнь в корне изменилась из-за заболевания Николая…

«ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЛЕВОЙ НОГИ»

Николай Маев с женой живут в деревне Трактор Можгинского района уже больше 30 лет.

- Я всю жизнь работал в колхозе, трактористом. Потом все это переросло в фермерское хозяйство, а вскоре оно стали неприбыльным и его закрыли, - говорит Николай. - Мы с женой открыли небольшой магазин в деревне.

Сейчас Николаю 64 годаФото: Сергей ГРАЧЕВ

Жизнь Маевых шла своим чередом, но 6 лет назад в семью пришла беда.

- У меня начались проблемы с ногами. Врачи сказали, что начали сужаться артерии на пальцах, то есть кровь туда не поступала. Сначала появилась трещинка на большом пальце левой ноги, она все больше и больше раскрывалась. Врачи в один голос твердили, что если запустить, то будет гангрена, - говорит Николай. - В общем, одну ногу ампутировали, а вторую удалось спасти.

«ЗНАЧИТ, СУДЬБА ТАКАЯ»

Потеря ноги Николая не сломила, и он продолжал жить, как и раньше. Даже приспособил для себя автомобиль: в одной педали сделал дырку, положил в нее палку и вот так управлял. С одной ногой Николай прожил два года, а вскоре болезнь вернулась и забрала у мужчины и вторую ногу…

- Я спрашивал у врачей, можно ли ампутировать ногу только до колена, но медики сказали твердое «нет», - вздыхает Николай. - Без двух ног я уже три года. Значит, судьба такая.

Николай легко управляет трактором, ведь с техникой связан всю жизньФото: Сергей ГРАЧЕВ

Жена Николая признается, что смириться с рухнувшим на их семью горем было непросто.

- В первые дни были дурные мысли, мы не знали, как теперь жить и что с этим делать, -говорит Александра. - Надеялись, конечно, на протезы, но они такие несовершенные, неудобные. Однажды Коля пытался надеть их, встать, но упал. Благо упал на диван, а то так и все переломать можно.

«ЕМУ НЕТ ПРЕГРАД»

Когда идея с протезами провалилась, Николай начал думать, как ему передвигаться. И выход нашел - сам смастерил небольшую «каталку», на которой теперь передвигается во дворе дома.

- Иногда на коляске передвигаюсь, но на ней в деревне по таким дорогам не поездишь особо, а зимой - на ледянке. Ко всему приспособишься, если жизнь заставит, - говорит Николай. - Ворота в гараже переделали: сделали их автоматическими, чтобы открывались по нажатию кнопки. Машину поменяли - купили автомат, заказали ручное управлении. Дома у нас везде скамейки маленькие есть, чтобы мне было удобно забраться на диван, например.

Жена Николая с улыбкой на лице слушает рассказы мужа и отмечает, что для него вообще нет никаких преград.

Почти весь день Николай проводит гараже. Там у него есть чай, кофе, печенье на тот случай, если в гости заглянут друзья и знакомыеФото: Сергей ГРАЧЕВ

- Он и плугом пользуется, и по хозяйству помогает, даже снег умудряется сам зимой чистить, - отмечает Александра. - Однажды с сыном ездили в Набережные Челны зимой. Едем обратно, и я понимаю, что так устала, а еще нужно тропки почистить, потому что снег шел. Приезжаем, а дома все вычищено! Спрашиваю у мужа, кого он звал на помощь? А он говорит, что все сделал сам. Я тогда очень удивилась, но я рада, что он не замкнулся в себе. Никаких преград нет ему! Не чувствую я, что он инвалид. Мы и слово такое стараемся не использовать, да и Коля себя таковым не считает.

ЖИЗНЬ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Немного поговорив, мы решили посмотреть хозяйство, которое ведут Маевы. Уже перед домом у них стоят новенькие деревянные скульптуры: велосипед, домик Бабы Яги, печка. А сад украшен небольшой мельницей и колодцем.

- Все поделки делали с внуком. Из леса привезли пеньки и все строгали и пилил вместе, - рассказывает Николай. - Я вообще не люблю телевизор смотреть и за компьютером сидеть. Если по делу, то что-то смотрю в интернете, а так нет. Я лучше на улице, на природе. Жена как-то в город звала переехать, но это не мое. Что дам делать? В этом скворечнике сидеть? Нет, я не согласен.

Фото: Сергей Грачев

В гараже у Николая стоит много техники: машина, трактор, квадроцикл. Без техники мужчина уже не может, ведь вся его жизнь была с ней связана. Ну и, конечно, приметили мы и удочки.

У Маевых двое детей, два внука (17 и 9 лет) и внучка (10 лет)Фото: Сергей ГРАЧЕВ

- Рыбачу, конечно! Езжу на местный пруд, реку Валу, иногда с детьми на Каму, Вятку и Иж. Ловим карасей, окуня, сорожек, щук, - рассказывает Николай. - Что унывать, если судьба такая? Жизнь на этом не заканчивается!

«Вместе мы живем 42 года. Дай Бог, чтобы и дальше так жили и во всем поддерживали друг друга»Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей Грачев