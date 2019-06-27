Онлайн-трансляция: глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей

В четверг, 27 июня, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) проходит традиционная передача «Утро с главой». Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей и рассказывает последние новости республики. Слушайте нас с 7:30 до 09:00 на волне 107,6 FM. Задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94, пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.

Узнать о том, как прошли прошлые передачи и какие заявления делал глава Удмуртии, вы можете по ссылке.