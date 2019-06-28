2019-06-28T11:22:44+03:00
Общество

Новые остановки, исчезающая разметка и завод в Камбарке: о чем рассказал глава Удмуртии во время прямого эфира

27 июня гостем радио «КП» стал Александр Бречалов
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В четверг, 27 июня, на радио «Комсомольская Правда» - Ижевск (107.6 FM) (12+) прошла традиционная передача «Утро с главой» на которой Александр Бречалов ответил на вопросы от жителей. Публикуем важные выдержки.

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО

Самый главный вопрос касался строительства в Камбарке завода по переработке отходов первого и второго класса опасности.

- Мы понимаем, что вопросы людей обусловлены переживания и справедливы. И стараемся максимально открыто общаться. В Камбарке и Кизнере была реализована программа по уничтожению химического оружия. И в тот период было проведено 74 тысячи тестов. Постоянно проверяли воздух, воду, почву и так далее. Все тесты показали нормальные результаты, - сообщил Александр Бречалов.

Он заверил, что переработка отходов это в 1000 раз менее опасно, чем химическое оружие.

- Но опасность есть. Поэтому все процессы, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией, должны быть открыты и на контроле общественности, - отметил глава республики.

Напомним, что председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о перепрофилировании отслуживших заводов по уничтожению химического оружия в производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов (I и II классы опасности). В Камбарке такой комплекс должны ввести в 2023 году. Объем планируемых инвестиций в этот объект – 5,1 млрд руб. Проектная мощность – до 50 000 тонн в год. 22 июня в Камбарке состоялся митинг против строительства этого комплекса.

ИСЧЕЗАЮЩАЯ РАЗМЕТКА

Не обошли стороной разметку. В этом сезоне она быстро исчезает с улиц Ижевска, а в некоторых местах так и не появляется. Слушатели отметили, что в некоторых местах из трехполосной дорога стала двухполосной.

- Сделал замечание главе города, министру транспорта Удмуртии. Работа организована безобразно. К сожалению, когда организовали конкурс, допустили, что туда зайдут проходимцы, которые не имеют опыта работы. Его результаты пришлось отменить. Сейчас еще одни деятели выиграли. Констатируем, что с работой не справились. Сделаем выводы и виновные будут наказаны, - сообщал Александр Бречалов.

Он также уточнил, что 27 тысяч квадратных метров горизонтальной разметки восстановят в 2019 году на велодорожках.

- Это, конечно, не дело, когда разметка смывается через две-три недели после нанесения. Поэтому в этом году будем пробовать пластиковую разметку. Да, она дороже. Но гарантия дается на два года, - сообщил глава Удмуртии.

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ ГОРОД

Главе Ижевска поручили разработать детальный план по замене и обновлению остановок во всем городе. Он должен будет его представить Александру Бречалову 4 июля. Как сообщил глава

Удмуртии, бывают и случаи, что снесли остановку, но новую не ставят на протяжении нескольких месяцев.

- У нас в принципе проблема по их наличию, внешнему облику. Огромное спасибо жителям, которые информируют о таких фактах и местах, где на остановках продают нелегальную продукцию, - сказал глава Удмуртии.

В этом году установят 7 «умных» остановок, которые снабжены зарядными устройствами для гаджетов, Wi-Fi* и так далее. Они будут на улице Пушкинская. И демонтированные с тех мест, перераспределим по городу.

А ЧТО ЕЩЕ?

Будущее ХК «Ижсталь»

В 2017-2018 годах сократили объем финансирования клуба. Но в грядущем сезоне его возобновят. Кроме того, заключили договор с омской командой «Авангард» на предоставление помощи в виде игроков с высоким профессиональным уровнем. Руководители клуба обещают, что будут достойно бороться за выход в плей-офф.

Что с «сердцем» города?

Ведется поиск средств на исследование состояния главного корпуса оружейного завода в Ижевске. После этого, разработают проектно-сметную документацию, с которой можно будет претендовать на финансирование из федерального бюджета для реконструкции памятника.

Два месяца без горячей воды

В поселке Новый (Воткинский район), где проживает больше 5 тысяч человек, уже второй месяц нет горячей воды. Это произошло из-за того, что завод железобетонных изделий перестал поставлять ресурс в связи с тяжелым состоянием предприятия. В конце августа запустят котельную, которая даст воду жителям. На ее запуск и реконструкцию нужно будет больше 200 миллионов рублей.

*Вай-Фай

ИСТОЧНИК KP.RU

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