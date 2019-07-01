«Одна нога здесь, другая - там»: в Удмуртии собака нашла человеческую ногу, которую похоронили

Странный случай произошел в Каракулинском районе Удмуртии. Там собака нашла человеческую ногу. Владельца конечности удалось найти. Оказалось, что он расстался с ногой добровольно, а после - решил похоронить. Подробности выяснила «Комсомолка».

ТУХЛАЯ НАХОДКА

Ситуация произошла в селе Арзамасцево 25 июня. Один из местных жителей рыбачил неподалеку от кладбища, буквально в 20 - 40 метрах. Его охотничья собака бегала рядом. Почуяв что-то, она начала рыть землю. Раскопав небольшую ямку, она наткнулась на человеческую ногу. Довольная находкой, она притащила распухшую конечность хозяину. А тот сразу обратился в органы.

- О конечности мужчина сообщил сотрудникам полиции. На место выехала следственно-оперативная группа, - рассказал руководитель Камбарского МСО СУ СК России по Удмуртии Дмитрий Сизов.

Позже выяснили, что нога принадлежит местному жителю Василию (имя изменено. - Прим. ред.), и он знал, что она захоронена.

ТОРЖЕСТВЕННО ПЕРЕДАЛИ ВЛАДЕЛЬЦУ

Еще в декабре 2018 года Василий из-за болезни лишился ноги (от колена и ниже). Конечность ампутировали в больнице и надо было бы ее утилизировать по правилам. Однако врачи просто завернули ее в бумагу и передали владельцу. Что с ней делать? Правильно! Похоронить. Именно так рассуждал житель…

- Мужчина попросил свою дочь отнести конечность на кладбище и закопать. Женщина нашла укромный угол среди захоронений, вырыла ямку глубиной в полметра и похоронила ногу, - говорит Дмитрий Сизов.

В этой яме и была закопана нога. Фото: Архив

Сейчас проводится доследственная проверка. В том числе запросили информацию от больницы о проведении ампутации и причинах, по которым ногу выдали пациенту. Однако уже есть информация, что это далеко не первый случай, когда ампутированные конечности возвращают бывшим владельцам.

«ПРОСТО ПОВЕСИЛ ЕЕ ВО ДВОРЕ»

- Ну так у нас принято, - пояснила дочь Василия, когда ее спросили, зачем они похоронили ногу.

И правда, рассказывают, что это нормальная практика для Каракулинского района. Мол, чем возиться с бумагами и долгим процессом утилизации, ампутированные конечности просто передают их владельцам или родственникам. А те уже либо закапывают их, либо «пристраивают» как-нибудь еще.

- Был как-то случай в одном селе, что мужчине отрезали руку. Он не знал, что с ней делать, поэтому просто повесил на веревку в огороде. Так она у него и висела несколько лет, - рассказывают жители.

Было и такое, что закопали на кладбище ногу, а потом ее хозяин просил захоронить его около нее. Поговаривали и о кладбище рук и ног, которое самовольно организовали около больницы в одном из городов. После жалоб пациентов, которым было весьма неприятно наблюдать за стаями собак с человеческими конечностями в зубах, его «прикрыли».

А КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?

Согласно регламенту*, система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать: сбор отходов внутри организации, затем их отвозят на временное хранение, далее обеззараживают и транспортируют для последующего захоронения или уничтожения.

В документах детально прописано, в частности, как должны перевозиться отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы, куда входят человеческие конечности). Вплоть до того, в какой упаковке они должны быть.

- Патолого-анатомические и органические операционные отходы класса Б (органы, ткани и так далее) подлежат кремации (сжиганию) или захоронению на кладбищах в специальных могилах на специально отведенном участке кладбища в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, - говорится в регламенте.

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».