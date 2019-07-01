28-ой раз в Удмуртии прошел национальный праздник Гербер

В Удмуртии 29 июня прошел Гербер – республиканский праздник. В этом году его отметили уже в 28-ой раз. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Ирина Кожевникова

Отпраздновать Гербер съехались гости из 20 регионов России и из-за рубежа. Также поздравить всех с окончанием полевых работ приехал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Фото: Ирина Кожевникова

В течение всего дня зрители могли наблюдать состязания в силе и ловкости, праздничные выступления на главной сцене. А также могли поучаствовать в различных мастер-классах, посмотреть выставки и показ удмуртских костюмов. Гости попробовали обрядовую кашу, а вечером программу завершила этно-дискотека.

Фото: Ирина Кожевникова

Фото: Ирина Кожевникова

Фото: Ирина Кожевникова

Фото: Ирина Кожевникова

Фото: Ирина Кожевникова

Фото: Ирина Кожевникова