Ижевчанка, вышедшая замуж за араба: «В Египте мужчины рядом с женщинами не сидят»

Любовь и Мухамед Хадед Фарук познакомились благодаря соцсетям. Девушка первой написала будущему мужу.

- Мы как-то не очень хорошо начали наше общение. У мужа были длинные волосы на главном фото, и мне захотелось сказать ему, что для мужчины это не очень красиво, а он обиделся, конечно, - вспоминает Любовь.

Сначала Мухамед не понравился девушке, но на прогулку в парке Кирова (Мухамед учится в Ижевске по обмену. - Прим. ред.) она все же согласилась.

- Думала, мы только один раз погуляем и все. Я совсем не волновалась, в отличие от него, но мы как-то все молчали и не находили общую тему. Поэтому я решила, что это точно первый и последний раз, когда мы встретились, - добавляет Люба.

Мухамед принял не только русскую девушку, но и ее маленькую дочь. Фото: личный архив

Но будущие супруги продолжали общение, и Мухамед влюбился в девушку. А Люба поначалу принимала его лишь как друга. Однако вскоре отношения переросли в нечто большее.

- Я боялась рассказать своим родителям о моем друге, потому что он араб, а их многие не воспринимают за серьезных людей. Но все-таки они приняли мой выбор. А его родители изначально отнеслись ко мне очень хорошо, особенно мама, - говорит ижевчанка.

Предложение на мосту

Всего через 3 месяца после знакомства Мухамед сделал Любе предложение.

- Однажды я в шутку сказала ему: «Если любишь, женись!» и на кольцо указала в магазине. А он принял всерьез, и на этой же неделе я случайно нашла коробочку с тем самым кольцом. Он положил ее в карман сумки. Я туда полезла и обнаружила коробочку!

Вообще, признается Люба, ее супруг - романтик. Мухамед постоянно радовал ее подарками: девушка часто находила у себя вещи, которые ей нравились в магазине. Один из подарков - золотую цепочку - она обнаружила в плюшевом медведе! Но вот с обручальным кольцом жених прогадал: оно оказалось мало, поэтому в день свадьбы пара ходила по ювелирным в поисках нового.

Между собой супруги общаются на русском языке. Фото: личный архив

Кстати, свадьба молодоженов прошла в Ижевске, но родственников Мухамеда там не было - большой семье парня была не по карману поездка в Россию.

Выйти можно только с мужем

Осенью 2018 года Мухамед объявил супруге, что в январе им предстоит ехать в Египет.

- Конечно, я сразу отказалась. Боялась уезжать далеко от своей семьи, да еще и надолго. Думала, вдруг там что-нибудь произойдет со мной и ребенком, долго упиралась. Но потом поняла, что не смогу жить так долго в разлуке и приняла предложение уехать. Тем более мои родители сказали, что жена всегда должна быть там, где муж, - говорит Люба.

Летом Мухамеду предстоит учеба в ИжГТУ, поэтому молодая семья вернется в Ижевск. А пока супруги живут в Каире.

Фото: личный архив

- Когда я приехала в Египет, сразу почувствовала отличие от России. Все женщины закрыты хиджабом, мужчины с женщинами рядом не сидят. А еще я должна выходить на улицу только с мужем. И хотя я приняла местную культуру, но мне по-прежнему это непросто дается. Особенно трудно придумать, что надеть в 26-градусную жару, - улыбается девушка.

Любе в Египте нельзя носить футболки, юбки разрешены только длинные и из плотной ткани, а в магазине нельзя расплачиваться и брать сдачу, если кассир - мужчина.

Кстати! Как влюбить в себя египтянина?

Египетские мужчины на первое место ставят внешность. Прежде всего это белая кожа. А если у женщины еще и светлые волосы, то лишние килограммы, родимые пятна, кривые ноги и курносый нос никак не повлияют на выбор.

Кроме того, египтяне ценят, что русские девушки любят модные стрижки, маникюр, следят за красотой кожи. И даже если русская жена после свадьбы надевает хиджаб, она все равно не позволит себе надеть платок на грязную голову. Это тоже привлекает египтян.

Фото: личный архив

Для описания своих жен-египтянок мужчины используют специальное слово «никадея», это значит «унылый вечно больной нытик». После свадьбы египтянки, как правило, бросают работу и усаживаются дома, искусственно сужая круг своих интересов до готовки и уборки. В русских же девушках мужчин привлекает как раз обратное.

Но есть и то, с чем египетский жених может не согласиться. Это вера - русской девушке, скорее всего, придется надеть хиджаб, выучить Коран и принять ислам.

*По данным сайта summer-life.com, автора книги «Египет без вранья» (12+) Людмилы Кузнецовой