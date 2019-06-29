Онлайн-трансляция: в Ижевске проходит третий забег в ползунках «Карапузы, на старт!»

То, чего мы так долго ждали, свершилось! В субботу, 29 июня, на старт выйдут малыши от 7 месяцев до 2 лет, что бороться за звание самых шустрых карапузов в проекте «Карапузы, на старт!».

Напомним, что детки в возрасте с 7 месяцев до 2 лет должны проползти или пробежать дистанцию 6 метров. Трое самых быстрых из каждой возрастной категории будут награждены подарками.

Итак, мы начинаем!

Маленькая Рианна уже готовится выйти на старт.

Фото: Анастасия Волкова

Ксюшенька получает свой номер. Возможно, именно эта девочка станет чемпионом!

Фото: Анастасия Волкова

Перед стартом нужно подкрепиться!

Фото: Анастасия Волкова

Малыши времени зря не теряют: перед забегом ищут друзей. Кира и Алиса уже нашли общий язык!

Фото: Анастасия Волкова

Артёмка с нетерпением ждёт старта. Не подумайте, что свои ушки он грызёт от нервов. Просто зубки режутся.

Фото: Анастасия Волкова

Наших карапузов встретили мишки-барабанщики!

Фото: Анастасия Волкова

Мы начали!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Анечка расстроилась и плачет. Но продолжает идти вперёд.

Фото: Анастасия Волкова

На старте единственный малыш. Ритуля уже бежит.

Фото: Анастасия Волкова

Поддержка у 13 номера что надо!

Фото: Анастасия Волкова

Маленькая принцесса Валерия ползёт за бутылочкой. Ну, что ж, в борьбе все средства хороши!

Фото: Анастасия Волкова

На сцене - ансамбль современного танца «Атлантида».

Фото: Анастасия Волкова

Итоги забега - 3 место у Тимура.

Фото: Анастасия Волкова

Второе - у Егора.

Фото: Анастасия Волкова

1 стала малышка Софья.

Фото: Анастасия Волкова

Лучшими в номинации «Самый оригинальный костюм» стали Кулагины

Фото: Анастасия Волкова

Наградили и самых маленьких участников!

Фото: Анастасия Волкова

Пока выйти на старт готовится 2 возрастная категория, у нас стартовало шоу мыльных пузырей.

Фото: Анастасия Волкова

Вторая возрастная категория на старте. И это не медведь, как все подумали, а малыш Арман!

Фото: Анастасия Волкова

Старт прозвучал, а Алефтиночка осталась на старте. Ничего страшного, главное - участие!

Фото: Анастасия Волкова

Группа поддержки колоссальная!

Фото: Анастасия Волкова

Агата на старте! Ее сестренка-близняшка Злата уже проползла свою дистанцию!

Фото: Анастасия Волкова

Любимые игрушки - бутылочка воды, пульт и расческа! Никаких машинок.

Фото: Анастасия Волкова

У папы на руках - лучший отдых!

Фото: Анастасия Волкова

Малышка Мира тоже на старте. Мама сшила Мире балетную пачку!

Фото: Анастасия Волкова

Тем временем, пока мы ждём результаты забега 2 возрастной категории, группы поддержки маленьких чемпионов борются за звание лучших.

Фото: Анастасия Волкова

Время подводить итоги. Итак, третьим во 2 возрастной категории стал Марк.

Фото: Анастасия Волкова

Вторым - Костя!

Фото: Анастасия Волкова

И финалистом забега стала малышка Алиса!

Фото: Анастасия Волкова

Таисия и ее мама стали победителями в номинации «Самый оригинальный костюм».

Фото: Анастасия Волкова

Не остались без подарка и близняшки Злата и Агата. Правда, приз получала только Злата. Агата утомилась и уснула после забега.

Фото: Анастасия Волкова

На старте тем временем уже взрослые малыши. Бежит 3 возрастная категория!

Фото: Анастасия Волкова

Семья, сошедшая со страниц сказок. К нам пришли Фрекен Бок, Малыш и Карлсон!

Фото: Анастасия Волкова

Пока мы ждём результатов забега 3 возрастной категории, мамочки соревнуются в эрудиции

Фото: Анастасия Волкова

Итоги забега 3 возрастной категории: 3 место заняла Татьяна

Фото: Анастасия Волкова

2 - Женечка.

Фото: Анастасия Волкова

1 стала Катюша.

Фото: Анастасия Волкова

На старте 4 возрастная категория!

Фото: Анастасия Волкова

Мы определили звезду футбола!

Фото: Анастасия Волкова

Пока мы ждём итогов, пап проверяют в знании детского языка.

Фото: Анастасия Волкова

Отцом-молодцом стал Павел!

Фото: Анастасия Волкова

Настало время назвать победителей в 4 возрастной категории. 3 место занял Тимоша.

Фото: Анастасия Волкова

2 стал Амир.

Фото: Анастасия Волкова

А победителем - Никита!

Фото: Анастасия Волкова

Стартует 5 возрастная категория!

Фото: Анастасия Волкова

Маленькая кроха ждёт результатов забега и строит себе лабиринт из конусов!

Фото: Анастасия Волкова

Ура! Пробежала ещё одна возрастная категория. Настало время объявить победителей! Итак, третье место занял Матвей из семьи супер Марио.

Фото: Анастасия Волкова

Второе - Костя!

Фото: Анастасия Волкова

Малышка Ирада стала абсолютным чемпионом!

Фото: Анастасия Волкова

Зал опустел. Итоги подведены. Ждём вас в следующем году!