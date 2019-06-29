Онлайн-трансляция: в Ижевске проходит третий забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
То, чего мы так долго ждали, свершилось! В субботу, 29 июня, на старт выйдут малыши от 7 месяцев до 2 лет, что бороться за звание самых шустрых карапузов в проекте «Карапузы, на старт!».
Напомним, что детки в возрасте с 7 месяцев до 2 лет должны проползти или пробежать дистанцию 6 метров. Трое самых быстрых из каждой возрастной категории будут награждены подарками.
Итак, мы начинаем!
Маленькая Рианна уже готовится выйти на старт.
Фото: Анастасия Волкова
Ксюшенька получает свой номер. Возможно, именно эта девочка станет чемпионом!
Фото: Анастасия Волкова
Перед стартом нужно подкрепиться!
Фото: Анастасия Волкова
Малыши времени зря не теряют: перед забегом ищут друзей. Кира и Алиса уже нашли общий язык!
Фото: Анастасия Волкова
Артёмка с нетерпением ждёт старта. Не подумайте, что свои ушки он грызёт от нервов. Просто зубки режутся.
Фото: Анастасия Волкова
Наших карапузов встретили мишки-барабанщики!
Фото: Анастасия Волкова
Мы начали!
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Анечка расстроилась и плачет. Но продолжает идти вперёд.
Фото: Анастасия Волкова
На старте единственный малыш. Ритуля уже бежит.
Фото: Анастасия Волкова
Поддержка у 13 номера что надо!
Фото: Анастасия Волкова
Маленькая принцесса Валерия ползёт за бутылочкой. Ну, что ж, в борьбе все средства хороши!
Фото: Анастасия Волкова
На сцене - ансамбль современного танца «Атлантида».
Фото: Анастасия Волкова
Итоги забега - 3 место у Тимура.
Фото: Анастасия Волкова
Второе - у Егора.
Фото: Анастасия Волкова
1 стала малышка Софья.
Фото: Анастасия Волкова
Лучшими в номинации «Самый оригинальный костюм» стали Кулагины
Фото: Анастасия Волкова
Наградили и самых маленьких участников!
Фото: Анастасия Волкова
Пока выйти на старт готовится 2 возрастная категория, у нас стартовало шоу мыльных пузырей.
Фото: Анастасия Волкова
Вторая возрастная категория на старте. И это не медведь, как все подумали, а малыш Арман!
Фото: Анастасия Волкова
Старт прозвучал, а Алефтиночка осталась на старте. Ничего страшного, главное - участие!
Фото: Анастасия Волкова
Группа поддержки колоссальная!
Фото: Анастасия Волкова
Агата на старте! Ее сестренка-близняшка Злата уже проползла свою дистанцию!
Фото: Анастасия Волкова
Любимые игрушки - бутылочка воды, пульт и расческа! Никаких машинок.
Фото: Анастасия Волкова
У папы на руках - лучший отдых!
Фото: Анастасия Волкова
Малышка Мира тоже на старте. Мама сшила Мире балетную пачку!
Фото: Анастасия Волкова
Тем временем, пока мы ждём результаты забега 2 возрастной категории, группы поддержки маленьких чемпионов борются за звание лучших.
Фото: Анастасия Волкова
Время подводить итоги. Итак, третьим во 2 возрастной категории стал Марк.
Фото: Анастасия Волкова
Вторым - Костя!
Фото: Анастасия Волкова
И финалистом забега стала малышка Алиса!
Фото: Анастасия Волкова
Таисия и ее мама стали победителями в номинации «Самый оригинальный костюм».
Фото: Анастасия Волкова
Не остались без подарка и близняшки Злата и Агата. Правда, приз получала только Злата. Агата утомилась и уснула после забега.
Фото: Анастасия Волкова
На старте тем временем уже взрослые малыши. Бежит 3 возрастная категория!
Фото: Анастасия Волкова
Семья, сошедшая со страниц сказок. К нам пришли Фрекен Бок, Малыш и Карлсон!
Фото: Анастасия Волкова
Пока мы ждём результатов забега 3 возрастной категории, мамочки соревнуются в эрудиции
Фото: Анастасия Волкова
Итоги забега 3 возрастной категории: 3 место заняла Татьяна
Фото: Анастасия Волкова
2 - Женечка.
Фото: Анастасия Волкова
1 стала Катюша.
Фото: Анастасия Волкова
На старте 4 возрастная категория!
Фото: Анастасия Волкова
Мы определили звезду футбола!
Фото: Анастасия Волкова
Пока мы ждём итогов, пап проверяют в знании детского языка.
Фото: Анастасия Волкова
Отцом-молодцом стал Павел!
Фото: Анастасия Волкова
Настало время назвать победителей в 4 возрастной категории. 3 место занял Тимоша.
Фото: Анастасия Волкова
2 стал Амир.
Фото: Анастасия Волкова
А победителем - Никита!
Фото: Анастасия Волкова
Стартует 5 возрастная категория!
Фото: Анастасия Волкова
Маленькая кроха ждёт результатов забега и строит себе лабиринт из конусов!
Фото: Анастасия Волкова
Ура! Пробежала ещё одна возрастная категория. Настало время объявить победителей! Итак, третье место занял Матвей из семьи супер Марио.
Фото: Анастасия Волкова
Второе - Костя!
Фото: Анастасия Волкова
Малышка Ирада стала абсолютным чемпионом!
Фото: Анастасия Волкова
Зал опустел. Итоги подведены. Ждём вас в следующем году!
Фото: Анастасия Волкова
ИСТОЧНИК KP.RU
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