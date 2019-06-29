Поваленные деревья, «фонтаны» и затопленные улицы: в Ижевске прошелся очередной ливень
В субботу, 29 июня, в Ижевске прошел сильный ливень. И он не остался незамеченным. Так, жители рассказывают, что на улице Дзержинского сорвало крышу у здания.
Фото: Игорь Гороховцев в ИГГС
На Ворошилова дерево упало прямо на автомобиль, еще и оборвались кабеля.
Фото: Никита Коротаев
На перекрестке улиц Пушикнская-Ленина сорвало крышку люка и образовался своеобразный «фонтан» .
"Фонтан" в Ижевске.Видео: Вадим Веревкин в ИГГС
Фото: Гульнара Измайлова в ИГГС
Сообщения о поваленных деревьях также приходят с улицы Азина и 9 Января. А на Дзержинского автолюбителю очень повезло – его машину чудом не задело.
Фото: Екатерина Ардашева
Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, из-за подтопления путей, временно нет движения троллейбусов 6, 9 маршрутов по улице Кирова. Пока движение организовано в объезд. С трамваями проблема в районе улицы Шишкина. Там дерево упало на провода. Движение общественного транспорта в сторону Буммаша приостановлено.
Фото: Наталья Наталья в ИГГС
Потоп на улице Холмогорова.Автор: Алена Соколова в ИГГС
По уточненной информации, нет движения трамваев:
- 1, 7, 10 маршрутов в городок Металлургов;
- 2, 7, 9 маршрутов на улице Л.Толстого;
- 2, 5, 7, 9 маршрутов на улице Буммашевской.
ИСТОЧНИК KP.RU
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