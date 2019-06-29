Поваленные деревья, «фонтаны» и затопленные улицы: в Ижевске прошелся очередной ливень

В субботу, 29 июня, в Ижевске прошел сильный ливень. И он не остался незамеченным. Так, жители рассказывают, что на улице Дзержинского сорвало крышу у здания.

Фото: Игорь Гороховцев в ИГГС

На Ворошилова дерево упало прямо на автомобиль, еще и оборвались кабеля.

Фото: Никита Коротаев

На перекрестке улиц Пушикнская-Ленина сорвало крышку люка и образовался своеобразный «фонтан» .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/717435" frameborder="0"></iframe> "Фонтан" в Ижевске.Видео: Вадим Веревкин в ИГГС

Фото: Гульнара Измайлова в ИГГС

Сообщения о поваленных деревьях также приходят с улицы Азина и 9 Января. А на Дзержинского автолюбителю очень повезло – его машину чудом не задело.

Фото: Екатерина Ардашева

Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, из-за подтопления путей, временно нет движения троллейбусов 6, 9 маршрутов по улице Кирова. Пока движение организовано в объезд. С трамваями проблема в районе улицы Шишкина. Там дерево упало на провода. Движение общественного транспорта в сторону Буммаша приостановлено.

Фото: Наталья Наталья в ИГГС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/717434" frameborder="0"></iframe> Потоп на улице Холмогорова.Автор: Алена Соколова в ИГГС

По уточненной информации, нет движения трамваев:

- 1, 7, 10 маршрутов в городок Металлургов;

- 2, 7, 9 маршрутов на улице Л.Толстого;

- 2, 5, 7, 9 маршрутов на улице Буммашевской.