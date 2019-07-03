Удмуртия станет чище

26 июня 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единой государственной системы обращения с отходами I и II классов опасности. Это отходы нефтехимии, отработанные растворы, кислоты и щелочи, аккумуляторы, батарейки, люминесцентные лампы, ртутные термометры, всего более 400 наименований. Все то, что десятилетиями сваливалось в канавы и на свалки, напитывая ядом почву, водоемы, воздух.

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК

В России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн опасных промышленных отходов. А в переработку попадают только 1,5%.

Ситуацию усложняет несовершенство законов. Об отходах I и II классов опасности и их объемах предприятия отчитываются в заявительном порядке. Понятно, что чем меньше они «нарисуют цифру», тем больше сэкономят на утилизации. А некоторые предпочитают и вовсе не «засвечиваться». Что и подтверждает отчетность: 92% в ней - это ртутные лампы и свинцовые аккумуляторы…

Используют предприятия еще одну уловку: переводят отходы в товарную категорию, то есть некий побочный продукт производства, который можно продать. В большинстве случаев этот «товар» отправляется на полигон или несанкционированную свалку.

- Есть компании, которые занимаются переработкой, есть компании, которые только говорят о том, что занимаются, а на самом деле складируют опасные вещества без соблюдения необходимых требований, получают деньги и через какое-то время испаряются. А отходы остаются. Потом «вдруг» у кого-то рядом с домом «светится» грунт или в реке погибает вся рыба, а концов уже не найти. Чтобы в будущем такое не повторялось, нужно создавать контролируемую систему передвижения опасных отходов, строить инфраструктуру обращения с опасными отходами на государственном уровне - чтобы было понятно, кто за что отвечает, кто какие отходы производит, куда они идут, как хранятся и обезвреживаются. Потому что речь идет о качестве жизни людей на территории всей страны, - прокомментировал суть законопроекта депутат Государственной думы Сергей Боярский.

Этой работой и ее координацией займется единый федеральный оператор - «Росатом». При этом законопроект предусматривает, что накапливать, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать отходы смогут также индивидуальные предприниматели и юридические лица. То есть предполагается сотрудничество, а не монополия федерального оператора.

НИКАКОЙ РАДИАЦИИ!

Почему «Росатом»? Потому, что у его подразделения «РосРАО» есть современные технологии комплексного обращения с особо опасными радиоактивными отходами и развитая управленческая и производственная инфраструктура. Ну и, конечно же, многолетний опыт.

Может возникнуть вопрос: если «Росатом», значит, и радиация? Это абсолютно исключено. Утилизация и хранение отработанного ядерного топлива АЭС - совершенно другая программа, другая инфраструктура. А под переработку органических и неорганических отходов 1 и 2 классов опасности предназначены другие мощности, которые будут либо построены, либо перепрофилированы.

Складировать и тем более захоранивать на их территории отходы не будут - только перерабатывать. А то, что нельзя использовать повторно, будут обрабатывать и превращать в мусор «бытового» уровня, который по экологическим нормативам можно вывезти на обычный полигон.

До 2024 года «Росатом» должен создать минимум 7 крупных комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Четыре из них - на базе предприятий по уничтожению химического оружия, которые сейчас ликвидируют последствия своей деятельности в Саратовской, Курганской, Кировской областях и Удмуртской Республике.

Фото: пресс-служба РосРАО

КАМБАРКА ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

65 лет в Камбарке хранилось 6 349 тонн боевого отравляющего вещества люизит, эвакуированного в начале Великой Отечественной войны из подмосковного Очаково.

В 2000-х годах в Камбарке начали строить завод, на котором с 2006-го по март 2012-го годов весь люизит и следы его утилизации были ликвидированы. Конечно, местных жителей беспокоило соседство с опасным объектом, но многоуровневые системы безопасности и контроля предприятия ни разу не дали для этого объективного повода. В Камбарке было проведено 74 тысячи тестов по безопасности, постоянно проверялись почва, вода и воздух. И все тесты показывали нормальные результаты - никаких экологических отклонений выявлено не было.

И вот, когда была озвучена идея возродить предприятие, чтобы перерабатывать на нем промотходы, поднялась волна негодования.

- Звучат нелепые предположения и заявления о том, что по всей Европе будут собирать батарейки и везти к нам, что в Камбарке зашкаливает онкология и больше не рождаются дети. Это ложь. В Камбарском районе показатели онкологических заболеваний ниже, чем в среднем по России. И с рождаемостью не связаны никакие особенности и аномалии, - заявил в интервью «Радио-КП Удмуртия» глава республики Александр Бречалов.

А вот что есть, так это больше 1 тысячи несанкционированных свалок, из которых в почву и воду просачивается яд от промышленных отходов. Это автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры и содержащие ртуть приборы, отходы химического и нефтехимического производства, отработанные растворы кислот и щелочей.

Именно от них исходит реальная, а не мнимая опасность. И Камбарский комплекс призван остановить этот процесс.

Его технологии, основанные на лучших образцах российской и зарубежной практик, будут ориентированы на извлечение полезных компонентов отходов и возврат продуктов переработки в хозяйственный оборот. Конечно, отходы I и II классов опасности небезвредны, но это и не химоружие: загрязняющие вещества от работы будущего комплекса в 1,5 тысячи раз менее опасны, чем от работы завода по утилизации боевых отравляющих веществ.

Все сырье, поступающее на Камбарский комбинат, будет проверяться на радиацию - никаких радиоактивных примесей и веществ на комплекс не попадет.

Все вопросы, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией, будут на контроле общественности. При республиканской Общественной палате уже создана рабочая группа, цель которой - сделать все процессы максимально открытыми.

В 2020 году будет разработана проектная и рабочая документации, проведены государственные экспертизы объекта. При этом все технические решения по обезвреживанию отходов будут обсуждаться с общественностью и экспертами еще до включения этих решений в проектную документацию.

Инвестиции в проект составят 5,117 млрд. рублей. В основном они будут вложены в модернизацию и закупку современного оборудования, инфраструктуру и благоустройство территории.

В конце 2023 года комплекс должен начать работу - опять-таки под наблюдением общественности и уполномоченных ведомств. Он сможет перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов в год. Удмуртия станет чище.