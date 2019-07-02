Проверка «Комсомолки»: В каком состоянии находятся скверы и бульвары Ижевска

Лето - пора прогулок. Благо, погулять в Ижевске есть где: буквально в каждом районе города есть собственный небольшой сквер, бульвар или аллея. «Комсомолка» решила прогуляться по ним и оценить, насколько они подходят для отдыха.

Оценивали мы их по следующим критериям (по 5-бальной шкале): наличие и состояние детской площадки, состояние дорожек, состояние бордюров, состояние скамеек и ухоженность, а также наличие (или отсутствие) мусора.

СКВЕР ОКОЛО ДВОРЦА ПИОНЕРОВ

Сквер, который находится рядом с домом Детского (юношеского) творчества выглядит достаточно ухоженно. Место подходит для спокойных прогулок - много деревьев, дающих тень, есть скамейки. Не удивительно, что тут можно встретить мамочек с колясками.

- Здесь чисто и газон подстрижен. Еще бы желательно кустики подстричь. Клумбы есть недоделанные, цветочки посадить, плиточку положить. Железный человечек вон там есть, его бы покрасить нужно, привести в порядок, - отмечает посетитель сквера Валентина Зыкунова.

Фото: автора

Есть, правда, и обратная сторона медали: по словам местных жителей, вечером в сквере собираются пьющие компании.

Дорожки - 3, бордюры - 2, скамейки - 5, детской площадки нет.

СКВЕР ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ТИТОВА

Несмотря на то что сквер выглядит не очень аккуратно (на дорожках местами отсутствует брусчатка и бордюры, скамейки исписаны), здесь все равно часто собираются ижевчане. Признаются: территорию регулярно чистят. Кроме того, здесь достаточно удобная детская площадка.

Фото: автора

Кстати! В этом году здесь установят игровое оборудование, «подлатают» дорожки и благоустроят территорию от храма до заезда на ул. Дружбы. А рядом с Магистральной появится площадка для выгула собак.

Чистота - 3, дорожки - 3, бордюры - 3, скамейки - 3, детская площадка - 4

Фото: автора

БУЛЬВАР ГОГОЛЯ

В прошлом году этот сквер попал в список лучших благоустроенных зон отдыха в России, победив в номинации «Городской сад и сквер как место отдыха и общения». Сегодня бульвар - любимое место отдыха для студентов и жителей ближайших домов.

Фото: автора

- Хорошо, что этот бульвар сделали. Лавочки, все есть. Единственный минус сразу: так-то все прекрасно, но здесь курят. Если у Вечного огня запрещено курить и там можно спокойно гулять, то здесь невозможно с детьми. Хотелось бы сюда добавить детскую площадку, здесь почему-то для детей ничего нет. Люди гуляют с собаками и не убирают за ними. Как местный собачий туалет уже стал бульвар, - говорит ижевчанка Мубаракова Анастасия.

Чистота - 4, дорожки - 5, бордюры - 5, скамейки - 4, детской площадки нет

Фото: автора

КРЫМСКАЯ АЛЛЕЯ

Эта аллея идет параллельно улице 40 лет Победы, в районе «Ашана». Несмотря на то что она находится в прекрасном состоянии, гуляющие здесь ижевчане признаются: очень не хватает урн и скамеек.

Фото: автора

Фото: автора

Чистота - 5, дорожки - 5, бордюры - 5, скамейки - 4, детской площадки нет

БУЛЬВАР ВОСКРЕСЕНСКОГО

Как только заходишь на бульвар около улицы 50 лет Пионерии, все выглядит хорошо: белые бордюры и красивый цветник. Маленький минус на детской площадке: слишком много песка, который высыпается на дорожки. При спуске к набережной можно заметить, что слезает краска, есть опавшие деревья и неровные дорожки с дырами. Правда, гуляющих тут ижевчан это ничуть не смущает.

Фото: автора

Фото: автора

Чистота - 5, дорожки - 3, бордюры - 4, скамейки - 5, детская площадка - 4

ВИШНЕВЫЙ СКВЕР

Еще одна площадка в самом центре города. Ежедневно здесь отдыхают сотни горожан. Сквер находится в неплохом состоянии - из минусов гуляющие здесь ижевчане отмечают лишь сломанные плитки клумбы и потертую краску на скамейках и качелях.

Фото: автора

Фото: автора

Чистота - 5, дорожки - 4, бордюры - 5, скамейки - 4, детские площадки - 4

СКВЕР МЕТАЛЛУРГОВ

Этот сквер находится на улице Школьной рядом со школой №70. Он отлично походит для отдыха с малышами - есть детская площадка и зона отдыха.

Фото: автора

- Для самых маленьких чуть-чуть бы еще сюда добавила. Чистый песок был, сейчас, вон, опять грязный. В принципе убираются, лишь бы самого противного здесь не было. За этим мы должны как бы следить, не разбрасывать. А так все чисто, молодцы, - положительно отзывается Крылова Анна.

Фото: автора

Чистота - 5, дорожки - 5, бордюры - 5, скамейки - 5, детские площадки - 4

ТАТЬЯНИН СКВЕР

Этот сквер находится на перекрестке 40 лет Победы и Татьяны Барамзиной. Здесь есть скамейки и неплохая детская площадка, поэтому вечерами тут часто собираются местные жители с детьми. Они признаются - в сквере еще есть, что улучшить.

Фото: автора

- Хотелось бы получше, поставила бы двойку. Озеленения нет, цветов мало, очень шумно. Более-менее сейчас убираться стали, все бутылки здесь валялись. У нас нигде здесь сквериков нет и скамеек. Нет никакой спортивной площадки, негде позаниматься. Даже туалета нет, сделали бы рядом, а то здесь дети, - высказалась Алексеева Галина.

Фото: автора

Чистота - 5, дорожки - 5, бордюры - 5, скамейки - 3, детские площадки - 5