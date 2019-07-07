Какая погода ждет ижевчан на следующей неделе?

В Ижевске на следующей неделе ожидаются дожди, температура воздуха не поднимается выше +19 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, в понедельник, 8 июля, температура днем составит +17…+19 градусов, ночью +10…+11 градусов, небольшой дождь.

Во вторник, 9 июля, температура днем +19…+20 градусов, ночью +16…+17 градусов, небольшой дождь.

В среду, 10 июля, температура днем +23 градуса, ночью +14…+15 градусов, синоптики обещают весь день дождь.

11 июля, в четверг, температура останется примерно такой же, как и в среду +21…+22 градуса, ночью +14…+15 градусов, утром возможен дождь после – пасмурно.

12 июля, в пятницу, станет теплее, однако будет пасмурно. Температура днем +24…+25 градусов, ночью +16…+18 градусов.

13 июля, в субботу, температура днем +23…+25 градусов, ночью +15…+16 градусов, возможны дожди.

14 июля, в воскресенье, днем +24 градуса, ночью +15…+17 градусов, вечером возможен дождь.