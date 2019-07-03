Тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 года в Ижевске: почему «коммуналка» подорожает на 6%

В июле цены на «коммуналку» вырастут - теперь ижевчане будут платить в среднем на 6% больше, чем раньше. Почему цены поднялись так резко, выяснила «Комсомолка».

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

Отметим, что повышение тарифов в июле происходит ежегодно по всей стране. Однако в этом году в среднем по стране рост составил около 3% - намного меньше, чем в Ижевске. В столице Удмуртии такой большой рост связан с тем, что администрация города и «УКС» заключили концессионные соглашения. Сделать это пришлось после холодной зимы 2015-2016 годов, когда в городе постоянно случались аварии.

- Инвестор ежегодно вкладывает 350-500 млн на муниципальные сети города. Мы видим, что за прошлый год у нас в городе Ижевске уменьшилось количество обращений на 30%. Это очень хороший показатель, собственно говоря, для этого концессионное соглашение и было заключено, - объяснил журналистам министр строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрий Сурнин.

О том, почему в Ижевске так подорожала «коммуналка», рассказал и председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин. Он прокомментировал ситуацию в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM, 12+).

- Да, у нас четыре года цены растут больше, чем по стране. Но это сделано, чтобы потом город Ижевск не мучился зимой. Мы видим положительные изменения. Мы прошли зимний отопительный сезон с меньшими потерями и меньшими авариями. К сожалению, за все вещи придется платить, - ответил Таисии Олег Гарин.

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Есть и хорошие новости: если в доме установлены счетчики, то рост тарифов составит меньше 6%. Однако если в доме не установлены приборы учета ресурсов, цены действительно поднимутся на обещанные 6%.

Мы подсчитали, насколько вырастет плата в наихудших условиях для одной семьи из Ижевска. Допустим, семья из пяти человек живет в однокомнатной квартире площадью 32,6 кв. м. Счетчиков в доме нет, поэтому плата за услуги ЖКХ устанавливается по нормативу. В таких условиях семья будет платить на 297,95 рублей в месяц больше.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ

так изменятся тарифы в республике и Ижевске

КСТАТИ!

В 2019 году в платежках появилась строчка - вывоз ТКО. В отличие от остальных тарифов, он повышаться не будет. Цена по-прежнему будет составлять 98,48 рубля за человека, проживающего в многоквартирном доме, и 95,20 рубля на человека, проживающего в индивидуальном доме.