«Есть камни, чтобы выйти замуж, есть - чтобы заработать деньги»: ювелир из Удмуртии раскрыла секреты оберегов

Вот уже несколько лет жительница Удмуртии Ирина Корионова (геолог, путешественник и камнерез) работает ювелиром. В ее лавке можно найти чудесные украшения и более ста минералов: она собирала их от Чукотки до Средней Азии и Калининграда. Заказы мастерице поступают разные - кто-то просит сделать украшение, а кто-то - талисман.

Ирина Корионова родилась в семье геологов, ее родители работали на золотых приисках. С детства ей нравилось играть с камнями

- Необычный заказ был - с него и начались обереги и амулеты. Это была девушка из Москвы. Не знаю, как она меня нашла. Приехала и говорит: я была у гадалки. Эта гадалка посоветовала мне носить четыре медных кольца. Достала бумажку и стала мне перечислять камни, которые у нее там записаны: апатит, ставролит, кианит, родонит, - вспоминает Ирина.

Несмотря на то что из этих камней обычно не делают украшений, Ирина взяла заказ, тем более все камни были у нее в коллекции. Результат не заставил себя ждать.

Много лет Ирина работала геологом. Из каждой поездки или похода она привозила десятки образцов

- Через полгода приехала мама этой девушки с подарками и рассказала, что дочь нашла хорошую работу, вышла замуж и забеременела, - вспоминает наша героиня.

С тех пор Ирина сделала немало украшений, которые стали талисманами для своих владельцев. А недавно мастерица выполнила другой необычный заказ - камни для гадания. Они улетели во Францию.

В ЧЕМ СИЛА КАМНЕЙ?

Ирина признается, что слова о магической или целительной силе камней не лишены логики. Не зря много лет люди лечились травами и камнями.

- В минерале один высвобождающийся ион из кристаллической решетки. При нагревании любой предмет расширяется, то ничего не исчезает, все превращается во что-то. То, что отделилось, если приложили к себе близко, оно попало в нас, - объясняет Ирина.

У мастерицы целый штат помощников. Кто-то работает с камнями, кто-то занимается исключительно ювелиркой, а кто-то – заготовками

Поэтому роликовые массажеры из нефрита и кварца действительно могут работать на благо.

- Приходят и сами говорят: голова раскалывается, спать не могу - дай кусок аметиста! Они кладут его под подушку, а потом звонят через два дня и говорят, что полегчало, - вспоминает Ирина.

Колье из малахита

Еще один распространенный вариант - рекомендация носить янтарные бусы при проблемах с щитовидной железой. Ирина уточняет, что янтарь должен быть необработанным.

- Янтарь немного колючий, он массирует, и идет выделение янтарной кислоты, которая поступает в организм на гомеопатическом уровне. Ну и эффект плацебо никто не отменял, - улыбается мастерица. - Есть камни, чтобы родить детей. Есть камни, чтобы выйти замуж. Есть камни, чтобы заработать деньги.

Комплект с серафинитами

Влияют камни и на настроение.

- Есть камни, например, гранат, которые усиливают энергетику. И человек, если он и так холерик и на него еще гранаты нацепить - так он вообще с ума сойдет от этого, - предупреждает мастер.

КАК ВЫБРАТЬ КАМЕНЬ ИЛИ ТАЛИСМАН?

Традиционно считается, что украшения – это чисто женская слабость, однако в лавке Ирина есть специальный «мужской» шкаф

Давно известно, что люди определяют «полезные» камни, которые подходят по знаку зодиака, имени, дате, часу и дню рождения.

- Если мы с вами все это соединим и найдем повторяющиеся, это камни, которые будут вашими талисманами, - рассказывает Ирина.

Стоимость изделий варьируется в зависимости от сложности работы и стоимости камней. Цена на некоторые может доходить до 60 тыс. рублей

Такие амулеты или обереги направлены на то, чтобы подталкивать нас на исполнение наших желаний. Однако тут следует быть осторожным.

По словам нашей героини, человек почти всегда интуитивно выбирает именно «свой» минерал.

- Вот зашел человек в магазин, ничего про камни не знает. И я еще за ним не иду, только «здравствуйте» ему сказала. И он подошел и «играет» стоит. Потом спрашивает: какие у меня камни? И мы понимаем, что первый камень, который он взял - это был его. 98% людей подходят к своим камням, - делится мастерица.

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