Летние кафе в Ижевске: 11 заведений, в которых можно перекусить на свежем воздухе

Наступило настоящее лето, и в Ижевске открылись летние кафе и веранды. «Комсомолка» собрала список мест, в которых можно вкусно перекусить в уютном «летнике» - под открытым небом или навесом.

1. Ресторан «Барбарис»

На летней террасе в ресторане «Барбарис» - красивые живые цветы и мягкие кресла с подушками. По пятницам гости могут послушать живое пение, а по субботам - спеть сами (в 22:00 здесь открывается караоке). В летнем меню - множество интересных позиций, например, мороженое с фруктовым салатом, апероль шприц и домашние лимонады. Советуем попробовать!

Средний чек: 1 500 руб./человек

Адрес: ул. Владимира Краева, 45

Забронировать столик по телефону: 31 36-16

Фото: https://vk.com/barbarisrest

2. Семейный клуб «Дача»

На летней веранде с видом на пруд - кресла и диваны с подушками и живые цветы. В меню - блюда черноморского побережья (например, мильфей из баклажанов с овощами, хумус со свежими овощами и грилем) и азиатской кухни (суп том-ян, филе палтуса с овощами, мидии в кокосовом молоке с лемонграссом и имбирем и другие). Большой выбор блюд европейской кухни.

Средний чек: 1000 руб./человек

Адрес: ул. Береговая, 1

Забронировать столик по телефону: 68 11-1

Фото: https://vk.com/vkusnonadache

3. Кафе паназиатской кухни «Луна и черепаха»

Летняя терраса находится на втором этаже. Особенную атмосферу создают живые цветы и гирлянды из лампочек над головами гостей. Из новинок летнего меню - салат с тыквой, авокадо и рукколой, утиная ножка с овощами вок и манговая панна-котта. Охладят жажду фирменные спритцы, джин-тоники и коктейли с экзотическими названиями - облепиховая кайпиринья, сибериан и капиана.

Средний чек: от 700 руб./человек

Адрес: ул. Свободы, 173

Забронировать столик по телефону: 97 01-73

Фото: https://vk.com/lunaicherepaha

4. Кафе-парк «Теремок»

Семейный кафе-парк «Теремок» особенно понравится детям. Здесь есть игровая зона «Терембург», детская площадка и даже детский бар с мягкими игрушками, маленькими столиками и доской для рисования мелом. А после веселых игр дети и их родители могут попробовать новинки из летнего меню: холодный клубничный суп с ванильным мороженым и лимонад с имбирным, облепиховым, огуречным и другими наполнителями.

Адрес: ул. Кирова, 10

Забронировать столик по телефонам: 79 45-59, 8 950 165 95-95

Фото: https://vk.com/kafe_park_teremok

5. Кафе «Мятный трюфель»

Если вечер выдался прохладным, можно отправиться в «Мятный трюфель». Здесь на террасу могут вынести пледы и подушки. А еще - угостить согревающим ромашковым чаем. Впрочем, есть в летнем меню и освежающие напитки - например, натуральный тархун и клубнично-банановый смузи.

Средний чек: 500 руб./человек

Адрес: ул. Ломоносова, 23

Забронировать столик по телефонам: +7 3412 97 12-71, +7 3412 36 86-41

6. Кафе «Позимь»

Летняя терраса кафе-ресторана устроена так, что вне зависимости от погоды гостям будет комфортно. В ресторане есть крытая и открытая площадки, а также диванчики под крышей. По пятницам и субботам здесь проходят музыкальны вечера - гости могут послушать живой вокал. Для летней террасы шеф-повар разработал специальное меню с упором на гриль, легкие салаты и холодные супы, а также блюда японской кухни и, конечно же, десерты.

Средний чек - 1000 руб./человек

Адрес: ул. Владимира Краева, 35а

Забронировать столик по телефону: 66 45-86

Фото: https://pozim.ru/locations/pozim/

7. «Зефир»

В кафе «Зефир» летняя терасса находится на крыше. Работает она до 23:00. Растения, мягкие диваны нежно-розового цвета и фоновая музыка - вся эта уютная атмосфера создаст ощущение расслабления и удовлетворения. Гости могут оценить блюда европейской, русской, азиатской, арабской, японской и индийской кухонь. Для жаркого сезона были разработаны специальные предложения - летний коктейль «Брызги лета», сангрия, лимонады и фреши.

Адрес: ул. 40 лет Победы, 74

Средний чек - 1500 руб./человек

Забронируйте столик по телефону: 303-503

Фото: https://pozim.ru/locations/pozim/

8. «Восточная околица»

На летней террасе в ресторане «Восточная околица» для удобства за столиками предусмотрены мягкие подушки. Здесь каждый может насладиться панорамным видом на город. В новом летнем меню появились такие новинки, как окрошка, шашлык из куриного бедра и форель на углях. Из салатов - салат с рукколой и шпинатом и салат с креветками. Также можно попробовать тыквенный суп с фисташками и шампиньонами. Из напитков - алкогольные коктейли: мохито, сангрия на белом вине, беллини, лимонады двух видов - английский и клубничный, а также коктейли на клюкве, на клубнике и фруктовая безалкогольная сангрия. По пятницам и субботам с 22:00 до 00:00 проходит дискотека.

Адрес: ул. Ленина, 180

Средний чек - 1000 руб./чел

Забронируйте столик по телефону: 64-33-53

Фото: https://vk.com/v_okolica

9. «Дербент»

«Дербент» - кафе кавказской и европейской кухонь. Летняя терраса создает ощущение комфорта за счет простого, но уютного дизайна и большого количества зелени. Здесь можно опробовать шашлык на любой вкус: из свинины, баранины, семги, картофеля, печени, курицы и форели. В планах у кафе новое летнее меню. По вечерам в заведении проходят дискотеки.

Адрес: ул. Союзная, 165а

Средний чек - 1000 руб./чел

Забронируйте столик по телефонам 550-650, 640-693

Фото: https://vk.com/derbent18

10. «Домино»

На летней террасе есть как удобные мягкие кресла, так и обычные столики для трапезы. В кафе из горячего летом можно полакомиться шашлыком из свиной шеи, курицы, баранины, свинины, люля-кебабом и скумбрией на углях. Из салатов - «греческий» из свежих овощей, «цезарь» и «фахитос». Посетители могут охладиться в жару различными фрешами и морсами. В кафе хорошую атмосферу создает фоновая музыка. В 22:00 в «Домино» гости могут насладиться веселой дискотекой.

Адрес: ул. Азина, 134а

Средний чек - 500 руб./чел.

Забронируйте столик по телефону: 74-28-00

Фото: https://vk.com/cafe_club_domino

11. «Династия»

Еще одно уютное место, в котором можно хорошо провести время на свежем воздухе. Гостей порадуют удобные места, небольшой фонтан и яркие красивые цветы. В летнем меню - нисуаз, боул с киноа, авокадом и лососем, свинина в соусе унаги, говядина с овощами в азиатском стиле, картофель запеченный с тушеной индейкой и пицца в неаполитанском стиле. Новые напитки: мартини Fiera, апероль, классический клубничный мохито. Каждые четверг, пятницу и субботу в ресторане живой вокал с 19:30.

Адрес: ул. Удмуртская, 273

Средний чек - 1 500 руб./чел

Забронируйте столик по телефону: +7 (3412) 45-38-41

Фото: http://pozim.ru/locations/dinastiya/dinastiya-kafe/

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