2019-07-08T10:16:38+03:00
Общество

Цены на бензин в Удмуртии могут вырасти до 60 рублей за литр?

«Комсомолка» разбирается, что происходит с ценами на топливо
Анастасия Захарова
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Рост цен беспокоит автомобилистовРост цен беспокоит автомобилистовФото: Диля Ахмадишина
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В начале июня цены на бензин начали расти по всей стране. Удмуртия - не исключение. По данным Удмуртстата, только за последнюю неделю розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 17 копеек за литр. Как это отразилось на ижевчанах, выяснила «Комсомолка».

Ижевчане тратят на бензин немаленькие суммы

Ижевчане тратят на бензин немаленькие суммы

По словам автомобилистов и экспертов, цены на бензин выросли ближе к лету. Это происходит ежегодно. Однако в этом году рост составил порядка 17%. При этом, по мнению специалистов, цена может продолжить расти, вплоть до 60 - 65 рублей за литр. Об этом рассказала Дарья Кондаурова, руководитель проектов по направлению «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG.

- 30 июня истек срок соглашения о стабилизации топливного рынка. Не исключено, что прошлогодняя ситуация, когда цены на бензин менялись чуть ли не ежедневно, повторится, - объяснила Дарья.

- На рост цен влияют, в первую очередь, международные отношения. Санкции, запрет полетов в Грузию… Надо же компаниям компенсировать расходы, - отметил тем временем декан факультета «Экономика, право и гуманитарные науки» ИжГТУ Раиль Галиахметов. - Сейчас идет налаживание международных отношений, но противоречия все равно есть. Поэтому цены как росли, так и будут расти, - отметил специалист.

По мнению Галиахметова, к концу года стоимость литра бензина может подняться на 3 - 5 руб. за литр.

Так изменились цены на литр бензина с прошлого года

Так изменились цены на литр бензина с прошлого года

ЕСТЬ МНЕНИЕ: КАК ИЖЕВЧАНЕ ЭКОНОМЯТ НА ТОПЛИВЕ

- У нас трое детей, живем за городом, возим их в школу и детский сад. В среднем заправляю машину по 2000 - 2500 рублей в неделю. Но сейчас, когда дети дома (закрыли детский сад, а в школе каникулы. - Прим. ред.), пересели на автобус, так как это более выгодно для нас с женой. Машину использую только в выходные, когда надо съездить за продуктами или что-то перевести, - поделился ижевчанин Алексей.

- Летом всегда езжу на велосипеде. Получается быстро, и деньги на бензин экономлю. Иногда катаюсь на железном коне даже зимой, чтобы не тратиться на заправку, - раскрыл свой секрет ижевчанин Юрий.

- Машину использую по минимуму в будни. Специально покупала квартиру рядом с работой, чтоб за 15 минут можно было дойти. Плюс в центре города утром и вечером пробки, а это лишняя трата времени. Машину использую для поездок на дачу или в другой город, - рассказала Ирина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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