19 фото влюбленных животных, которые растопят ваше сердце
Давно известно, что самые искренние чувства показывают именно животные. В День семьи, любви и верности мы решили немного рассказать вам о том, что такое любовь, с помощью прекрасных обитателей Зоопарка Удмуртии.
Любовь - это…
...вместе встречать весну.
Фото: vk.com/udmzoogroup
…когда ты не спрашиваешь цену ее нового платья.
Фото: Павел Копысов
…слышать сердцебиение друг друга.
Фото: vk.com/udmzoogroup
…когда он хочет танцевать только с тобой.
Фото: Павел Копысов
…понимать, что утро не было бы таким прекрасным без него.
Фото: vk.com/udmzoogroup
…когда каждый день - День святого Валентина.
Фото: vk.com/udmzoogroup
…когда его голос - музыка для твоих ушей.
Фото: vk.com/udmzoogroup
…самая драгоценная вещь, которую ты можешь дать.
Фото: Юрий Рубцов
…преклоняться перед ней.
Фото: vk.com/udmzoogroup
...вместо того, чтобы крикнуть, сосчитать до десяти.
Фото: vk.com/udmzoogroup
…проникновение в его мир.
Фото: vk.com/udmzoogroup
…искра между вами в момент вашей встречи.
Фото: vk.com/club_udm_zoo
…когда вместе и море по колено.
Фото: vk.com/udmzoogroup
…знать, что для него ты самая-самая лучшая.
Фото: vk.com/udmzoogroup
…когда хочешь, чтобы ребенок был похож на него.
Фото: vk.com/udmzoogroup
…неуверенный, но решительный шаг.
Фото: Ирина Лошкарева
…делать простые вещи вместе.
Фото: Андрей Котляков
…хотеть видеть его во сне каждый день.
Фото: vk.com/udmzoogroup
...дать ребенку почувствовать, что его любят.
Фото: vk.com/udmzoogroup
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»