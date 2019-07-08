19 фото влюбленных животных, которые растопят ваше сердце

Давно известно, что самые искренние чувства показывают именно животные. В День семьи, любви и верности мы решили немного рассказать вам о том, что такое любовь, с помощью прекрасных обитателей Зоопарка Удмуртии.

Любовь - это…

...вместе встречать весну.

Фото: vk.com/udmzoogroup

…когда ты не спрашиваешь цену ее нового платья.

Фото: Павел Копысов

…слышать сердцебиение друг друга.

Фото: vk.com/udmzoogroup

…когда он хочет танцевать только с тобой.

Фото: Павел Копысов

…понимать, что утро не было бы таким прекрасным без него.

Фото: vk.com/udmzoogroup

…когда каждый день - День святого Валентина.

Фото: vk.com/udmzoogroup

…когда его голос - музыка для твоих ушей.

Фото: vk.com/udmzoogroup

…самая драгоценная вещь, которую ты можешь дать.

Фото: Юрий Рубцов

…преклоняться перед ней.

Фото: vk.com/udmzoogroup

...вместо того, чтобы крикнуть, сосчитать до десяти.

Фото: vk.com/udmzoogroup

…проникновение в его мир.

Фото: vk.com/udmzoogroup

…искра между вами в момент вашей встречи.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

…когда вместе и море по колено.

Фото: vk.com/udmzoogroup

…знать, что для него ты самая-самая лучшая.

Фото: vk.com/udmzoogroup

…когда хочешь, чтобы ребенок был похож на него.

Фото: vk.com/udmzoogroup

…неуверенный, но решительный шаг.

Фото: Ирина Лошкарева

…делать простые вещи вместе.

Фото: Андрей Котляков

…хотеть видеть его во сне каждый день.

Фото: vk.com/udmzoogroup

...дать ребенку почувствовать, что его любят.